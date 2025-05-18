Родственники Яниса Тиммы требуют с Анны Седоковой 60 млн рублей

Анна Седокова (Фото: Instagram*, @annasedokova)
Семья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы хочет отсудить у Анны Седоковой 60 млн рублей с продажи квартиры в ЖК «Алые паруса», купленной совместно в 2022 году. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Анна и Янис приобрели квартиру в ЖК «Алые паруса» в 2022 году в статусе мужа и жены. В сентябре прошлого года артистка продала недвижимость минимум за 150 млн рублей, а ровно через месяц она подала заявление на развод.
Адвокаты семьи погибшего спортсмена намерены отсудить хотя бы 60 млн. Эту сумму планируется передать на обеспечение ребенка Тиммы от первого брака, который остался без отца. Юристы подготовили для исполнительницы досудебную претензию, родственники баскетболиста предлагают мировое соглашение.
Седокова и Тимма купили в браке пять квартир (четыре из них — на этапе котлована), которые продавали после сдачи.
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*Запрещен в РФ
Адвокаты семьи погибшего спортсмена намерены отсудить хотя бы 60 млн. Эту сумму планируется передать на обеспечение ребенка Тиммы от первого брака, который остался без отца. Юристы подготовили для исполнительницы досудебную претензию, родственники баскетболиста предлагают мировое соглашение.
Седокова и Тимма купили в браке пять квартир (четыре из них — на этапе котлована), которые продавали после сдачи.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова