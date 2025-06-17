«Нет никакого Йе Йe»: Канье Уэст объяснил ситуацию со сменой имени

Представитель Канье Уэста опроверг сведения о смене имени рэпера
Канье Уэст (Фото: Instagram* @ye)

Новая эксцентричная выходка Канье Уэста с очередной сменой имени была принята фанатами. Однако теперь опять всё изменилось.



Рэпер уполномичил своего представителя внесли ясность в ситуацию.

«Нет никакого Йе Йe. Недоразумение произошло из-за странности, созданной онлайн-формой, которая требовала чего-то в полях имени и фамилии», – заявил ассистен Уэста в интервью Page Six.
Напомним, что в 2021 году Канье Уэст сменил имя на Йе. Три года он использовал это слово неофициально, но затем исправил это. В документах о смене имени он указал категорию по «личным причинам».

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Анастасия Чинкова

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