Раскрыта стоимость выступлений Леонида Агутина

Некоторое время назад Татьяна Плаксина познакомилась с загадочным бизнесменом, имя которого до сих пор остается неизвестным. Это произошло на премии «100 самых стильных». Сначала дочь Успенской выступила на сцене, читая свои стихи, в которых намекнула на прошлый конфликт с матерью. Позже, уже в зале, Татьяна была представлена таинственному мужчине, с которым исполнила медленный танец. Собирается ли наследница Любови Успенской замуж и кто ее избранник, расскажет «Радио 1».