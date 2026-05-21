«Непристойные предложения»: Анна Семенович рассказала о преследовании фанатами

21 мая 2026, 13:12

Анна Семенович рассказала, как поклонники раньше караулили её у служебного входа

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович рассказала о знаках внимания со стороны поклонников. Артистка со смехом отметила, что мужчины, которые признаются ей в любви и ищут с ней встречи, обладают хорошим вкусом.





В беседе с Леди Mail Семенович заявила, что сейчас подобные знаки внимания не выходят за рамки соцсетей и сообщений, и она этому рада.

«Раньше действительно были те, кто перемещался за мной на гастролях, караулил у служебного входа, пытались передавать через менеджмент подарки и не самые пристойные предложения. Сейчас с этим стало как-то попроще. Все свои фантазии реализуют в сообщениях», — заявила Анна.

«Такие комментарии — это вопрос вкусовщины и частное мнение. И комментаторы имеют на него полное право. Поэтому удалять что-то и зачищать смысла нет никакого. Есть те, кто любит меня и моё творчество, есть те, которые нет. Это нормально. Артистов много, каждый может выбрать того, кто ему ближе. На слова хейтеров я давно смотрю со снисхождением и даже какой-то жалостью», — призналась артистка.