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Несложившийся брак с Матвеевым, дружба с разлучницей Боярской и список непривлекательных актрис: как сейчас живет Яна Сексте?

Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Сегодня, 6 апреля, актриса театра и кино Яна Сексте отмечает свой 45-й день рождения. Мнения о внешности актрисы расходятся, но её исключительный талант не вызывает сомнений и ценится как в театре, так и в кино. Актриса с достоинством перенесла развод и смогла устроить личное счастье. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Яна Сексте появилась на свет в городе Рига 6 апреля 1980 года. Яна была слабым ребёнком и часто болела, но врачей не боялась и даже любила. В пятом классе она решила стать медсестрой. Чтобы отвлечь дочь от сложной медицинской профессии, мама записала её в театральную студию. Там Яна нашла своё призвание и полюбила сцену.

После школы Яна уехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ. После получения образования Сексте начала свою карьеру в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, а затем перешла в Театр-студию Олега Табакова в Москве.

Работа в кино


Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Дебют актрисы в кино начался с роли продавщицы билетов в кассе в картине «Алмазы на десерт». Впоследствии она снялась в нескольких фильмах, где её роли были второстепенными. Но уже в 2012 году в фильме «Небесные жёны луговых мари» актриса играла главную роль.

За этой лентой в 2013 году последовал сериал «Оттепель», где Яна исполнила роль кинооператора Люси Полыниной. Эта роль принесла ей широкую известность. Сегодня в фильмографии актрисы насчитывается более 50 работ, среди которых широко известные «Никто не узнает», «Отчаянные», «Цыплёнок жареный», «Пробуждение», «Мастер и Маргарита», «Хор» и «Триггер-2».

Личная жизнь


Яна Сексте и Максим Матвеев (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Разлучница Боярская стала подругой


В 2008 году во время работы в «Табакерке» актриса познакомилась с Максимом Матвеевым. Отношения завязались быстро, и влюбленные решили долго не встречаться, а сразу узаконить отношения. Скорые браки нередко приводят к счастливому союзу, но в случае с Сексте и Матвеевым всё сложилось иначе.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская (Фото: Instagram*@lizavetabo)

В процессе работы над картиной «Не скажу» Матвеев встретил Елизавету Боярскую и не стал скрывать своих эмоций. Он был честен с супругой и рассказал ей обо всём, а затем предложил расторгнуть брак.

Яна и Максим дали обещание сохранить дружеские отношения, по крайней мере, ради общего дела. Во время брака пара начала заниматься волонтёрской деятельностью и создали совместный проект под названием «Доктор Клоун». Они надевали яркие костюмы и посещали детские больницы, чтобы поддержать маленьких пациентов.

Актриса тяжело переживала предательство Матвеева, но нашла в себе силы простить и принять сложившуюся ситуацию. Когда Боярская присоединилась к «Доктору Клоуну», Яна Сексте постаралась узнать ее поближе. Со временем между актрисами установились тёплые отношения.

В настоящее время Матвеев и Сексте поддерживают связь не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. В 2021 году они вместе работали над вторым сезоном сериала «Триггер» и часто публиковали совместные фотографии со съёмочной площадки.

Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке
Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке

Красавчик композитор

Яна Сексте, Дмитрий Марин с дочкой Анной (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Когда страсти улеглись и все обиды бывшему супругу были прощены, судьба свела актрису с композитором Дмитрием Мариным.
Пара познакомилась там же, в «Табакерке». Дмитрий был очарован актрисой с самого начала репетиции. Затем последовали осторожные ухаживания, итогом которых стал счастливый брак.

Сексте вышла замуж за Дмитрия Марина в 2013 году, а спустя год у них родилась дочка Аня.

«Мы увидели друг друга на спектакле "Брак 2.0". Я вошла в зал и заметила Митю. Там же мы влюбились друг в друга. На репетиции спектакля "Сестра Надежда" начался наш роман. На репетиции спектакля "Три сестры" мы уже ждали Аню. Когда Аня родилась, мы закончили репетировать и выпустились», — делилась актриса в интервью WomanHit.

