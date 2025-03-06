«Спасибо тебе, Володя»: Джигурда неожиданно решил отблагодарить Зеленского

Никита Джигурда (РИА Новости/Светлана Шевченко)
Актер Никита Джигурда обратился со словами благодарности к Владимиру Зеленского, с которым лично знаком и общался до его прихода к власти. В беседе с NEWS.ru он поблагодарил главу киевского режима за то, что был признан угрозой национальной безопасности Украины.
«Спасибо тебе, Володя Зеленский, что Джигурда признан угрозой национальной безопасности нацистской Украины. Потому что я русский поэт и артист. Для меня это такая награда», — заявил Джигурда.Актер в шутку добавил, что Зеленский является единственным в мире евреем, который смог уничтожить такое количество украинских нацистов и наемников. По его словам, радикально настроенные украинцы нацистских взглядов не дают заключить перемирие с Россией, грозясь убийствами.
«Потому что в украинскую оккультную черную воронку кто стягивается? Жириновский гениально об этом говорил. Безбашенные и агрессивные, которые хотят воевать. Зеленский уничтожает нациков, загоняя их в самое пекло», — добавил Джигурда.Читайте также:
«Филипп поступает грязно»: Джигурда обрушился с критикой в адрес Киркорова
Никита Джигурда указал, что «голая» вечеринка Ивлеевой совпала с 666-м днем СВО
«Снижение функции яичников»: Эксперт назвал причину расплывшихся черт лица фигуристки Марины Анисиной
Данил Пономарев