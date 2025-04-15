«Вторая звезда туалета»: Бузова посетила мужскую уборную, где бывала Леди Гага

Ольга Бузова записала видео из мужского туалета в баре «Феникс» на крыше небоскрёба в Гонконге. С особой гордостью она назвала себя «второй звездой» этой санитарной комнаты, так как сюда захаживала сама Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. — Прим. ред.).