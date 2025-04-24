«Неприятные сюрпризы»: диетолог объяснила слова Бузовой о сложности похудения после 35-ти лет

Ольга Бузова (Фото: ВКонтакте @buzovaofficial)
Ольга Бузова вновь оказалась в центре обсуждений из-за своей фигуры. В одном из интервью она отметила, что после 35 лет лишние килограммы «быстро прилипают», избавиться от них становится сложнее.
Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» заявила, что женский организм уникальный, потому что гормоны управляют метаболизмом, обменом веществ, количеством жировой ткани и мышечной массы, и особенно это чувствуется после взросления организма — после 35-ти лет.
По ее словам, гормональные изменения имеют большое значение, поэтому в обязательном порядке имеет смысл проходить диспансеризацию, чтобы обращать внимание на моменты, связанные с изменением гормонального фона.
Она подчеркнула, что фон питания составляет 80% правильного подхода к контролю веса.
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«Организм меняет уровень метаболизма, он его как бы немножечко начинает притормаживать. С одной стороны, это ожидаемые изменения, с другой стороны, они будут сказываться на темпы контроля веса. То, что в 18−25 лет возможно было решить достаточно быстро, сейчас решается тяжелее», — прокомментировала эксперт.
По ее словам, гормональные изменения имеют большое значение, поэтому в обязательном порядке имеет смысл проходить диспансеризацию, чтобы обращать внимание на моменты, связанные с изменением гормонального фона.
«Зачастую бывают какие-то субъективные ощущения повышенной утомляемости, слабости, отсутствие энергии и так далее. Но это может быть гормональное нарушение. Кроме этого, если у человека нет привычки систематически правильно питаться, верно нагружать свой организм физической активностью, то количество мышечной ткани уменьшается, а жировой увеличивается. Мышцы любят постоянную систему», — отметила Лазуренко.
Она подчеркнула, что фон питания составляет 80% правильного подхода к контролю веса.
«Сейчас, когда жизнь становится более размеренной и предсказуемой, организм тратит меньше, поэтому питание имеет 80% значения для контроля постоянного веса. Если этого нет, то будут неприятные сюрпризы, не поддающиеся корректировке», — заключила диетолог.
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Анастасия Панченко