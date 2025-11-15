«Я не чувствовала себя женщиной»: Карина Нигай рассказала о расставании с Ильёй Гореловым

15 ноября 2025, 15:53

Стилист Карина Нигай рассказала, почему разорвала отношения с Ильёй Гореловым

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Стилист и блогер Карина Нигай откровенно рассказала о причинах разрыва с Ильёй Гореловым в интервью Светлане Бондарчук.





По её словам, отношения завершились в тот момент, когда ей стало важно взрослое партнёрство, а ответного шага со стороны Ильи так и не последовало.





«У него была его семья, у меня своя семья. Вот этот момент, где я не чувствовала себя уже женщиной, если человек не делал какого-то намерения, не брал на себя ответственности», — призналась Карина.