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«Много достойных мужчин, но они женаты»: Ирина Безрукова раскрыла причину своего одиночества

Актриса Ирина Безрукова заявила, что не знакомится первой с мужчинами
Ирина Безрукова (Фото: Телеграм @bezrukova_telegram)

Ирина Безрукова (Фото: Телеграм @bezrukova_telegram)

Десять лет назад актриса Ирина Безрукова развелась с мужем Сергеем. С того времени звезда не заключала брак и почти не рассказывала о личной жизни. Перед своим 60-летием Ирина раскрыла, знакомится ли она с противоположным полом. Ее процитировала газета «Московский комсомолец».
Безрукова призналась, что в ее жизни все знакомства происходили сами по себе, и это устраивало артистку. Ирина не считает необходимым специально искать возлюбленного.

«Я воспитана из той серии: «Девушка, вы постойте, я к вам подойду». Конечно, вокруг очень много достойных мужчин, но они женаты», — отметила Ирина.

Безрукова сразу ограничивает общение с женатыми мужчинами. Она не относит себя к числу женщин, которые «ведут себя как охотницы: завлекают, как-то специально очаровывают».

Артистка поделилась, что в настоящий момент погружена в работу. Безрукова пока не ставит перед собой задачу обязательно встретить избранника.

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#актриса
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Два распавшихся брака и двое детей: как сейчас живет лидер «Трех аккордов»–2025 Иван Замотаев
10 апреля 2025, 16:25

Иван Замотаев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Иван Замотаев — талантливый уроженец Верхнего Поволжья, который благодаря своим музыкальным способностям, артистизму и обаянию сумел не только построить успешную карьеру в Москве, но и стать частью одной из известных актерских династий. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Кто такой Иван Замотаев: биография актера

Будущий актер, шансонье и руководитель музыкальной группы своего имени родился 22 января 1983 года в городе Первомайске Горьковской области (ныне Нижегородская область) в семье преподавательницы немецкого языка. У Ивана есть два брата: старший Александр и младший Алексей.

С раннего возраста Ваня проявил интерес к музыке и сцене. Он окончил музыкальную школу по классу баяна, а затем продолжил свое образование в Арзамасском музыкальном училище. Это стало основой для его дальнейшего развития как музыканта и актера.

Театральная карьера

Высшее образование Иван Замотаев получил на эстрадном факультете ГИТИСа, где его наставником был известный артист Геннадий Хазанов. Среди его однокурсников был и актер, музыкант, муж Нонны Гришаевой — Александр Нестеров. Иван неоднократно подчеркивал, что для него актерство — это не просто хобби, а настоящая профессия.

Его разноплановая карьера включает участие в программе «Приют комедиантов», а также в спектаклях Московского государственного академического театра «Русская песня», таких как «Калина красная», «Бабий бунт в нашем колхозе» и «За двумя зайцами». При этом он не отказывается от антрепризных проектов и предложений провести свадьбы или корпоративы.

Фото: iStock/lena_volo

Кино

Фильмография Замотаева как артиста открылась в 2006 году, когда он сыграл роль Вани-баяниста в 61-й серии ситкома «Кто в доме хозяин?». Вскоре он получил аналогичную роль в драме Андрея Смирнова «Жила-была одна баба».

В сериале «Москва. Три вокзала» Иван перевоплотился в фотографа Смирнова, а в комедии «Братья по обмену» — в программиста Романа. Его актерский талант также был замечен в мелодраме «Второе дыхание», где он сыграл журналиста Сенина, и в полнометражном фильме Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь», где исполнил роль звуковика.

В начале 20-х годов актеру доверили значимые роли в сериалах «Валюша» и «Спасская-3». В первой ленте он создал образ Никиты, а во второй — Акима Белякова. В марте 2024 года канал «Россия-1» представил зрителям 4-серийную мелодраму Александра Жигалкина «Школа женского счастья», для которой Иван написал саундтрек.

