«Вторая звезда туалета»: Бузова посетила мужскую уборную, где бывала Леди Гага

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)
Ольга Бузова записала видео из мужского туалета в баре «Феникс» на крыше небоскрёба в Гонконге. С особой гордостью она назвала себя «второй звездой» этой санитарной комнаты, так как сюда захаживала сама Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. — Прим. ред.).
Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал StarHit. Со своим обычным пафосом участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что эпатажная американская певица не только заходила в мужскую уборную, но и воспользовалась одним из писсуаров.
Телеведущая, актриса, дизайнер и немного певица также сообщила, что отель, в котором находится бар «Феникс», — самый крутой в Гонконге. Туалет, конечно, самый крутой во всём баре и отеле, а теперь его посетила уже «вторая звезда» после Леди Гаги, то есть она сама. Ольга уточнила, что не пользовалась уборной по назначению, а просто «зафиксировала момент».
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«Она тут <...> (мочилась) на Гонконг!» — с восторгом сказала Бузова.
Телеведущая, актриса, дизайнер и немного певица также сообщила, что отель, в котором находится бар «Феникс», — самый крутой в Гонконге. Туалет, конечно, самый крутой во всём баре и отеле, а теперь его посетила уже «вторая звезда» после Леди Гаги, то есть она сама. Ольга уточнила, что не пользовалась уборной по назначению, а просто «зафиксировала момент».
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Александр Бойцов