Поклонники не узнали Линдси Лохан после нового выхода в свет
Линдси Лохан вновь оказалась в центре обсуждений из-за своей внешности. Недавнее появление звезды на публике вызвало бурную реакцию в соцсетях: многие поклонники признались, что едва узнали актрису.
Пользователи обратили внимание, что лицо Лохан заметно изменилось по сравнению с предыдущими выходами. Фанаты отметили более мягкие черты лица и исчезновение эффекта так называемых «лисьих глаз», который ранее активно обсуждался в интернете.
Разговоры о возможных пластических операциях сопровождают актрису уже несколько лет — особенно после того, как Линдси неожиданно вернулась в кино и заметно преобразилась. Тогда в Сети ходили слухи, что над её внешностью работал хирург, которому приписывают преображение Беллы Хадид.
Сама Лохан никогда не подтверждала слухи о пластике. Актриса уверяет, что её внешний вид — результат здорового образа жизни, правильного питания, спорта и привычки начинать день с воды с лимоном.
Кроме того, коллега Линдси по фильму «Чумовая пятница» — Джейми Ли Кёртис — ранее заявляла, что актриса буквально расцвела после рождения первого ребёнка и именно материнство стало причиной её преображения.
