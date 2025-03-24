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Неудачные романы и слухи о тайной свадьбе с Пересильд: как сейчас живет Михаил Тройник

Михаил Тройник (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Михаил Тройник (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Долгий путь событий привел Михаила Тройника в мир кино. Он охотно делился своими актерскими достижениями, но о его личной жизни до 2022 года почти ничего не было известно.
Однако встреча с Юлией Пересильд, ставшей его возлюбленной, мгновенно привлекла к нему внимание общественности и заставила говорить об актере. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Начало творческого пути

Михаил Тройник, родившийся 24 марта 1988 года в Рыбинске, Ярославской области, с детства проявлял интерес к учебе и творчеству. После успешной сдачи ЕГЭ он поступил в МГТУ имени Баумана на факультет специального машиностроения, но вскоре осознал, что инженерная карьера его не привлекает.

Параллельно с учебой он начал играть в КВН, что дало ему возможность попробовать себя на сцене. Вдохновившись театром, Михаил записался на курсы в «Щуку» и театральную студию при Бауманке, а затем был принят в Школу-студию МХАТ.

У Михаила не было знакомых в театре, он не знал, что на место в Школе-студии МХАТ претендовали 150 человек. Когда Константин Райкин начал сомневаться, стоит ли ему включать Тройника в свой курс, Алексей Гуськов, тоже ученик Бауманки, предложил интересное пари: если парень сумеет подготовить новую программу за два дня, преподаватель предоставит ему возможность. Михаил успешно справился с этой задачей, несмотря на напряжение и адреналин.

«Мне кажется, я бессознательно хотел работать в театре. Мой мастер — Константин Аркадьевич Райкин — говорил, что после окончания театрального вуза надо отработать в театре минимум пять лет, чтобы овладеть профессией. И, видимо, это было во мне заложено. Не то чтобы я следовал рекомендациям мастера, но после института все мое внимание было действительно сосредоточено на театре, я хотел освоиться в этом ремесле, хотя бы на каком-то уровне», — пояснял Михаил.

Тройник сразу получил яркую роль Ясона в спектакле «Медея» и даже ездил в Грецию для подготовки. В театре он также играл в «Мертвые души», «Братья» и «Без страха».

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Роли в кино

Его первый опыт в кино был в эпизоде «Далеко от войны», а полноценный дебют — роль Кочета в фильме «Однажды». Он стал известен благодаря сериалу «Беспокойный участок» и проекту «Комбинат "Надежда"», который получил Гран-при на Международном фестивале в Вильнюсе.

Михаил Тройник активно расширяет свою фильмографию, соглашаясь на разнообразные роли, такие как Леша в сериале «Иванько», отец Сергий в «Чики», и вахтовик в «Папаше в бегах».

Он также участвовал в спектаклях «Щастье!», «Гордая» и «Последнее лето». Актер старается сохранять спокойствие и доверие к процессу, что, по его мнению, способствует лучшим результатам.

Любовные отношения

В интервью Михаил Тройник упоминал о прошлых любовных разочарованиях, но не раскрывал подробностей. В 2021 году актер признался, что у него есть отношения, но предпочел не распространяться о личной жизни.

Однако ситуация изменилась в конце 2022 года, когда Юлия Пересильд публично поздравила Тройника с годовщиной их первого свидания.

Юлия Пересильд и Анна Пересильд (Фото: Telegram-канал @juliaperesild_tg)

Пересильд, которая ранее была в отношениях с режиссером Алексеем Учителем и имеет двоих детей, призналась, что Тройник покорил ее своей честностью и неспособностью к обману.

Пара жила вместе, путешествовала и работала, в том числе вместе участвовали в спектакле «Последнее лето». Тройник отметил, что их сближение было неожиданным и видел в этом божественное провидение. Он не смущался разницы в возрасте и популярности Пересильд.

Пересильд и Тройник сейчас

Пара сталкивается с различными слухами, включая слухи о тайной свадьбе и разладе. Если они и расписались, то не спешат об этом сообщать. Пересильд даже попросила поклонников не верить светской хронике о закрытых церемониях.

Слухи о расставании также возникают, когда актеры появляются на мероприятиях по отдельности. Например, на премию «Золотой орел» Тройник пришел без Пересильд и игнорировал вопросы о ней.

