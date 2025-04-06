Несложившийся брак с Матвеевым, дружба с разлучницей Боярской и список непривлекательных актрис: как сейчас живет Яна Сексте?

Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)
Сегодня, 6 апреля, актриса театра и кино Яна Сексте отмечает свой 45-й день рождения. Мнения о внешности актрисы расходятся, но её исключительный талант не вызывает сомнений и ценится как в театре, так и в кино. Актриса с достоинством перенесла развод и смогла устроить личное счастье. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Яна Сексте появилась на свет в городе Рига 6 апреля 1980 года. Яна была слабым ребёнком и часто болела, но врачей не боялась и даже любила. В пятом классе она решила стать медсестрой. Чтобы отвлечь дочь от сложной медицинской профессии, мама записала её в театральную студию. Там Яна нашла своё призвание и полюбила сцену.
После школы Яна уехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ. После получения образования Сексте начала свою карьеру в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, а затем перешла в Театр-студию Олега Табакова в Москве.
Работа в кино
Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)
Дебют актрисы в кино начался с роли продавщицы билетов в кассе в картине «Алмазы на десерт». Впоследствии она снялась в нескольких фильмах, где её роли были второстепенными. Но уже в 2012 году в фильме «Небесные жёны луговых мари» актриса играла главную роль.
За этой лентой в 2013 году последовал сериал «Оттепель», где Яна исполнила роль кинооператора Люси Полыниной. Эта роль принесла ей широкую известность. Сегодня в фильмографии актрисы насчитывается более 50 работ, среди которых широко известные «Никто не узнает», «Отчаянные», «Цыплёнок жареный», «Пробуждение», «Мастер и Маргарита», «Хор» и «Триггер-2».
Личная жизнь
Яна Сексте и Максим Матвеев (Фото: Instagram*@jana_sexte)
Разлучница Боярская стала подругой
В 2008 году во время работы в «Табакерке» актриса познакомилась с Максимом Матвеевым. Отношения завязались быстро, и влюбленные решили долго не встречаться, а сразу узаконить отношения. Скорые браки нередко приводят к счастливому союзу, но в случае с Сексте и Матвеевым всё сложилось иначе.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская (Фото: Instagram*@lizavetabo)
В процессе работы над картиной «Не скажу» Матвеев встретил Елизавету Боярскую и не стал скрывать своих эмоций. Он был честен с супругой и рассказал ей обо всём, а затем предложил расторгнуть брак.
Яна и Максим дали обещание сохранить дружеские отношения, по крайней мере, ради общего дела. Во время брака пара начала заниматься волонтёрской деятельностью и создали совместный проект под названием «Доктор Клоун». Они надевали яркие костюмы и посещали детские больницы, чтобы поддержать маленьких пациентов.
Актриса тяжело переживала предательство Матвеева, но нашла в себе силы простить и принять сложившуюся ситуацию. Когда Боярская присоединилась к «Доктору Клоуну», Яна Сексте постаралась узнать ее поближе. Со временем между актрисами установились тёплые отношения.
В настоящее время Матвеев и Сексте поддерживают связь не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. В 2021 году они вместе работали над вторым сезоном сериала «Триггер» и часто публиковали совместные фотографии со съёмочной площадки.
Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке
Красавчик композиторЯна Сексте, Дмитрий Марин с дочкой Анной (Фото: Instagram*@jana_sexte)
Когда страсти улеглись и все обиды бывшему супругу были прощены, судьба свела актрису с композитором Дмитрием Мариным.
Пара познакомилась там же, в «Табакерке». Дмитрий был очарован актрисой с самого начала репетиции. Затем последовали осторожные ухаживания, итогом которых стал счастливый брак.
Сексте вышла замуж за Дмитрия Марина в 2013 году, а спустя год у них родилась дочка Аня.
«Мы увидели друг друга на спектакле "Брак 2.0". Я вошла в зал и заметила Митю. Там же мы влюбились друг в друга. На репетиции спектакля "Сестра Надежда" начался наш роман. На репетиции спектакля "Три сестры" мы уже ждали Аню. Когда Аня родилась, мы закончили репетировать и выпустились», — делилась актриса в интервью WomanHit.
Список самых некрасивых артисток
Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)
Яна Сексте рассказала, что однажды её имя оказалось в перечне самых непривлекательных артисток России. Это стало для неё неожиданностью.
«Я радостно побежала в театр и говорю: "Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!" В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться — большая честь для меня», — делилась актриса с «Караваном историй».
Чем сейчас занимается актриса
Яна Сексте продолжает свою творческую работу. В 2023 году она приняла участие в съёмках фильма «Мастер и Маргарита». В 2024 году на экраны вышли фильмы «Внутри убийцы» и «Волшебник Изумрудного города» с её участием. Также в настоящее время в производстве находятся картины «В списках не значился», «Маяк» и «Сын мой».
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