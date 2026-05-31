«Под крики и проклятия»: Долина представит клип на песню про личный эшафот
Долина анонсировала клип на песню «Момент истины» про поддержку фанатов
Народная артистка России Лариса Долина в ближайшее время представит клип на песню «Момент истины». Об этом певица сообщила ТАСС.
По словам исполнительницы, композиция появилась благодаря поддержке поклонников и коллег в непростой период ее жизни.
«Эта песня посвящена именно их поддержке, которая меня буквально спасла после всех испытаний», — рассказала Долина.
Артистка призналась, что не могла оставить эту историю без творческого осмысления, поскольку она имеет для нее особое значение.
В начале мая певица уже представила фрагмент композиции. В тексте песни затрагиваются темы общественного осуждения, выбора между наказанием и прощением, а также давления со стороны окружающих. Лирическая героиня размышляет о том, как сохранить себя перед лицом «ликующей толпы».
«Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делая шаг вперед», — говорится в одной из строк песни.
В 2025 году Лариса Долина оказалась в центре громкого судебного спора вокруг квартиры в московском районе Хамовники. Артистка утверждала, что стала жертвой мошенников после сделки по продаже недвижимости стоимостью 112 млн рублей. Покупательница квартиры Полина Лурье настаивала на законности приобретения жилья. После серии судебных разбирательств Верховный суд в декабре прошлого года принял решение в пользу Лурье, а в январе 2026 года певица покинула квартиру. Сейчас она живёт в съёмной квартире.