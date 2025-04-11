Неудачный брак и счастье с экс-солисткой «Стрелок»: начало карьеры певца Бурито, личная жизнь и «Три аккорда»

Бурито (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Игорь Юрьевич Бурнышев – музыкант, режиссер и клипмейкер, солист группы «Burito», в которой он выступает под псевдонимом Гарик Burito. Про его детство и становление на музыкальном пути — в материале «Радио 1».
Кто такой Бурито: биография Игоря Бурнышева
Родился Игорь 4 июня 1997 года в Ижевске — столице Удмуртии. Отец работал на радиозаводе фрезеровщиком, а мать монтажницей. В семье есть еще младший брат, который позже стал ведущим на «LOVE RADIO».
Игорь рос активным и любознательным, хотел изучать много нового и интересного. Мальчик много читал, занимался спортом, участвовал в школе в литературных вечерах и конкурсах. Музыку Игорь полюбил в средней школе: во время школьных походов в горы песни у костра придавали особую атмосферу происходящему. Мальчик заинтересовался творчеством и инструментом. Научился на нем играть, писал стихи, подбирал к ним музыку. После окончания школы поступил в местное училище культуры на «Режиссера-постановщика драматического театра». Также вел прямые эфиры на ижевской радиостанции «Радуга». После второго курса юноша решил переехать в Москву и поступить на режиссера-постановщика шоу-программ».
Музыкальная карьера: брейк-данс, «Банд`Эрос», собственный проект
В студенческие годы Игорь Бурнышев активно развивался в творчестве: он освоил брейк-данс, преподавал его новичкам, выступал как диджей под псевдонимом DMСB, режиссировал видеоклипы и работал хореографом-постановщиком с танцевальной командой Urbans.
В 1999 году вместе с друзьями Игорем Бледным и Сергеем Захаровым он создал музыкальный проект «Бурито». Группа записала несколько треков, включая композицию «Путин», исполненную на радио «Максимум» в программе Бачинского и Стиллавина. Однако проект не получил широкой известности и вскоре распался.
Неудача не остановила Бурнышева. В 2005 году он познакомился с Александром Дуловым, создателем группы «Банд’Эрос». Игорь помог с постановкой хореографии для клипа «Бум-сеньорита», а позже стал солистом коллектива.
Несмотря на успех в «Банд’Эрос», Игорь не отказался от мечты о собственной группе. Он начал откладывать средства на создание собственной студии звукозаписи и в 2012 году возродил проект «Бурито». Название группы происходит от японских иероглифов: «bu» (воин), «ri» (справедливость) и «to» (меч). Музыка коллектива сочетает элементы поп-рока, R&B и хип-хопа.
Песня «Ты знаешь», записанная с певицей Елкой, быстро стала хитом, за ней последовали успешные композиции «Мама», «Мегахит» и «Пока город спит», принесшие группе музыкальные награды.
Помимо вокала, Игорь занимается режиссурой клипов как для «Бурито», так и для других исполнителей, включая Елку и Иракли.
Фото: кадр из шоу «Три аккорда»
Личная жизнь Бурито
В личной жизни Игорь был женат дважды. От первого брака у него есть взрослая дочь, родившаяся в 2001 году, которая также интересуется музыкой. Второй супругой стала Оксана Устинова, бывшая солистка группы «Стрелки» и телеведущая канала «Муз-ТВ». Они познакомились в конце 2010 года на благотворительном мероприятии, вскоре начали жить вместе и через три года официально зарегистрировали брак. В феврале 2017 года у пары родился сын Лука.
Игорь поддержал Оксану в начале её сольной карьеры под псевдонимом Ustinova. Её песни, включая хит «Уходим в закат», записываются в их семейной студии.
Участие в «Трех аккордах» –2025
Игорь выступил в проекте в девятом сезоне. В состав постоянного жюри вошли Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и Сергей Трофимов.
Певец Бурито сейчас
Сейчас музыкант стоит и дальше карьеру, выступая на сцене, организовывая туры, принимая участие в музыкальных телепроектах.
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