Список самых некрасивых артисток


Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Яна Сексте рассказала, что однажды её имя оказалось в перечне самых непривлекательных артисток России. Это стало для неё неожиданностью.

«Я радостно побежала в театр и говорю: "Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!" В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться — большая честь для меня», — делилась актриса с «Караваном историй».

Чем сейчас занимается актриса


Яна Сексте продолжает свою творческую работу. В 2023 году она приняла участие в съёмках фильма «Мастер и Маргарита». В 2024 году на экраны вышли фильмы «Внутри убийцы» и «Волшебник Изумрудного города» с её участием. Также в настоящее время в производстве находятся картины «В списках не значился», «Маяк» и «Сын мой».


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Пригожин: Прохор Шаляпин хотел выдать себя за потомка Фёдора Шаляпина перед правнучкой оперного певца в Париже
Иосиф Пригожин: Прохор Шаляпин умудрился добраться до правнучки Фёдора Шаляпина
06 апреля 2025, 12:46

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Иосиф Пригожин рассказал, что именно он вместе с Виктором Дробышем придумал псевдоним для Прохора Шаляпина. Продюсеры предложили начинающему исполнителю образ покорителя взрослых состоятельных женщин.
На момент знакомства с Пригожиным Шаляпин был простым молодым человеком из Волгограда, которого звали Андреем Захаренковым. Идея продюсеров пришлась по душе певцу, который сразу понял, как выгодно использовать свой псевдоним для привлечения внимания.

Правда в какой-то момент Шаляпин, которого Пригожин назвал хорошим пиарщиком, всерьёз предпринял попытку наладить контакт с потомками великого оперного певца и представиться его потомком.

«Он даже умудрился добраться до правнучки Фёдора Шаляпина в Париже. Пытался найти родственников, рассказать, что он праправнук», – отметил Пригожин в беседе с Кариной Нигай на YouTube-шоу «Сплетница».
При этом сам Шаляпин рассказывал ранее, что при выборе псевдонима обращался к нумерологам и астрологам, а в Фёдоре Шаляпине увидел отражение себя.

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#пригожин
#шоу-бизнес
#певец
#продюсер
#россия
#франция
#семья
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«Совсем плохи дела»: Кристина Орбакайте поёт в нью-йоркском метро — видео
Кристина Орбакайте сняла клип в метрополитене Нью-Йорка
06 апреля 2025, 12:34

Кристина Орбакайте (Фото: Телеграм @orbakaite_k_telegram)

Певица и актриса Кристина Орбакайте уже давно живёт в Нью=Йорке вместе со всей своей семьёй, и её дочь Клавдия от брака с бизнесменом Михаилом Земцовым родилась в Штатах и здесь же пошла в школу. Сейчас девочке уже 13 лет и для полу-звёздной мамы тоже нашлось занятие — петь в сабвее (так американцы называют метро. — Прим. ред.)
Дочь Пугачёвой ранее регулярно приезжала в Россию, где выступала на концертах и корпоративах, а также навещала экс-примадонну и сына Дени, который предпочёл остаться с отцом, предпринимателем из Чечни Русланом Байсаровым. Теперь мама живёт на Кипре, а с гастролями возникли трудности. Некоторые выступления были просто отменены, а те, что состоялись, не окупили затрат из-за большого количества нераспроданных билетов.

Чтобы вернуть ослабевающее внимание публики и, возможно, привлечь новых слушателей и зрителей, звезде фильма «Чучело пришлось пойти на необычный шаг — она спустилась в нью-йоркскую подземку и спела свою некогда популярную песню «Перелётная птица», переходя из вагона в вагон.

Сама артистка объяснила этот необычный клип желанием поддержать своих поклонников, которые запустили в сети видео с любительским исполнением её композиции в общественном транспорте. Однако злые языки утверждают, что из-за убытков, которые вдруг стала приносить концертная деятельность, Орбакайте вынуждена таким образом подрабатывать.