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Чумаков рассказал об абьюзе и показал, как жена ему прислуживает
24 марта 2025, 14:06

Алексей Чумаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Алексей Чумаков опубликовал в запрещенной соцсети кадры из шоу «Прямой эфир», показав, как его жена Юлия Ковальчук прислуживает ему, произнося фразу «Да, мой господин».
«Срочно! Абьюзирую, как могу! Вроде получается! Все при себе: ее господин — перед вами! Хвост павлина— под столом, нарцисс — в горшке за кадром (поэтому просто не видно). P. S. И, да, в нашей семье жене есть запрещено! Только пить. Любви и добра всем нашим семьям!» — написал артист.

слева направо: Андрей Малахов, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук (Фото:Instagram*/alexchumakoff)


На кадрах видно, что за происходящим наблюдал телеведущий Андрей Малахов, который не смог сдержать смех от увиденного. Затем Чумаков показал Малахову, как правильно кушать блюдо, которое было перед ведущим.

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Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по делу о сексуальных домогательствах
The Times: суд рассмотрит дело Жерара Депардье о сексуальных домогательствах
24 марта 2025, 13:46

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Судебное разбирательство в отношении актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах состоится в Париже 23 и 25 марта. Об этом пишет издание The Times.
По информации журналистов, процесс связан с жалобами, поданными на артиста якобы за неприемлемое поведение в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Предполагаемыми жертвами названы 53-летняя декоратор Амели, а также помощница режиссера, которой двадцать с небольшим лет.

Сам фигурант отрицает обвинения. Его защищает президент Франции Эммануэль Макрон и свыше 60 женщин из сферы кино. Заседание планировалось на октябрь прошлого года, однако его отложили по просьбе защиты в связи с состоянием здоровья Депардье.

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Модель Елена Перминова снялась без штанов
24 марта 2025, 13:14

Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)

Бывшая возлюбленная российского предпринимателя Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась без штанов. Девушка выложила фото в запрещенной соцсети. На снимке Перминова в кружевных розовых трусиках с высокой посадкой и в белом топе.
Кроме того, звезду подиума украшают укороченная шубка, а также ярко-розовые остроносые туфельки с высоким каблуком.

Фото: Instagram*/lenaperminova

Пользователи уже отметились на страничке Перминовой, оставив в комментариях сердечки и восхищения красотой бывшей возлюбленной миллиардера. Один из юзеров отметился надписью Happy Spring (счастливая весна). Остается лишь догадываться, идет ли речь о пожелании или фанат выразил собственную ассоциацию, связанную с фотографией.

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Раскрыта сумма гонораров Орбакайте за выступления под фонограмму
Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступление под фонограмму
24 марта 2025, 13:13

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Покинувшая Россию Кристина Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступления на корпоративах, при этом пела она под фонограмму. Такие подробности привел актер Анатолий Калмыков.
«Есть одна певица, у нее мама очень знаменитая, так мы с этой певицей работали на корпоративе. Мне организатор говорит: "Посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тыс. долларов за три песни под фонограмму". Певицу не хочу называть. Назвать? Орбакайте», — рассказал Калмыков в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Орбакайте уехала из России в 2022 году в Майами. После переезда певица несколько раз приезжала на родину и проводила концерты. В сентябре прошлого года Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в РФ. Теперь же она планирует отправиться в гастрольный тур по Европе.

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Живущая в Монако Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе
Виктория Боня: в Европе нормально относятся к русским
24 марта 2025, 12:26

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Российская телеведущая и звезда реалити-шоу Виктория Боня, которая живет в Монако, заявила, что на Западе ни разу не сталкивалась с негативом из-за своего российского происхождения.
«Я ни разу не чувствовала на себе никаких взглядов, какого-то там хейта. Ни разу», — рассказала Виктория в выпуске проекта «Света вокруг света», доступном на YouTube-канале Светланы Бондарчук.

Однако она добавила, что ее украинские подруги часто жалуются на предосудительное отношение со стороны европейцев.

Напомним, Боня проживает в Монако уже более 10 лет. Туда она переехала к своему возлюбленному, родила дочь. В 2017 году пара разошлась, однако Виктория на родину возвращаться не стала.

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