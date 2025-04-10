«Много достойных мужчин, но они женаты»: Ирина Безрукова раскрыла причину своего одиночества

Десять лет назад актриса Ирина Безрукова развелась с мужем Сергеем. С того времени звезда не заключала брак и почти не рассказывала о личной жизни. Перед своим 60-летием Ирина раскрыла, знакомится ли она с противоположным полом. Ее процитировала газета «Московский комсомолец».