От стюардессы до звезды шоу-бизнеса: как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных

Певица Zivert (Фото: соцсети)
Юлия Зиверт — звезда отечественного шоу-бизнеса, которая в кратчайшие сроки обрела популярность. Она прошла долгий путь, прежде чем ее мечта осуществилась, а после триумфа певица едва не поплатилась здоровьем за оглушительный успех.
О том, как Zivert прославилась в России и какие слухи окутали ее биографию после звездного часа — в материале «Радио 1».
Юлия Зиверт (урождённая — Сытник) родилась 28 ноября 1990 года в Москве. После развода родителей, как и старшая сестра Диана, она взяла фамилию матери — Ирмы Зиверт.
Будущая звезда российской поп-музыки с детства была творческой личностью. Она посещала балетную студию, занималась в танцевальных кружках, любила моду и искусство. Маленькой Юле нравилось сочинять стихи и радовать своих родных домашними концертами.
Красиво петь и подбирать для своих выступлений наряды Юлия научилась у бабушки, которая тоже любила музыку. Стоит отметить, что семья Зиверт всегда поощряла увлечения девочки.
После окончания школы девушка хотела отучиться на дизайнера, но в итоге ей пришлось бросить институт из-за финансовых проблем. Сперва Юлия занялась флористикой, а затем устроилась работать стюардессой. Привлекла Зиверт не только высокая зарплата, но и возможность общения. К тому же путешествовать будущая звезда полюбила еще в детские годы, когда родители брали ее с собой в командировки.
Через четыре года работы стюардессой Юля почувствовала себя одинокой и запертой в рамках графиков и дресс-кодов. Работа «элитной» стюардессой не была пределом мечтаний девушки, поэтому вскоре она уволилась.
В 2016 году Зиверт начала поиски педагога по вокалу. Это оказалось непросто, так как с ее необычной манерой исполнения никто не хотел работать. Спустя время девушка все-таки попала в студию Vocal Mix, где преподаватели сохранили стиль Юлии, но при этом поставили ей вокал. Тогда же Юлия стала победителем Всероссийского вокального конкурса. У нее тут же появились поклонники, которые ждали новых хитов от начинающей звезды.
Интернет-пользователи обратили внимание на исполнительницу после ролика на песню «Чак». Вскоре вокалистка опубликовала следующий трек, — «Анестезия» — после чего ей предложило сотрудничество «Первое музыкальное издательство», с которым работали Дима Билан, Ева Польна, Нюша и другие звезды поп-музыки.
2019 год стал триумфальным для Зиверт. Композиция Life взорвала музыкальные чарты страны.
Танцовщица Гоу-гоу
О прошлом певица всегда рассказывает лишь общими фразами, а о некоторых пунктах биографии и вовсе предпочитает не говорить. Несколько лет назад по сети разлетелись снимки, где 20-летняя девушка в откровенном наряде танцует в клубе go-go. Юлию «слив» не удивил. По ее словам, она крайне удивлена, как фотографии не всплыли раньше, ведь девушка не скрывала этот факт умышленно и даже сохранила подобные кадры в блоге.
Личную жизнь артистка тщательно скрывает от фанатов. Как известно, у Юлии нет детей и замужем она не была.
В сети ходят слухи, что 10 лет назад исполнительница состояла в отношениях с диджеем Невским, настоящее имя которого Евгений Кушнир. Сама Зиверт предположительный роман не комментировала.
В разное время ей приписывали любовные отношения с певцами Егором Кридом и NILETTO. Однако исполнительница уверяла, что их связывают только дружба и совместное творчество. Примечательно, что симпатию Юлии выражал и рэпер Гуф. В интервью Ксении Собчак он рассказывал, что отправил девушке множество сообщений, но она оставила его знаки внимания без ответа.
Длительное время Юлия Зиверт продолжала выпускать хиты, записывала альбомы, давала концерты, а также сидела в жюри «ТАНЦЕВ» и «Голоса». Такие нагрузки не прошли для девушки даром: в 2023 году ей пришлось приостановить творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
В следующий раз Юля заявила о вынужденном перерыве в феврале прошлого года: концерты отменились до осени, а вот наставником в «Голосе» певица осталась. Сегодня артистка продолжает блистать на сцене и радовать фанатов своим творчеством.
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Биография
Юлия Зиверт (урождённая — Сытник) родилась 28 ноября 1990 года в Москве. После развода родителей, как и старшая сестра Диана, она взяла фамилию матери — Ирмы Зиверт.