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#певица
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«Хотелось видеть папу не по телевизору»: Елизавета Боярская откровенно высказалась о своём детстве
Елизавета Боярская призналась, что в детстве ей не хватало внимания отца
06 апреля 2025, 12:22

Елизавета Боярская (фото: Instagram* @lizavetabo)

Елизавета Боярская откровенно высказалась о том, как слава её отца негативно влияла на неё в детстве. Дочь Михаила Боярского призналась, что всеобщее внимание к звезде советского экрана «обкрадывало» его близких.
Актриса отметила, что отец был постоянно занят работой, поэтому о том, чтобы поиграть с семьёй в настольную игру или съездить на пикник, речи не шло.

Особенно докучали будущей артистке долгие съёмки телеинтервью.

«Это было мероприятие на целый день. Домой приезжало телевидение – человек восемь чужих в квартире, они долго ставили свет, а нас, детей, параллельно наряжали: косички плели, костюмы подбирали, усаживали в кадр. А потом начиналась бесконечная съёмка, во время которой нужно было прилежно сидеть и слушать, что отвечают папа с мамой. Сидишь и думаешь: господи, когда же вы все уйдете и можно уже будет поиграть в куклы!», – рассказала Боярская в интервью HELLO! Russia.
Наследница Михаила Боярского вспомнила, как мечтала, чтобы её отец не был знаменитым на всю страну актёром. Она призналась, что впервые посмотрела фильм «Три мушкетера» в 20-летнем возрасте, поскольку до этого ей хотелось видеть отца не по телевизору, а дома.

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*запрещён в РФ
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#семья
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Бизнес Валентина Юдашкина теряет миллионы после его смерти
06 апреля 2025, 11:48

Валентин Юдашкин (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Бизнес-империя модельера Валентина Юдашкина теряет миллионы рублей после его смерти. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В настоящее время две компании, принадлежащие Юдашкину, продолжают работу. Речь идёт о фирмах по производству верхней одежды «Шанти» и «Димакс». Их модельер передал дочери Галине, однако за прошлый год первая компания ушла в минус на более чем шесть миллионов рублей, а вторая – на 4,7 миллиона рублей.

Напомним, что самый известный бизнес Валентина Юдашкина – Дом моды – был закрыт в первой половине 2024 года. В общей сложности фирма действовала порядка 23 лет под руководством модельера.

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#дом
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#мода
#производство
#одежда
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Вторая супруга сына Кадышевой, родившая ему наследника: «Григорий не видел малыша. Не хочет платить алименты»
Вторая жена сына Кадышевой заявила, что он ни разу не видел ребёнка
06 апреля 2025, 11:47

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Сын Надежды Кадышевой блистает на сцене вместе со знаменитой мамой. Однако в личной жизни у Григория Костюка не всё так гладко, как в карьере.
40-летний Костюк был дважды женат. Обе супруги родили ему по сыну. Правда, в обоих случаях всё закончилось судебными разбирательствами.

С первой супругой Анжеликой Бирюковой мужчина развёлся в 2017 году. Сначала казалось, что они разошлись мирно. Однако в ноябре 2021 года женщина обратилась в суд и потребовала лишить Костюка родительских прав на сына. В итоге суд удовлетворил её иск.

На тот момент Костюк был женат на Габриелле Мерман, которая окончила МГИМО и является дочерью бизнесмена Александра Мермана. В феврале 2023 года мужчина подал на развод, однако девушка утверждает, что именно она была инициатором разрыва отношений.

Григорий долгое время скрывал, что во втором браке также стал отцом. Позже Габриелла сама призналась, что родила от Григория сына, которого теперь вынуждена воспитывать в одиночку. Сейчас мальчику уже три года, но отец не принимает никакого участия в его жизни.

«Ни Григорий, ни Надежда ни разу не видели ребёнка. Малыша, рождённого в первом браке, они видели один раз на праздновании годика. Второй раз – в два годика. Я считаю, это ненормально – не видеть своего ребёнка. Для меня это загадка. Если бы я была мудрой, вряд ли бы вышла замуж за Григория», – отметила Мерман в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
В настоящее время между бывшими супругами продолжаются судебные разбирательства. Костюк выплачивает на содержание сына 15 тысяч рублей, но и эту сумму он намерен оспорить.

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