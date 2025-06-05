Канье Уэст призвал не ссориться Маска и Трампа, так как их все любят
Рэпер Канье Уэст призвал не ссориться миллиардера Илона Маска и американского президента Дональда Трампа, так как их все любят. Об этом музыкант написал на своей странице в соцсети X.
«Братья, только не это. Мы очень любим вас обоих», — пишет Уэст.
Перепалка между Маском и Трампом началась после заявления предпринимателя о том, что президент США фигурирует в «файлах Эпштейна». В ответ на это Трамп назвал Маска сумасшедшим.
Джеффри Эпштейн стал известен после обвинений, согласно которым, тот организовывал сексуальную торговолю, в том числе и несовершеннолетними. Многие считают, что клиентами Эпштейна были многие знаменитости. Джеффри не успел рассекретить фамилии всех причастных, так как был убит в своей камере до дачи показаний.