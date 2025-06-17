«Нет никакого Йе Йe»: Канье Уэст объяснил ситуацию со сменой имени
Представитель Канье Уэста опроверг сведения о смене имени рэпера
Новая эксцентричная выходка Канье Уэста с очередной сменой имени была принята фанатами. Однако теперь опять всё изменилось.
Рэпер уполномичил своего представителя внесли ясность в ситуацию.
«Нет никакого Йе Йe. Недоразумение произошло из-за странности, созданной онлайн-формой, которая требовала чего-то в полях имени и фамилии», – заявил ассистен Уэста в интервью Page Six.Напомним, что в 2021 году Канье Уэст сменил имя на Йе. Три года он использовал это слово неофициально, но затем исправил это. В документах о смене имени он указал категорию по «личным причинам».