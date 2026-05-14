Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали квартиру за 80 млн рублей в Москве
Семейное гнездо Сарика Андреасяна и Лизы Моряк показали в рубрике «По домам». Жильё располагается в центре Москвы в старинном доходном доме с потолками почти четыре метра и площадью более 147 квадратов.
Квартира такого размера без ремонта в этом районе могла стоить около 45 млн рублей. Но дорогая мебель, сложные интерьерные решения и технические излишества быстро подняли стоимость жилья примерно до 80 млн рублей.
Первоначальный проект дизайнера полностью не устроил Лизу. Актриса фактически стала соавтором интерьера и самостоятельно доработала многие решения. На одной квартире супруги не остановились.
В 2022 году Моряк рассказывала, что они приобрели апартаменты в Дубае — в районе Jumeirah Lakes Towers. Для артистки эта недвижимость являлась давней мечтой. Елизавета активно показывала подписчикам ремонт и рассказывала, как они с Сариком превращают апартаменты в райский уголок. В жилплощади пара сделала ставку на расслабленный люкс.
