Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Ольга Бузова рассказала о борьбе с лишним весом

Ольга Бузова рассказала о борьбе с лишним весом

Ольга Бузова: После 35 лет лишние килограммы прилипают быстрее
Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)

Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)

Ольга Бузова вновь оказалась в центре обсуждений из-за своей фигуры. Артистка, которая регулярно сталкивается с критикой в адрес своего внешнего вида, поделилась своими мыслями о переменах в весе. Об этом пишет «StarHit‎».
В интервью она отметила, что после 35 лет лишние килограммы «быстро прилипают», избавиться от них становится сложнее.

«Я то поправляюсь, то худею, и сразу пишут, мол, Бузова беременна или у нее анорексия», — прокомментировала она.

Недавно на отдыхе телеведущая опубликовала фото в купальнике, что вновь вызвало споры среди подписчиков. Некоторые заметили, что тень на снимке создает иллюзию выпирающего животика. Однако более рассудительные фанаты предположили, что дело в развевающемся платке и отсутствие беременности у артистки не вызывает сомнений. Бузова уверенно продолжает заниматься спортом и не обращает внимания на слухи, подчеркивая, что ее тело меняется, как и у любой женщины.

Читайте также:

«Удим»: Российский актер Алексей Чадов выложил фото жены в купальнике после родов

«Мисс Удача»: Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы

«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
#диета
#звёзды
#певица
«Удим»: Российский актер Алексей Чадов выложил фото жены в купальнике после родов
Алексей Чадов выложил фото своей жены Лейсан в купальнике с отдыха в Дубае
24 апреля 2025, 07:58

Алексей Чадов и Лейсан Галимова с ребенком (Фото: Instagram* @lisssichkaaa)

Супруга российского актера Алексея Чадова Лейсан Галимова восхитила подписчиков, показав стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае. Лейсан довольно быстро вернулась в форму после родов. Фотосессию для 36-летней модели устроил сам актер во время рыбалки и выложил кадры в личном блоге.
В сентябре 2024 года Лейсан родила Алексею дочку. Для модели девочка стала первым ребенком, а для Чадова вторым: у него также есть сын Федор от актрисы Агнии Дитковските.

Лейсан Галимова удит (Фото: Instagram* @alexeychadovofficial)

Спустя несколько месяцев после беременности модель наслаждается активным отдыхом и удит с любимым мужем. На снимках она позировала Чадову в черном купальнике-бандо с эффектными разрезами, выгодно подчеркивающими ее фигуру.

Поклонники осыпали пару комплиментами, отмечая красоту Лейсан и гармонию их отношений пары, желая им приятного провести время и не утратить семейное счастье.

«Лучшее, что может с нами случиться это ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА!», — писал о ранее в блоге актер.
Алексей Чадов и Лейсан Галимова (Фото: Instagram* @alexeychadovofficial)

Лейсан родом из Казани. Сейчас она, помимо модельной карьеры, выступает в качестве коуча по йоге и медитациям — дает подписчикам советы в личном блоге, делится рассуждениями, а также выкладывает кадры материнского счастья. С Чадовым она познакомилась в 2018 году, свадьбу сыграли в 2023.

В марте «Радио 1» передавало, что Алексей Чадов рассказывал о решении отстаивать свою честь в суде по иску против экс-партнера по бизнесу и друга Максима Боева. В первую очередь для него речь шла о чести именно как продюсера и автора. Чадов объяснял, что считает патриотическую фильм «ЗА ВДВ» своим детищем. Он планировал вернуть себе не только доброе имя, но и потерянные средства.

Читайте также:

«Мисс Удача»: Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы

На лице умершего папы римского Франциска обнаружили жуткий синяк

«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз

*Запрещенная в России экстремистская организация
#актёр
#советы
#девочка
#сын
#женщина
#фото
#счастье
#instagram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мисс Удача»: Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы
Дайнеко рассказала в блоге о сильном ожоге, который она получила перед свадьбой
24 апреля 2025, 06:26

​Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко рассказала в блоге о сильном ожоге, полученном перед свадьбой. Неудача случилась во время укладки волос, и звезда с иронией назвала себя «мисс Удачей».
Накануне свадьбы с бизнесменом Беркели Овезовым Виктория активно готовится к церемонии. Бизнесмен сделал Дайнеко предложение руки и сердца в марте: девушка стала невестой на футбольном матче, когда ее избранник неожиданно сделал предложение. Певица совсем не ждала, что игра «Локомотив — Динамо» подарит ей кольцо и статус будущей жены, и даже расплакалась от радости.

23 апреля Дайнеко поделилась с подписчиками, что была на финальной примерке свадебного платья и решила сама сделать укладку. Хотела взглянуть на полноценный образ для церемонии. Однако привычная плойка, которой певица пользовалась более 10 лет, подвела.

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

«Больше 10 лет укладок на одну и ту же плойку, и я получила самый сильный ожог в своей жизни. Здравствуйте, волдырь! Фраза «до свадьбы заживет» не сработает. Ужас!», — огорчилась Виктория, показывая ожог в клипе на своей странице.
Несмотря на неудачу, звезда сохраняет оптимизм, продолжая подготовку к свадьбе. В то же время об Овезове ходят разные слухи: согласно сообщениям, Овезов судится с бывшей женой из-за алиментов на детей и имеет долговые обязательства перед бывшей тещей. Кроме того, упоминается о задолженности по налогам и кредитам. Однако Дайнеко уверяет, что не обращает внимания на эти сплетни.

