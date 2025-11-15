«Я не чувствовала себя женщиной»: Карина Нигай рассказала о расставании с Ильёй Гореловым
Стилист и блогер Карина Нигай откровенно рассказала о причинах разрыва с Ильёй Гореловым в интервью Светлане Бондарчук.
По её словам, отношения завершились в тот момент, когда ей стало важно взрослое партнёрство, а ответного шага со стороны Ильи так и не последовало.
«У него была его семья, у меня своя семья. Вот этот момент, где я не чувствовала себя уже женщиной, если человек не делал какого-то намерения, не брал на себя ответственности», — призналась Карина.Нигай отметила, что хотя она сама была готова к изменениям и новому этапу в отношениях, рядом с ней не появилось того «мужского поведения», которое требуется для серьёзного союза. По её словам, Илья говорил о желании иметь детей, но не предпринимал конкретных действий.
Стилист уточнила, что фактически они не жили вместе: она лишь иногда оставалась у него, несмотря на близость и отношения. Когда Карина дала понять, что готова к семье, её экс-бойфренд «очень быстро и легко» отпустил ситуацию.
Несмотря на разрыв, Нигай призналась, что её сердце до сих пор несвободно, и воспоминания о прошлых отношениях вызывают слёзы.