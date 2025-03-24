Неудачные романы и слухи о тайной свадьбе с Пересильд: как сейчас живет Михаил Тройник

Михаил Тройник (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Долгий путь событий привел Михаила Тройника в мир кино. Он охотно делился своими актерскими достижениями, но о его личной жизни до 2022 года почти ничего не было известно.
Однако встреча с Юлией Пересильд, ставшей его возлюбленной, мгновенно привлекла к нему внимание общественности и заставила говорить об актере. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Параллельно с учебой он начал играть в КВН, что дало ему возможность попробовать себя на сцене. Вдохновившись театром, Михаил записался на курсы в «Щуку» и театральную студию при Бауманке, а затем был принят в Школу-студию МХАТ.
У Михаила не было знакомых в театре, он не знал, что на место в Школе-студии МХАТ претендовали 150 человек. Когда Константин Райкин начал сомневаться, стоит ли ему включать Тройника в свой курс, Алексей Гуськов, тоже ученик Бауманки, предложил интересное пари: если парень сумеет подготовить новую программу за два дня, преподаватель предоставит ему возможность. Михаил успешно справился с этой задачей, несмотря на напряжение и адреналин.
Тройник сразу получил яркую роль Ясона в спектакле «Медея» и даже ездил в Грецию для подготовки. В театре он также играл в «Мертвые души», «Братья» и «Без страха».
Михаил Тройник активно расширяет свою фильмографию, соглашаясь на разнообразные роли, такие как Леша в сериале «Иванько», отец Сергий в «Чики», и вахтовик в «Папаше в бегах».
Он также участвовал в спектаклях «Щастье!», «Гордая» и «Последнее лето». Актер старается сохранять спокойствие и доверие к процессу, что, по его мнению, способствует лучшим результатам.
Однако ситуация изменилась в конце 2022 года, когда Юлия Пересильд публично поздравила Тройника с годовщиной их первого свидания.
Пересильд, которая ранее была в отношениях с режиссером Алексеем Учителем и имеет двоих детей, призналась, что Тройник покорил ее своей честностью и неспособностью к обману.
Пара жила вместе, путешествовала и работала, в том числе вместе участвовали в спектакле «Последнее лето». Тройник отметил, что их сближение было неожиданным и видел в этом божественное провидение. Он не смущался разницы в возрасте и популярности Пересильд.
Слухи о расставании также возникают, когда актеры появляются на мероприятиях по отдельности. Например, на премию «Золотой орел» Тройник пришел без Пересильд и игнорировал вопросы о ней.
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Начало творческого путиМихаил Тройник, родившийся 24 марта 1988 года в Рыбинске, Ярославской области, с детства проявлял интерес к учебе и творчеству. После успешной сдачи ЕГЭ он поступил в МГТУ имени Баумана на факультет специального машиностроения, но вскоре осознал, что инженерная карьера его не привлекает.
Параллельно с учебой он начал играть в КВН, что дало ему возможность попробовать себя на сцене. Вдохновившись театром, Михаил записался на курсы в «Щуку» и театральную студию при Бауманке, а затем был принят в Школу-студию МХАТ.
У Михаила не было знакомых в театре, он не знал, что на место в Школе-студии МХАТ претендовали 150 человек. Когда Константин Райкин начал сомневаться, стоит ли ему включать Тройника в свой курс, Алексей Гуськов, тоже ученик Бауманки, предложил интересное пари: если парень сумеет подготовить новую программу за два дня, преподаватель предоставит ему возможность. Михаил успешно справился с этой задачей, несмотря на напряжение и адреналин.
«Мне кажется, я бессознательно хотел работать в театре. Мой мастер — Константин Аркадьевич Райкин — говорил, что после окончания театрального вуза надо отработать в театре минимум пять лет, чтобы овладеть профессией. И, видимо, это было во мне заложено. Не то чтобы я следовал рекомендациям мастера, но после института все мое внимание было действительно сосредоточено на театре, я хотел освоиться в этом ремесле, хотя бы на каком-то уровне», — пояснял Михаил.
Тройник сразу получил яркую роль Ясона в спектакле «Медея» и даже ездил в Грецию для подготовки. В театре он также играл в «Мертвые души», «Братья» и «Без страха».
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Роли в киноЕго первый опыт в кино был в эпизоде «Далеко от войны», а полноценный дебют — роль Кочета в фильме «Однажды». Он стал известен благодаря сериалу «Беспокойный участок» и проекту «Комбинат "Надежда"», который получил Гран-при на Международном фестивале в Вильнюсе.
Михаил Тройник активно расширяет свою фильмографию, соглашаясь на разнообразные роли, такие как Леша в сериале «Иванько», отец Сергий в «Чики», и вахтовик в «Папаше в бегах».
Он также участвовал в спектаклях «Щастье!», «Гордая» и «Последнее лето». Актер старается сохранять спокойствие и доверие к процессу, что, по его мнению, способствует лучшим результатам.
Любовные отношенияВ интервью Михаил Тройник упоминал о прошлых любовных разочарованиях, но не раскрывал подробностей. В 2021 году актер признался, что у него есть отношения, но предпочел не распространяться о личной жизни.
Однако ситуация изменилась в конце 2022 года, когда Юлия Пересильд публично поздравила Тройника с годовщиной их первого свидания.
Юлия Пересильд и Анна Пересильд (Фото: Telegram-канал @juliaperesild_tg)
Пересильд, которая ранее была в отношениях с режиссером Алексеем Учителем и имеет двоих детей, призналась, что Тройник покорил ее своей честностью и неспособностью к обману.
Пара жила вместе, путешествовала и работала, в том числе вместе участвовали в спектакле «Последнее лето». Тройник отметил, что их сближение было неожиданным и видел в этом божественное провидение. Он не смущался разницы в возрасте и популярности Пересильд.
Пересильд и Тройник сейчасПара сталкивается с различными слухами, включая слухи о тайной свадьбе и разладе. Если они и расписались, то не спешат об этом сообщать. Пересильд даже попросила поклонников не верить светской хронике о закрытых церемониях.
Слухи о расставании также возникают, когда актеры появляются на мероприятиях по отдельности. Например, на премию «Золотой орел» Тройник пришел без Пересильд и игнорировал вопросы о ней.
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