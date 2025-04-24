«Нельзя так организовывать мероприятия»: Юлия Зиверт отказалась выступить на концерте в честь 90-летия Николая Агутина

Юлия Зиверт (Фото: Telegram-канал @zivert_new)
34-летняя певица Юлия Зиверт обвинила в непрофессионализме организаторов юбилейного концерта участника шоу «Голос 60+» Николая Агутина.
В среду, 23 апреля, в концертном зале «Москва» состоялось шоу Николая Агутина «Я люблю эту жизнь». В концерте должна была принять участие Юлия Зиверт, но за несколько часов до его начала она заявила, что не выйдет на сцену из-за непрофессионализма организаторов.
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«На вечере Агутина нас сегодня не будет. Причина: непрофессиональная команда организаторов. При всем уважении к семье Агутиных, но так организовывать мероприятия, как люди, которым это доверили — нельзя. Уже 25-й год на дворе», — рассказала певица в своем Telegram-канале.
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Екатерина Коршунова