Читайте также:

«Вообще не хотела»: Виктория Дайнеко впервые показала дочь, которую долгие годы скрывала от публики – фото

«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове

«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз

*Запрещенная в России экстремистская организация
#травма
#певица
#бизнесмен
#игра
#instagram
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
Невестка Валерии Лиана Шульгина ​сообщила о рождении второго ребенка
24 апреля 2025, 02:43

Певица Валерия и Лиана Шульгина (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Певица Валерия во второй раз стала бабушкой — её сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана стали родителями мальчика по имени Мирон. Информацию о рождении ребёнка Лиана подтвердила в своём личном блоге.
Как позже признавалась молодая мама, роды оказались сложными: болезненные схватки усиливали эмоциональное напряжение. Однако поддержка мужа, который не отходил от неё ни на минуту, помогла справиться с трудностями.

«Вы воспитали прекрасного сына, которого я очень люблю. Для меня огромная радость и честь называть Вас своей свекровью. Вы стали для меня не просто родственницей, но настоящим примером женственности, терпения и душевной щедрости», — обращалась с благодарностью к звездной певице Лиана.
«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию
«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию
Для Арсения и Лианы это уже второй ребёнок: в 2021 году у них родилась дочь Селин, чьё появление на свет в новогоднюю ночь помешало семье полноценно отпраздновать праздник. О второй беременности пара объявила ещё в ноябре, разместив трогательные кадры с морского побережья, где округлившийся живот Лианы был заметен в обтягивающем платье.

Арсений и Лиана Шульгины (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

«Материнство само по себе — путь со множеством испытаний, где каждой женщине нужна забота», — признавалась Шульгина.
Чтобы узнать пол малыша, супруги организовали яркую гендер-пати с участием звёздных гостей. На мероприятии присутствовали сама Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, а ведущим стал рэпер Баста. Тогда же стало известно, что в семье ожидается мальчик.

Лиана ранее отмечала, что сравнивать первую беременность со второй ей сложно.

«Она вообще другая, первую и вторую беременность даже не сравнить. Первая беременность была нелегкая, я очень долго не могла настроиться из-за этого на вторую беременность. Не на второго ребенка, не на роды, а именно на беременность. Но сейчас у меня половина срока, и чувствую себя прекрасно», — говорила молодая мама.
Читайте также:

100 тысяч за идею: Иосиф Пригожин объявил конкурс на концепцию нового альбома Валерии

«Гладил меня»: Беременная невестка Валерии рассказала о поведении мужа

«Я буду проклинать»: Волочкова угрожает СМИ, распространяющим слухи об отмене свадьбы дочери

*Запрещенная в России экстремистская организация
#ребёнок
#праздник
#ночь
#певица
#супруги
#роды
#кадры
#поддержка
#свет
#мальчик
#мама
#продюсер
#пригожин
#беременность
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я буду проклинать»: Волочкова угрожает СМИ, распространяющим слухи об отмене свадьбы дочери
Волочкова пригрозила судами СМИ, которые распространяют слухи о свадьбе дочери
24 апреля 2025, 00:20

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости: Григорий Сысоев)

Анастасия Волочкова злится из-за того, что различные СМИ распространяют информацию об отмене свадьбы её дочери Ариадны, и угрожает им проклятьями и судом.
По словам балерины, СМИ ввели людей в заблуждение и навели настоящую панику, информацией об отмене свадьбы Ариадны.

«Что за бред пишут эти журналисты, простите? Какого черта они решают, быть свадьбе или нет? Я уже устала оправдываться перед всеми гостями, которых мы пригласили на праздник. Хочу заявить во всеуслышание: назло всем недоброжелателям праздник состоится», — рассказала Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако прима уточнила, что свадьба будет не такой масштабной, как планировалось изначально.

Балерина также призналась, что злится, когда СМИ вводят всех в заблуждение.

«Я начну проклинать и судиться с теми журналистами, которые будут распространять ложную информацию о свадьбе Ариши», — заявила Волочкова.

Ранее она раскритиковала телеведущую Елену Николаеву из-за слухов, распространяемых в Сети о свадьбе её дочери Ариадны. Балерина считает, что жена её бывшего супруга Игоря Вдовина таким образом намерена заполучить пиар.

Читайте также:

«Всё готово, и моё платье в том числе»: Волочкова прокомментировала слухи об отмене свадьбы дочери

«Меня огорошили!»: мачеха дочери Волочковой высказалась об отмене пышной свадьбы

«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери
#праздник
#журналисты
#свадьба
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Действительно приглашают»: Катя Лель рассказала о свиданиях с влиятельными мужчинами
Катя Лель рассказала, что ходит на свидания с влиятельными мужчинами
23 апреля 2025, 21:40

Катя Лель (фото: Instagram* @katyalelofficial)

Катя Лель рассказала, ходит ли она на свидания. Певица посетила церемонию вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025, где пообщалась с корреспондентом портала «Страсти».
Напомним, что Лель в 2023 году развелась с мужем после 15 лет брака. Исполнительница поделилась, что иногда ходит на свидания, если есть время и подходящее настроение. На романтические встречи Катю приглашают как влиятельные мужчины, так и попроще.

«Действительно приглашают. Редко хожу, потому что для этого нужны время и желание. Приглашают разные мужчины, в том числе влиятельные», – подчеркнула Лель.
Также артистка отметила, что предпочитает сразу же уходить со сведения, если ей что-то не нравится. Так мужчины сразу понимают, что что-то пошло не так и, вероятно, по их вине.

Читайте также:

«Я понимаю, что испытала Катя Лель»: Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами

«Ты жирная!»: Катя Лель вспомнила слова Максима Фадеева о ее фигуре и поделилась сложностями сохранения хороших форм

«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме

*запрещён в РФ
#певица
#отношения
#любовь
#мужчины
#развод
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате