Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Общественники из «Сорок сороков» предложили положить рэпера Канье Уэста в московский рехаб

Общественники из «Сорок сороков» предложили положить рэпера Канье Уэста в московский рехаб

Общественники обратятся в прокуратуру из-за клипа рэпера Канье Уэста
Канье Уэст (Фото: Instagram* @ye)

Канье Уэст (Фото: Instagram* @ye)

Представители движения «Сорок сороков» готовят заявление в прокуратуру с требованием признать песни из нового альбома рэпера Канье Уэста экстремистскими и запретить их на территории России.
Общественники отметили, что в альбоме содержится открытая пропаганда экстремизма и извращений, а также прочие «страшные кощунства».

Члены движения подчеркнули, что ещё в прошлом году выступали против проведения в России концерта Уэста, а с новым альбомом он вообще «пал в какую-то бездну».

«Видимо, у него что-то надломилось с таким образом жизни, и он стал просто психически больным», – заявили «Сорок сороков» в беседе с «Постньюс».
Поводом для такой реакции стал клип на трек с названием, повторяющим нацистское приветствие. В самой песне звучит хоровое исполнение этого словосочетания и фрагменты речи Адольфа Гитлера. Ролик был опубликован 8 мая, когда в Европе и США отмечают День Победы.

В заключение общественники заявили, что готовы помочь Уэсту не только с ограничением деструктивного контента, но и «с выбором хорошего рехаба или психиатрической больницы в Москве».

Читайте также:

Канье Уэст в Японии угнал велосипед местного папарацци

«Конец истории или мыльная опера?»: Канье Уэст рассказал об уходе от него Бьянки Цензори

Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

*запрещён в РФ
#сша
#певец
#нацизм
#прокуратура
#жалобы
Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм
09 мая 2025, 16:34

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина выбрала любимый военный фильм. Певицу засняли в квартире, которую ей удалось вернуть после обмана украинских мошенников.
Артистка опубликовала в своём Telegram-канале видео, где выбирала один из двух предложенных фильмов на военную тематику.

Сначала в опросе лидировала картина «Летят журавли», затем её заменил фильм «А зори здесь тихие». В результате, перебрав ещё несколько легендарных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне, Долина остановилась на работе режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В картине сыграли роли такие выдающиеся советские артисты как Евгений Леонов, Анатолий Папанов и Маргарита Терехова.

В подписи к посту Долина спросила у своих поклонников, какие фильмы о Великой Отечественной войне навсегда останутся в их сердцах.

Читайте также:

Купившая квартиру Долиной Полина Лурье в суде обжаловала её передачу певице

Лариса Долина раскритиковала вокал американской певицы

Виновата «Погода в доме»: Лариса Долина рассказала, почему её недолюбливала Пугачёва
#фильм
#видео
#картина
#вокал
#военные
#великая отечественная война
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агата Муцениеце приготовила забавный завтрак для дочери от Прилучного – фото
09 мая 2025, 16:01

Агата Муцениеце с дочерью Мией (фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце развлекается с дочерью как может. В праздничный день Мия захотела устроить необычный завтрак.
Дочь артистки от Павла Прилучного вместе с мамой приготовила забавное блюдо: они воткнули в сосиски спагетти и сварили их, проделав глазки и ротики. В результате, блюдо из простых ингредиентов получило новую форму.


Напомним, что на прошлой неделе Агата Муцениеце согласилась стать женой аккордеониста Петра Дранги, который сделал ей предложение на фоне заката. Актриса воспитывает дочь Мию, которая родилась в браке с актёром Павлом Прилучным. Звёздная пара развелась в 2020 году. Также у них есть сын Тимофей, который принял решение остаться с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.

Читайте также:

Агата Муцениеце призналась в алкоголизме: «Не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё»

Раскрыта причина, почему сын Агаты Муцениеце не хочет жить с ней

«Не может отпустить прошлое»: Телеведущий раскрыл секрет предложения Дранга Муцениеце

*запрещён в РФ
#актриса
#ребёнок
#еда
#праздник
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ужасная пошлость»: Михаил Ширвиндт назвал подделкой исполнение Валерией военной песни
Ширвиндт раскритиковал исполнение Валерией песни «С чего начинается Родина»
09 мая 2025, 15:35

