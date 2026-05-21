«Она не поёт»: Критик Соседов раскрыл природу популярности Ольги Бузовой

21 мая 2026, 11:09

Критик Соседов назвал феномен Ольги Бузовой социальным, а не музыкальным

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица Ольга Бузова уже более 10 лет выпускает музыкальные новинки для поклонников. Однако критик Сергей Соседов объяснил, почему феномен звезды имеет социальный, а не музыкальный характер. Он заявил, что все давно смирились с присутствием Бузовой на сцене и закрывают глаза на её погрешности в пении.





В беседе с Общественной Службой Новостей Сергей отметил, что у телеведущей нет вокальных данных, она не поёт, а её песни представляют собой набор музыкальных фрагментов.

«Просто у телеведущей огромная фанбаза, которая её поддерживает и готова принять любые её проявления и любые формы самовыражения», — подчеркнул критик.

«Бузова — это не музыкальный феномен, а социальный. Те, кто её полюбил с проекта «Дом-2», просто «перекочевали» вместе с ней на музыкальную сцену. Теперь они считают её едва ли не главной певицей страны. Но все же понимают, что это смешно и в её музыкальном творчестве нет ничего виртуозного, ничего нового», — сказал Сергей.