Александр Цекало дал первое интервью за несколько лет. Рассказал о разводе с женой, продаже недвижимости в России и сестре Веры Брежневой

Александр Цекало (Фото: соцсети)
После своего переезда в США в 2019 году, Александр Цекало пропал с поля российской повестки, а последнее интервью давал в 2021 году. Спустя столько времени он прокомментировал ходившие о нем слухи и дал ответ на давно интересующие общественность вопросы.
«Ее вспоминают как сестру псевдопевицы Веры Брежневой»: Александр Цекало резко высказался о бывшей жене
Цекало о разводе с женой Дариной Эрвин
Александр женился на художнице Дарине Эрвин в 2019 году. Тогда же он переехал с ней в США. С ноября прошлого года в СМИ стала появляться информация о разводе пары. Поводом стало сильное похудение Дарины, удаление многих фото из соцсетей, а также публикации сторис с другими мужчинами.
Как рассказал Цекало в своем интервью для Super.ru, в их отношениях с Дариной все прекрасно и разводиться они не собираются. О таком внимании к их личной жизни Александр объяснил завистью, так как Эрвин стала объектом внимания, который многим не дает покоя.
Александр Цекало и Дарина Эрвин (Фото: соцсети)
Про экс-супругу Викторию Галушка
В ходе своей речи о Дарине Цекало вспомнил и бывшую жену Викторию, которая является сестрой певицы Веры Брежневой. По словам Александра, ее никогда не обсуждали в прессе, в отличии от Эрвин.
Как предположили в Super.ru, посыл данного высказывания был в том, что в Виктории нет ничего выдающегося. Цекало отметил, даже сейчас его экс-супругу вспоминают только как сестру именитой певицы.
Виктория Галушка и Александр Цекало (Фото: соцсети)
Про продажу недвижимости в Москве
Также Александр прокомментировал появившиеся слухи о его недвижимости в Москве. Сообщалось, что Цекало продал свой особняк в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе за 430 миллионов рублей.
Как объяснил сам Александр, дом был оставлен Виктории и детям после развода. Позже Галушка решила сама продать дом, в связи с чем это не имеет к Цекало никакого отношения.
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