«Неприятные сюрпризы»: диетолог объяснила слова Бузовой о сложности похудения после 35-ти лет

В середине 1990-х жизнь Оксаны кардинально изменилась: выйдя замуж за Ивана Охлобыстина, она почти совсем ушла из кино и посвятила себя семье. Насколько легко было ей отказаться не только от роли актрисы, но и от привычного светского образа жизни ради супруга, расскажет «Радио 1».