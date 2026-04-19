«Никогда не был так горд»: Райан Рейнольдс поддержал Блейк Лайвли в разгар скандала
Райан Рейнольдс публично поддержал свою супругу Блейк Лайвли на фоне её судебного конфликта с режиссёром Джастином Бальдони.
В интервью программе Today на канале NBC актёр впервые подробно прокомментировал ситуацию. По словам Рейнольдса, происходящее помогло ему иначе взглянуть на индустрию и понять разницу между публичным образом и реальностью. Он отметил, что многие не представляют, что на самом деле стоит за громкими историями.
Актёр подчеркнул, что испытывает гордость за жену и считает её поведение достойным в сложившейся ситуации. При этом он добавил, что для него на первом месте остаётся семья, которая важнее любых внешних обстоятельств.