«Замотаев Бэнд»

Одним из главных достижений Ивана является создание ансамбля «Замотаев Бэнд», который исполняет музыку в стиле «русский кантри». Коллектив сочетает фольклорные мотивы с современными обработками, элементами рок-музыки, авторскими песнями и юмором. На концертах группы звучат баян, аккордеон, гитара, синтезатор и барабаны, однако главным остается голос Замотаева.

В 2024 году музыкант дважды стал гостем программы «Квартирник у Маргулиса». Сначала на канале НТВ вышел новогодний выпуск популярного проекта «Новоселье по…» с участием театра «Русская песня», а затем в апреле эфир увидел выпуск передачи, посвященный «Замотаев Бэнду». Иван Замотаев продолжает развивать свою карьеру, радуя зрителей и слушателей новыми проектами и творческими идеями.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Что известно о личной жизни Ивана Замотаева

Неожиданная встреча

В 2019 году Мария Козакова отправилась на фестиваль в Ессентуки, где увидела спектакль «На каблуках» с Иваном Замотаевым в главной роли. Она была поражена его игрой и поняла, что хочет видеть такого мужчину рядом с собой. На банкете она подошла к Ивану и выразила ему своё восхищение.

Начало отношений

Несмотря на то что у Ивана были два распавшихся брака и двое детей, это не испугало Марию. Вернувшись в Москву, они решили жить вместе, и Иван познакомил её со своими детьми. В 2020 году пара сыграла свадьбу.

Новая глава

В 2022 году у них родилась дочь Иванна, которая появилась на свет 7 июля, в день празднования Рождества Иоанна Предтечи. Это событие стало символом новой счастливой главы в их жизни.

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Замотаев на шоу «Три аккорда»–2025

В январе 2025 года на главном канале страны стартовал 9-й сезон музыкального проекта «Три аккорда», где популярные артисты переосмысляют классические песни жанра блатной романтики и шансона.

В дебютном выпуске Иван Замотаев поразил зрителей своим выступлением с песней «Гоп со смыком», которое сопровождалось остроумной театрализованной сценкой. Артисту были вручены три туза, а Александр Розенбаум даже оценил его номер джокером. Выступление вызвало бурю восторженных отзывов в социальных сетях, подтвердив высокий уровень таланта Ивана

Иван Замотаев сейчас

В настоящее время Иван Замотаев активно выступает на сцене театра «Русская песня», радуя зрителей музыкальными постановками, а также гастролирует с антрепризными спектаклями, продолжая делиться своим талантом с широкой аудиторией.

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Сын Наташи Королевой и Тарзана: как выглядит и чем сегодня занимается женившийся на стриптизерше Архип Глушко?
10 апреля 2025, 16:21

Наталья с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Архип — единственный наследник Наташи Королёвой и Тарзана. Ему 23, давно покинул семью и ведёт самостоятельную семейную жизнь.

Образование и карьера Архипа Глушко


Маленький Архип проявлял интерес к Востоку. В 9 лет начал учить японский язык. Родители отправили его в Америку, там мальчик жил с бабушкой, учил языки и культуру. Позже Архип понял, что ему больше нравится в России. Среднее образование он получил уже здесь. Закончив 11 классов, он поступает в ВШЭ на факультет востоковедения.

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«Потом Архип решил поступить в ВШЭ на япониста, и теперь его детское увлечение станет редкой, но такой увлекательной профессией!» — делится Наташа Королёва.

Год учёбы в вузе стоил родителям 540 тысяч рублей. Архип также интересовался музыкой и решил сочинять. В 2020 году придумывает псевдоним Grek и выпускает первую песню «Бутылка вина». Мать поддерживала сына, но всегда говорила, что не будет вмешиваться в его творческий путь.

