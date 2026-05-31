«Нет любви ни к дому, ни к земле»: дочь Талызиной сообщила о продаже любимой дачи актрисы
Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной Ксения Хаирова рассказала, что приняла решение продать дачу, которую очень любила ее мать. Об этом она сообщила в эфире программы «Звезды сошлись».
По словам Хаировой, решение далось ей непросто, однако она считает его правильным. Наследница актрисы призналась, что не испытывает интереса к загородной жизни и не готова заниматься содержанием участка.
«Если у тебя нет любви ни к дому, ни к земле, это все будет пропадать: и этот дом, и этот участок, и эти растения, которые мама высаживала. Мы с Настей (внучка артистки Анастасия Талызина — прим.ред.) — не дачные», — объяснила она.
Хаирова отметила, что без постоянного ухода дом и сад постепенно придут в запустение, поэтому продажа недвижимости станет наиболее разумным выходом. Дачу выставили за 50 миллионов рублей.
Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня 2025 года. За десятилетия творческой деятельности она стала одной из самых узнаваемых актрис советского и российского кино. Зрителям она запомнилась по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи» и «Большая перемена».
Кроме того, голосом Талызиной говорит мама Дяди Федора в знаменитом мультфильме «Трое из Простоквашино». Свое 90-летие актриса встретила на сцене Театра Моссовета, которому посвятила 67 лет жизни.