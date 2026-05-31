«Под крики и проклятия»: Долина представит клип на песню про личный эшафот

31 мая 2026, 12:55

Долина анонсировала клип на песню «Момент истины» про поддержку фанатов

Лариса Долина (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народная артистка России Лариса Долина в ближайшее время представит клип на песню «Момент истины». Об этом певица сообщила ТАСС.





По словам исполнительницы, композиция появилась благодаря поддержке поклонников и коллег в непростой период ее жизни.





«Эта песня посвящена именно их поддержке, которая меня буквально спасла после всех испытаний», — рассказала Долина.

«Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делая шаг вперед», — говорится в одной из строк песни.