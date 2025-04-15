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«Вторая звезда туалета»: Бузова посетила мужскую уборную, где бывала Леди Гага

Бузова записала видео в мужском туалете, в который заходила Леди Гага
Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова записала видео из мужского туалета в баре «Феникс» на крыше небоскрёба в Гонконге. С особой гордостью она назвала себя «второй звездой» этой санитарной комнаты, так как сюда захаживала сама Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. — Прим. ред.).
Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал StarHit. Со своим обычным пафосом участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что эпатажная американская певица не только заходила в мужскую уборную, но и воспользовалась одним из писсуаров.

«Она тут <...> (мочилась) на Гонконг!» — с восторгом сказала Бузова.

Телеведущая, актриса, дизайнер и немного певица также сообщила, что отель, в котором находится бар «Феникс», — самый крутой в Гонконге. Туалет, конечно, самый крутой во всём баре и отеле, а теперь его посетила уже «вторая звезда» после Леди Гаги, то есть она сама. Ольга уточнила, что не пользовалась уборной по назначению, а просто «зафиксировала момент».

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«У меня не было настоящей любви»: Дана Борисова призналась в распутстве
Дана Борисова призналась, что раньше была доступной женщиной
15 апреля 2025, 15:15

Дана Борисова (фото: Telegram @danaborisova76)

Телеведущая Дана Борисова призналась, что раньше часто вступала в «беспорядочные половые связи» с мужчинами. Об этом она рассказала на подкасте «ДаДа – НетНет» на VK Видео.
«У меня был такой недостаток: я не умела сказать «нет». Мне сложно в этом признаться, но я была довольно-таки доступной женщиной. Особенно, когда я активно употребляла (запрещенные вещества – прим. ред.)», – отметила звезда.
Борисова подчеркнула, что вступала в связь с мужчинами как только чувствовала, что они испытывают интерес к ней. Она объяснила, что в эти моменты считала «себя обязанной» им.

Телеведущая добавила, что сейчас придерживается «воздержания» от сесксуальных связей. При этом она не исключает, что её пониженное либидо связано с пожизненной терапией от биполярного расстройства.

«Честно, у меня не было настоящей любви. Была куча отношений, беспорядочных половых связей – но любви-любви никогда не было», – подчеркнула Борисова.
К слову, телезвезда рассказала, что сейчас у неё есть «романтическая любовь». Уже два года она влюблена в одного турецкого актёра, имя которого раскрывать не стала. Борисова сравнила эту влюблённость с «навязчивой идеей».

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#любовь
#отношения
#секс
#шоу-бизнес
#звёзды
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«Мастер эпатажа, но настоящий патриот Родины»: Киркоров получил поддержку со стороны правнука Сталина
Правнук Сталина Селим Бенсаад поддержал Филиппа Киркорова
15 апреля 2025, 15:08

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад заступился за Филиппа Киркорова. На того обрушился шквал критики после заявления о покупке им часов Rolex к 80-летию Победы.
В разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru правнук «вождя народов» назвал певца «мастером эпатажа», но одновременно и настоящим патриотом России.

Стоимость часов Rolex начинается от 1,6 млн рублей. Киркоров заявлял, что его модель относится к лимитированной коллекции «Виктория», выпущенной швейцарской компанией в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне ограниченным тиражом, всего 80 штук. Многие раскритиковали Киркорова за демонстрацию «красивой жизни», но Селим Бенсаад вступился за артиста.

«Филипп, конечно, мастер эпатажа, но патриот нашей Родины, как и Бедрос», — заявил Селим Бенсаад, который был очень хорошо знаком с покойным отцом Филиппа.

Художник отметил, что сборы от таких покупок идут в государственную казну. Селиму также очень понравился дизайн новых часов Киркорова — изображение города-героя Сталинграда.

Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили, и её мужа, Хосина Бенсаада. Он живет в Москве и не любит привлекать к себе внимание.

