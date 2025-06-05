Канье Уэст призвал не ссориться Маска и Трампа, так как их все любят

05 июня 2025, 23:44

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Рэпер Канье Уэст призвал не ссориться миллиардера Илона Маска и американского президента Дональда Трампа, так как их все любят. Об этом музыкант написал на своей странице в соцсети X.







«Братья, только не это. Мы очень любим вас обоих», — пишет Уэст.