Общественники из «Сорок сороков» предложили положить рэпера Канье Уэста в московский рехаб

Канье Уэст (Фото: Instagram* @ye)
Представители движения «Сорок сороков» готовят заявление в прокуратуру с требованием признать песни из нового альбома рэпера Канье Уэста экстремистскими и запретить их на территории России.
Общественники отметили, что в альбоме содержится открытая пропаганда экстремизма и извращений, а также прочие «страшные кощунства».
Члены движения подчеркнули, что ещё в прошлом году выступали против проведения в России концерта Уэста, а с новым альбомом он вообще «пал в какую-то бездну».
В заключение общественники заявили, что готовы помочь Уэсту не только с ограничением деструктивного контента, но и «с выбором хорошего рехаба или психиатрической больницы в Москве».
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*запрещён в РФ
Члены движения подчеркнули, что ещё в прошлом году выступали против проведения в России концерта Уэста, а с новым альбомом он вообще «пал в какую-то бездну».
«Видимо, у него что-то надломилось с таким образом жизни, и он стал просто психически больным», – заявили «Сорок сороков» в беседе с «Постньюс».Поводом для такой реакции стал клип на трек с названием, повторяющим нацистское приветствие. В самой песне звучит хоровое исполнение этого словосочетания и фрагменты речи Адольфа Гитлера. Ролик был опубликован 8 мая, когда в Европе и США отмечают День Победы.
В заключение общественники заявили, что готовы помочь Уэсту не только с ограничением деструктивного контента, но и «с выбором хорошего рехаба или психиатрической больницы в Москве».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова