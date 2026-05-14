«Ненавижу это»: Соколовский раскритиковал моду на «проработанность»

14 мая 2026, 15:06

Влад Соколовский резко высказался о людях, которые хвастаются «осознанностью»

Влад Соколовский (Фото: Instagram* / @vs20)

Влад Соколовский неожиданно резко высказался о людях, которые публично демонстрируют свою «осознанность» и любовь к психологическим практикам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На премьере второго сезона шоу «Ставка на любовь» артист признался, что с настороженностью относится к тем, кто делает подобные темы частью своего публичного образа.



По словам певца, чрезмерное акцентирование на собственной «проработанности» вызывает у него сомнения.





«Мы боимся этих слов. Я ненавижу, когда люди кичатся своей осознанностью — это такой теневой фронт всегда для человека. Когда ты делаешь на этом такой сильный акцент — это сразу вызывает огромное количество вопросов: а так ли это на самом деле или нет?» — заявил Соколовский.