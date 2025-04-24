Ольга Бузова рассказала о борьбе с лишним весом

Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)
Ольга Бузова вновь оказалась в центре обсуждений из-за своей фигуры. Артистка, которая регулярно сталкивается с критикой в адрес своего внешнего вида, поделилась своими мыслями о переменах в весе. Об этом пишет «StarHit».
В интервью она отметила, что после 35 лет лишние килограммы «быстро прилипают», избавиться от них становится сложнее.
Недавно на отдыхе телеведущая опубликовала фото в купальнике, что вновь вызвало споры среди подписчиков. Некоторые заметили, что тень на снимке создает иллюзию выпирающего животика. Однако более рассудительные фанаты предположили, что дело в развевающемся платке и отсутствие беременности у артистки не вызывает сомнений. Бузова уверенно продолжает заниматься спортом и не обращает внимания на слухи, подчеркивая, что ее тело меняется, как и у любой женщины.
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«Я то поправляюсь, то худею, и сразу пишут, мол, Бузова беременна или у нее анорексия», — прокомментировала она.
Недавно на отдыхе телеведущая опубликовала фото в купальнике, что вновь вызвало споры среди подписчиков. Некоторые заметили, что тень на снимке создает иллюзию выпирающего животика. Однако более рассудительные фанаты предположили, что дело в развевающемся платке и отсутствие беременности у артистки не вызывает сомнений. Бузова уверенно продолжает заниматься спортом и не обращает внимания на слухи, подчеркивая, что ее тело меняется, как и у любой женщины.
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Дарья Осипова