«Нет любви ни к дому, ни к земле»: дочь Талызиной сообщила о продаже любимой дачи актрисы

31 мая 2026, 13:52

Дочь Талызиной продаёт дачу актрисы за 50 миллионов рублей

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной Ксения Хаирова рассказала, что приняла решение продать дачу, которую очень любила ее мать. Об этом она сообщила в эфире программы «Звезды сошлись».





По словам Хаировой, решение далось ей непросто, однако она считает его правильным. Наследница актрисы призналась, что не испытывает интереса к загородной жизни и не готова заниматься содержанием участка.





«Если у тебя нет любви ни к дому, ни к земле, это все будет пропадать: и этот дом, и этот участок, и эти растения, которые мама высаживала. Мы с Настей (внучка артистки Анастасия Талызина — прим.ред.) — не дачные», — объяснила она.