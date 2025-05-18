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Родственники Яниса Тиммы требуют с Анны Седоковой 60 млн рублей

Семья Яниса Тиммы намерена отсудить у Седоковой 60 млн рублей с продажи квартиры
Анна Седокова (Фото: Instagram*, @annasedokova)

Анна Седокова (Фото: Instagram*, @annasedokova)

Семья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы хочет отсудить у Анны Седоковой 60 млн рублей с продажи квартиры в ЖК «Алые паруса», купленной совместно в 2022 году. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Анна и Янис приобрели квартиру в ЖК «Алые паруса» в 2022 году в статусе мужа и жены. В сентябре прошлого года артистка продала недвижимость минимум за 150 млн рублей, а ровно через месяц она подала заявление на развод.

Адвокаты семьи погибшего спортсмена намерены отсудить хотя бы 60 млн. Эту сумму планируется передать на обеспечение ребенка Тиммы от первого брака, который остался без отца. Юристы подготовили для исполнительницы досудебную претензию, родственники баскетболиста предлагают мировое соглашение.

Седокова и Тимма купили в браке пять квартир (четыре из них — на этапе котлована), которые продавали после сдачи.

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*Запрещен в РФ
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Косметолог Красота раскрыла количество пластических операций Светланы Ходченковой
Косметолог Красота: Ходченкова могла изменить форму носа, ушей и подбородка
18 мая 2025, 08:25

Светлана Ходченкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Врач-косметолог Анна Красота высказалась об изменившейся внешности актрисы Светланы Ходченковой. Об этом сообщает портал «Страсти».
По сравнению со старыми фото у 42-летней артистки по-другому выглядят линии скул, подбородка и нижней челюсти, отметила эксперт. По мнению косметолога, Ходченкова могла сделать контурную пластику.

Красота добавила, что Светлана также могла скорректировать нос и исправить прикус. Врач заключила, что актриса поддерживает свою внешность с помощью массажей, ​уходов ​и легких инъекций.

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Максим Виторган показал фото с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет
18 мая 2025, 08:01

Максим Виторган и Анна Короткова (Фото: Инстаграм* @hugyourwhale)

Актер Максим Виторган опубликовал в своем блоге снимок с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет.
Стоит отметить, что разница в возрасте не мешает артисту строить отношения. По его словам, на данный момент он очень счастлив.

Роман с молодым гримером Анной Коротковой Виторган перестал скрывать зимой этого года. Актер подчеркнул, что его сердце остановилось, когда он увидел Короткову.

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Отец Децла открестился от собственного внука

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*Запрещен в РФ
#актёр
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#отношения
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Отец Децла открестился от собственного внука
Отец Децла Александр Толмацкий объяснил, почему не общается с внуком
18 мая 2025, 07:40

Александр Толмацкий (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

65-летний Александр Толмацкий заявил, что не собирается поддерживать общение с наследником своего сына Децла, который скончался в 2019 году. Об этом информирует «Газета.Ru».
«Так случилось, что мой внук повел себя крайне негативно: он позволил себе ряд гадостей в мой адрес, после чего я перестал с ним вообще разговаривать», — объяснил продюсер.

По его словам, в настоящее время он не поддерживает отношения с внуком Тони. Толмацкий подчеркнул, что больше не собирается общаться с наследником сына, поскольку «тут уже что-то поменять очень сложно». Мужчина добавил, что делает все для сохранения памяти о Децле.

Кирилла «Децла» Толмацкого не стало в 2019 году. Музыкант ушел из жизни в возрасте 35 лет вскоре после выступления в Ижевске.

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«Это потеря потерь»: дочь Гогунского высмеяла отца за слова о женщинах

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#отношения
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«Это потеря потерь»: дочь Гогунского высмеяла отца за слова о женщинах
15-летняя дочь Гогунского Милана Стар высмеяла отца после его слов о женщинах
18 мая 2025, 07:17

Милана Стар (Фото: Telegram @milana_offi)

15-летняя дочь Виталия Гогунского высмеяла отца после его слов о женщинах.
В своем блоге Милана Стар процитировала Кузю из сериала «Универ», которого играл Гогунский, и написала: «Это потеря потерь». Примечательно, что не только дочь, но и бывшая жена актера дали понять, что не поддерживают Виталия.

Стоит отметить, что после развода Милана не общается с родителем.

Ранее Виталий Гогунский оказался в центре скандала после того, как заявил, что у женщин не может быть плохого настроения рядом с мужчиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#скандал
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Дарья и Сергей Пынзарь отметили 9-летие сына тематическим праздником под «Игру в кальмара» и «Мортал Комбат»
Дарья и Сергей Пынзарь отметили 9-летие сына Давида тематическим праздником
18 мая 2025, 07:11

Сергей, Дарья и их сын Давид Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

Звезды «ДОМа-2» Дарья и Сергей Пынзарь устроили сыну Давиду яркий праздник на 9-летие в стиле сериала «Игра в кальмара» и игры Mortal Kombat. Тематический декор, аниматоры в масках и мастер-классы сделали день рождения мальчика незабываемым.
9-летняя Дарья и 40-летний Сергей организовали для Давида грандиозное празднование, пригласив друзей, близких и аниматоров, воплотивших героев «Игры в кальмара».

Праздник украсила фотозона с логотипом и воинами Mortal Kombat, а также стол с тематическими угощениями.

Праздничный стол для Давида (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

В личном блоге Дарья поделилась видео, где аниматор в костюме из сериала выносит торт, а счастливый Давид загадывает желание перед свечой.

Дети участвовали в играх, расписывали футболки и учились готовить, пока взрослые наслаждались атмосферой и наблюдали за радостью ребят.

Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

Семья Пынзарь, живущая в Турции с 2018 года, продолжает время от времени радовать подписчиков теплыми моментами. Совсем недавно Дарья и Сергей отметили 15 лет счастливого брака. В честь хрустальной свадьбы пара устроила романтическое свидание, а Дарья поделилась трогательными воспоминаниями.

После ухода из «ДОМа-2» они сосредоточились на семье, строительном бизнесе и шоуруме Дарьи. Их сыновья, включая Давида, учатся в школе Аланьи и занимаются спортом.

В честь дня рождения сына Дарья выложила еще одно видео, на котором показала кадры с растущим Давидом.

Давид Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

«С днем рождения наш зажигательный и спортивный мальчишка! Пусть у тебя в жизни все получается! Будь здоровым, спортивным и умным! Мама с папой будут всегда рядом. Давидик, мы тебя безумно любим», — чувственно подписала она.
Видно, насколько активным растет мальчик: лазает на турникетах, отжимается на песке, катается на сноуборде в снежных горах и с серьезным видом тренируется в спортзале.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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