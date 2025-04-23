Раскрыта стоимость выступлений Леонида Агутина

Леонид Агутин (фото: Instagram* @agutinleonid)
Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает певец Леонид Агутин за одно частное выступление.
«Агутин стоит 3–3,5 миллиона рублей. Он трезво оценивает свой репертуар, поэтому не заламывает ценник», – отметил Дворцов в беседе с «Абзацем».Продюсер добавил, что в райдер артиста входят французское или итальянское вино и шотландский виски. Тажке Агутин требует обеспечить ему люксовый номер в отеле, где будет обеспечена полная темнота.
Напомним, что в 2022 году Агутин выступил против проведения СВО, а в одном из недавних интервью признался в безответной любви к родине. Сейчас артист продолжает давать как частные, так и большие концерты на различных площадках в России. Так, в июне у него состоится концерт на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, а в июле запланировано выступление на столичном стадионе «Лужники».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова