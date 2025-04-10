«Много достойных мужчин, но они женаты»: Ирина Безрукова раскрыла причину своего одиночества

Ирина Безрукова (Фото: Телеграм @bezrukova_telegram)
Десять лет назад актриса Ирина Безрукова развелась с мужем Сергеем. С того времени звезда не заключала брак и почти не рассказывала о личной жизни. Перед своим 60-летием Ирина раскрыла, знакомится ли она с противоположным полом. Ее процитировала газета «Московский комсомолец».
Безрукова призналась, что в ее жизни все знакомства происходили сами по себе, и это устраивало артистку. Ирина не считает необходимым специально искать возлюбленного.
Безрукова сразу ограничивает общение с женатыми мужчинами. Она не относит себя к числу женщин, которые «ведут себя как охотницы: завлекают, как-то специально очаровывают».
Артистка поделилась, что в настоящий момент погружена в работу. Безрукова пока не ставит перед собой задачу обязательно встретить избранника.
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«Я воспитана из той серии: «Девушка, вы постойте, я к вам подойду». Конечно, вокруг очень много достойных мужчин, но они женаты», — отметила Ирина.
Безрукова сразу ограничивает общение с женатыми мужчинами. Она не относит себя к числу женщин, которые «ведут себя как охотницы: завлекают, как-то специально очаровывают».
Артистка поделилась, что в настоящий момент погружена в работу. Безрукова пока не ставит перед собой задачу обязательно встретить избранника.
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