Михаил Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущего Михаила Ширвиндта возмутило исполнение певицей Валерией композиции «С чего начинается родина».
Напомним, что артистка анонсировала песню в конце апреля. Она спела под аккомпанемент гармониста на фоне руин. Валерия была облачена в чёрное платье с глубоким декольте, её образ дополняла красная помада.
«Это ужасная пошлость. Вот захотелось тебе угодить всем, и решила ты сбацать что-нибудь на фоне руин такое патриотическое. Ну так придумай песенку, напиши и кому надо, тот отметит. И спой на фоне руин настоящих или, как в твоём случае, на фоне декораций», — высказался Ширвиндт в личном микроблоге.
Он добавил, что вариант знаменитой песни, представленный Валерией, никак нельзя сравнить с оригинальным исполнением композиции. Марк Бернес (именно он впервые спел эту песню, она прозвучала в многосерийном фильме Владимира Басова «Щит и меч») долго «мучил» всех на студии звукозаписи, бракуя дубль за дублем, чтобы найти ту самую интонацию, которая могла бы передать настроение песни.
«Послушайте, как её исполнял Марк Бернес, и сравните её с подделкой», — предложил Михаил Ширвиндт.
Напомним, что ранее украинский Минкульт обратился в СБУ с просьбой проверить клип певицы Валерии на песню «С чего начинается родина» для установки места локации съёмок. В российских СМИ появилась информация о том, что Валерия поёт на фоне павильонов, которые воссоздают Брестскую крепость. Локация места находится в Троицком административном округе Москвы.

Читайте также:

Клава Кока на своём концерте забрала телефоны у зрителей — видео

«Я бы программы вёл лучше»: Сергей Соседов раскритиковал работу Николая Цискаридзе на телевидении

«Все, что связано с войной, вызывает у меня слезы»: Наталья Подольская рассказала о героях в своей семье
#песня
#звёзды
#критика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клава Кока на своём концерте забрала телефоны у зрителей – видео
09 мая 2025, 15:05

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока во время своего концерта начала забирать телефоны у зрителей. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «Звездач».
В преддверии Дня Победы певица исполнила «Катюшу». Клава спустилась со сцены, чтобы быть ближе к публике. Однако зрители принялись снимать звезду вблизи, то очень не понравилось Коке. Артистка аккуратно начала собирать телефоны фанатов и откладывать их в сторону.

Ранее вскрылась вся правда об отношениях Александра Поверина и Клавы Коки. О настоящих причинах разрыва читайте в материале «Радио 1».

Также Кока рассказывала о требованиях к будущему партнёру. Певица считает людей в возрасте «приземлёнными», поэтому рассматривает только молодых людей в качестве потенциальных избранников.

Читайте также:

Клава Кока, Игорь Николаев и другие звезды поздравили россиян с Днём Победы

«Мне пока ещё больно»: Клава Кока призналась, что трудно переживает разрыв с Александром Повериным

Клава Кока показала трогательные фото с родственниками, игравшими в кино
#телефоны
#зрители
#певица
#фото
#звёзды
#концерт
#день победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я бы программы вёл лучше»: Сергей Соседов раскритиковал работу Николая Цискаридзе на телевидении
Соседов раскритиковал работу Цискаридзе на телевидении
09 мая 2025, 14:30

Николай Цискаридзе (фото: Telegram @tsiskaridzenews)

Сергей Соседов стал гостем шоу «В гостях у Ханги». Музыкальный критик резко раскритиковал работу Николая Цискаридзе на телевидении.
«Он выдающийся танцовщик. Он один из последних из плеяды выдающихся танцовщиков. Как Владимир Васильев. Ну как ведущий… Ну простите… Я бы эти программы вел лучше. Я могу это точно сказать. Железно», – отметил Соседов.
Телезвезда выразил мнение, что Цискаридзе получил статуэтку ТЭФИ как лучший ведущий незаслуженно.

Соседов объяснил, что артист стал ведущим, поскольку ему необходимо было найти место. Танцевать он уже не будет, но он является ректором Вагановского училища, поэтому ему следует трудиться там, а быть «везде».

В заключение критик подчеркнул, что из-за такой деятельности Цискаридзе «кто-то должен сидеть и прозябать».

Читайте также:

«Чем дальше, тем жестче»: Александр Олешко признался, что его связывает с Цискаридзе

«Для меня это большая ответственность»: Николай Цискаридзе объявил о возвращении на большую сцену

Цискаридзе: балет «Щелкунчик» Большого театра смотреть невозможно
#балет
#мнение
#артист
#телевидение
#критика
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате