Ольга Бузова рассказала о борьбе с лишним весом

Супруга российского актера Алексея Чадова Лейсан Галимова восхитила подписчиков, показав стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае. Лейсан довольно быстро вернулась в форму после родов. Фотосессию для 36-летней модели устроил сам актер во время рыбалки и выложил кадры в личном блоге.