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#художник
#дизайн
#патриот
#киркоров
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«Не раз разговаривали около пяти минут»: рэпер Natan рассказал о ссорах с певицей Ириной Дубцовой на шоу «Сокровища императора»
Natan заявил, что на шоу «Сокровища императора» они с Дубцовой часто ссорились
15 апреля 2025, 15:03

Natan (Фото: Инстаграм* @natan_official)

Рэпер Natan и певица Ирина Дубцова стали партнерами в шоу «Сокровища императора». На проекте им пришлось побороться за денежный приз с иными звездными парами.
Музыкант поделился, что на съемках все складывалась не так уж и гладко, а их отношения с исполнительницей песни «О нем» прошли проверку на прочность. Natan объяснил, что они с Ириной Дубцовой нередко ругались, однако копить обиды и замалчивать проблемы не было времени.

«Мы очень часто ругались с Ириной, и это как раз нам помогло понимать некоторые наши проблемы, которые были вскрыты, потому что в творческом мире мы с ними не сталкивались», — откровенничал рэпер в беседе с «7 дней».

По словам Natan'а, в тех реалиях, в которых артисты находились в «Сокровищах императора», они столкнулись с бытовыми проблемами. Еще музыканту и певице было тяжело понимать друг друга по вопросам испытаний.

«И, как покажут в следующей серии, мы с ними справились просто блестяще! Бывало такое, что мы не раз разговаривали около пяти минут, но потом мирились и все у нас было хорошо», — добавил Natan.

По словам рэпера, он ни разу не жалел, что согласился участвовать в проекте именно с Дубцовой.

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«Сиди. Они тут!»: жена помогает Михаилу Ефремову остаться незамеченным репортёрами, караулящими его у дома
Жена помогает Михаилу Ефремову остаться незамеченным репортёрами
15 апреля 2025, 14:54

Михаил Ефремов и Софья Кругликова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Ефремов набирается опыта по пребыванию на свободе в качестве самого востребованного у журналистов артиста.
Во вторник, 15 апреля, из подъезда дома, где проживает актёр с семьёй, вышла его жена. Софья Кругликова сделала три круга вокруг здания, проанализировала обстановку, а после позвонила Ефремову по громкой связи, сказав лишь: «Сиди. Они тут!».

После этого она стремительно дошла до ближайшей станции метро и скрылась из поля зрения репортёров.

Напомним, что 9 апреля Михаила Ефремова выпустили из колонии по УДО. Артист, осуждённый на семь с половиной лет за смертельное ДТП в центре Москвы, вышел на свободу после четырёх с половиной лет заключения.

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#михаил ефремов
#москва
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«С этим тяжело справиться»: Певец Леонид Агутин рассказал об алкоголизме среди коллег-артистов
Певец Леонид Агутин рассказал о частых случаях алкоголизма среди коллег
15 апреля 2025, 14:34

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин рассказал, что многие из его коллег страдают от алкогольной зависимости. По его словам, музыкантам порой бывает трудно противостоять тяге к спиртному.
Своими наблюдениями и мыслями бывший «босоногий мальчик» поделился в подкасте Александра Соколовского на платформе YouTube. Во время выступления на сцене перед огромным зрительным залом у человека вырабатывается фермент удовольствия. Артист начинает испытывать потребность в этом ощущении и после концерта искусственно вызывает его спиртными напитками, говорит певец.

«Две проблемы у хороших музыкантов: алкоголь и его отсутствие», — сказал Агутин и привел примеры своих коллег, из которых они смогли преодолеть зависимость, а другие не справились и ушли из жизни.

Артист признался, что когда-то и у него самого были проблемы с алкоголем, но он сумел побороть опасную тягу. По словам Агутина, себе восемнадцатилетнему он сказал бы сейчас: «Не бухай, с кем попало, а так ты, в общем, молодец».

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* Запрещённая в России социальная сеть
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#артист
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