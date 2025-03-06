«Непотребное поведение с богиней Волочковой»: Джигурда прокомментировал видео с поцелуем в трусы

Никита Джигурда (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Никита Джигурда прокомментировал попавшее в прошлом году в сеть скандальное видео, на котором он танцует с балериной Анастасией Волочковой, раздевает ее и целует в интимные места. По его словам, происходящее на записи было не более, чем частью репетиции творческого проекта.
«Нашумевшее наше с Настей якобы скандальное видео было частью репетиции творческого проекта, в котором предполагалось объединить балет с чеховским «Медведем». Репетиция утекла в Сеть. И нас с богиней Волочковой попытались обвинить в непотребном поведении, своей «голой» вечеринке. Но в итоге все разобрались», — поделился актер в интервью NEWS.ru.Джигурда также отметил, что его супруга Марина Анисина никогда не ревновала его к Волочковой, а разрешала дружбу и совместное творчество, за что он ей очень благодарен. Однако сейчас с балериной он почти не общается и не видится, потому что, по его словам, вернулась Марина и он сконцентрировался на семье и творчестве.
«Я люблю обнимашки. Без подключения «нижнего этажа» и сердечной чакры. Марина меня очень хорошо знает», — заверил Джигурда.Читайте также:
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