«Ненавижу это»: Соколовский раскритиковал моду на «проработанность»
Влад Соколовский резко высказался о людях, которые хвастаются «осознанностью»
Влад Соколовский неожиданно резко высказался о людях, которые публично демонстрируют свою «осознанность» и любовь к психологическим практикам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На премьере второго сезона шоу «Ставка на любовь» артист признался, что с настороженностью относится к тем, кто делает подобные темы частью своего публичного образа.
По словам певца, чрезмерное акцентирование на собственной «проработанности» вызывает у него сомнения.
«Мы боимся этих слов. Я ненавижу, когда люди кичатся своей осознанностью — это такой теневой фронт всегда для человека. Когда ты делаешь на этом такой сильный акцент — это сразу вызывает огромное количество вопросов: а так ли это на самом деле или нет?» — заявил Соколовский.При этом артист отметил, что свои отношения он всё же считает зрелыми и гармоничными. Влад подчеркнул, что они с партнёршей предпочитают не выносить личные проблемы на публику и решают всё внутри пары.