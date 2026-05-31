«Вы что, с ума сошли?»: Дибров жёстко ответил на слухи о новом романе

31 мая 2026, 12:41

Дмитрий Дибров опроверг слухи о романе с актрисой Екатериной Гусевой

Дмитрий Дибров и Екатерина Гусева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях слухи о возможном романе с актрисой Екатериной Гусевой.





Поводом для обсуждений стало совместное появление знаменитостей на одном из светских мероприятий. После этого в ряде публикаций появились предположения о романтических отношениях между ними.



Сам Дибров подобные сообщения категорически отверг. В разговоре с Пятым каналом он заявил, что его связывают с актрисой исключительно дружеские и профессиональные отношения.





«Вы что, с ума сошли? Это мой любимый друг и соратник, конечно. Строю пару… Откуда у вас это? Вы что, из ЗАГСа? Откуда вы сплетни подбираете?» — сказал телеведущий.