Будущая звезда российской поп-музыки с детства была творческой личностью. Она посещала балетную студию, занималась в танцевальных кружках, любила моду и искусство. Маленькой Юле нравилось сочинять стихи и радовать своих родных домашними концертами.
Красиво петь и подбирать для своих выступлений наряды Юлия научилась у бабушки, которая тоже любила музыку. Стоит отметить, что семья Зиверт всегда поощряла увлечения девочки.
Работа стюардессой
После окончания школы девушка хотела отучиться на дизайнера, но в итоге ей пришлось бросить институт из-за финансовых проблем. Сперва Юлия занялась флористикой, а затем устроилась работать стюардессой. Привлекла Зиверт не только высокая зарплата, но и возможность общения. К тому же путешествовать будущая звезда полюбила еще в детские годы, когда родители брали ее с собой в командировки.
Певица Zivert (Фото: соцсети)
Через четыре года работы стюардессой Юля почувствовала себя одинокой и запертой в рамках графиков и дресс-кодов. Работа «элитной» стюардессой не была пределом мечтаний девушки, поэтому вскоре она уволилась.
Карьера певицы
В 2016 году Зиверт начала поиски педагога по вокалу. Это оказалось непросто, так как с ее необычной манерой исполнения никто не хотел работать. Спустя время девушка все-таки попала в студию Vocal Mix, где преподаватели сохранили стиль Юлии, но при этом поставили ей вокал. Тогда же Юлия стала победителем Всероссийского вокального конкурса. У нее тут же появились поклонники, которые ждали новых хитов от начинающей звезды.
Интернет-пользователи обратили внимание на исполнительницу после ролика на песню «Чак». Вскоре вокалистка опубликовала следующий трек, — «Анестезия» — после чего ей предложило сотрудничество «Первое музыкальное издательство», с которым работали Дима Билан, Ева Польна, Нюша и другие звезды поп-музыки.
2019 год стал триумфальным для Зиверт. Композиция Life взорвала музыкальные чарты страны.
«Life — мое состояние, состояние вдумчивых размышлений в одиночку, поэтому мы просто хотели попасть в огромный, кипящий, переливающийся миллионами огней незнакомый мегаполис и просто затеряться в нем. Я сутками бродила по этому странному городу», — писала Юлия в блоге.
Танцовщица Гоу-гоу
О прошлом певица всегда рассказывает лишь общими фразами, а о некоторых пунктах биографии и вовсе предпочитает не говорить. Несколько лет назад по сети разлетелись снимки, где 20-летняя девушка в откровенном наряде танцует в клубе go-go. Юлию «слив» не удивил. По ее словам, она крайне удивлена, как фотографии не всплыли раньше, ведь девушка не скрывала этот факт умышленно и даже сохранила подобные кадры в блоге.
Певица Zivert (Фото: соцсети)
«Меня это абсолютно никаким образом не унижает. Это был мой путь к мечте. Он начинался так и привел меня к тому, кем я являюсь сейчас. Работа в проекте „Империя“ у Леши Горобия — царствия ему небесного! — много чему меня научила. За что ему большое спасибо!» — пояснила исполнительница.
Личная жизнь
Личную жизнь артистка тщательно скрывает от фанатов. Как известно, у Юлии нет детей и замужем она не была.
В сети ходят слухи, что 10 лет назад исполнительница состояла в отношениях с диджеем Невским, настоящее имя которого Евгений Кушнир. Сама Зиверт предположительный роман не комментировала.
В разное время ей приписывали любовные отношения с певцами Егором Кридом и NILETTO. Однако исполнительница уверяла, что их связывают только дружба и совместное творчество. Примечательно, что симпатию Юлии выражал и рэпер Гуф. В интервью Ксении Собчак он рассказывал, что отправил девушке множество сообщений, но она оставила его знаки внимания без ответа.
Проблемы со здоровьем
Длительное время Юлия Зиверт продолжала выпускать хиты, записывала альбомы, давала концерты, а также сидела в жюри «ТАНЦЕВ» и «Голоса». Такие нагрузки не прошли для девушки даром: в 2023 году ей пришлось приостановить творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
Певица Zivert (Фото: соцсети)
В следующий раз Юля заявила о вынужденном перерыве в феврале прошлого года: концерты отменились до осени, а вот наставником в «Голосе» певица осталась. Сегодня артистка продолжает блистать на сцене и радовать фанатов своим творчеством.
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