(Фото: Instagram*/grek_grex)

Через некоторое время парень выпускает ещё один трек «Растафарай». Сразу появиться в чартах на высоких позициях начинающему артисту тяжело, но он выступает в московских клубах, собирая какую-никакую аудиторию. Иногда он появляется вместе с мамой на музыкальных телешоу и мероприятиях. Молодой человек параллельно дает уроки японского языка, берет за них около пяти тысяч рублей. В будущем Архип хочет развиваться в музыке, а пока он набирается опыта и аудитории. Родители помогают парню, но не забывают, что он должен развиваться самостоятельно.

«Я за то, чтобы дети понимали жизнь, понимали, что она бывает очень разной. В свои 20, конечно, уже все было по-другому, потому что и я была большой звездой тогда. Но в мои советские годы это был просто предел мечтаний», — отмечала Королева.

Анна Валынкина и Архип Глушко (Инстраграм* @melissa_foxs_)

Летом 2024 года единственный сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко женился. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, а его избранницей стала 23-летняя стриптизёрша Мелисса Волынкина

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Звезда фильма «Обитаемый остров» Степанов запил и впал в депрессию
Актер Степанов заявил, что живет на пособие по инвалидности и пенсию мамы
10 апреля 2025, 16:14

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов запил и впал в глубокую депрессию на фоне проблем. Сниматься в кино его не зовут, а статус инвалида первой группы из-за шизофрении лишь ухудшает ситуацию, сообщил Телеграм-канал Mash.
«Недавно актера заметили с похмельным набором — утром, недалеко от его московской квартиры», — отметили авторы публикации.

Степанов утверждает, что работать он не желает, не может, да и не видит смысла. Актера не приглашают на съемки. В настоящее время артист наблюдается в ПНД с диагнозом «параноидная шизофрения». Степанов живёт на 20 тысяч пособия по инвалидности и пенсию матери.

В 2017 году актер получил травму позвоночника — восстановить его так и не получилось, а постоянные боли в ноге до сих пор мучают Степанова.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба может заблокировать банковские счета отца певицы Жанны Фриске Владимира и изъять у него имущество из-за неуплаты налогов.

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#актёр
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#артист
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SHAMAN проведёт урок музыки для подмосковных школьников
SHAMAN проведёт урок музыки для семиклассников из Физтех-лицея в Долгопрудном
10 апреля 2025, 16:08

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN примет участие в открытом уроке музыки «Звуки родного края» в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
Мероприятие организовано для учеников 7-8 классов и состоится 17 апреля.

Колунов подчеркнул, что целью открытого урока является поддержка инициативы, выдвинутой депутатами Госдумы, о включении патриотических композиций современных исполнителей в школьную программу в рамках уроков музыки.

«На примере песни SHAMAN «Моя Россия» школьники проанализируют текст и музыкальные особенности произведения, а после исполнят её хором вместе с артистом», – отметил депутат.
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У отца Жанны Фриске образовался долг в 244 тыс рублей «из-за старых машин»
ФНС может заблокировать счета отца Жанны Фриске Владимира
10 апреля 2025, 15:49

Владимир Фриске (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Федеральная налоговая служба может заблокировать банковские счета отца певицы Жанны Фриске Владимира и изъять у него имущество из-за неуплаты налогов, сообщило издание Super.
По словам Фриске, долг в размере 244 тысяч рублей у него появился «из-за старых машин». Средств, чтобы оплатить налоги у него нет, уточнил Владимир.

Еще отцу певицы выписали штраф за административное нарушение, размер которого составил пять тысяч рублей. Помимо прочего, с 2022 года против Владимира постоянно подают иски за неоплаченные штрафы.

Однако Фриске, как выяснилось, ведет и иные суды. Он признался, что уже долгое время судится со своим знакомым, которому когда-то одолжил большую сумму денег, а тот не вернул долг.

Еще Владимир вспомнил и про Дмитрия Шепелева — вдовца своей дочери. Он думает, что в настоящее время телеведущий испытывает финансовые трудности. Подобный вывод экс-тесть Дмитрия сделал из-за того, что Шепелев в последнее время нередко дает интервью, за которые, по мнению Владимира, просит гонорар.

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