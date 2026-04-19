«Нет чувства, что он мой отец»: Пьеха откровенно высказался о семье и сводном брате
Стас Пьеха поделился в шоу «Секрет на миллион» на НТВ подробностями о своей семье и впервые рассказал о сводном брате. Речь идёт о Витольде — сыне его биологического отца Пятраса Герулиса от второго брака, который младше артиста всего на год.
Певец признался, что поддерживает с братом связь, однако общение ограничивается редкими звонками и обменом новостями. Близких отношений между ними не сложилось, как и с самим отцом.
По словам Пьехи, у него так и не появилось внутреннего ощущения родства с Герулисом, поскольку тот не принимал участия в его воспитании. Артист отметил, что ему сложно называть его отцом.
Впервые они встретились, когда Пьеха сам решил поехать к нему в Вильнюс. Во время этой поездки он познакомился с новой семьёй отца, включая его супругу и сводного брата.
