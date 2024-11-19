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Насилие, брак с охранником и принятие ислама: скандальные откровения Юлии Волковой из группы «Тату»

Юлия Волкова (Фото: соцсети)

Юлия Волкова (Фото: соцсети)

Чёрненькая из «Тату» Юлия Волкова, ставшая известной в 14 лет, пережила три не сложившихся романа, осталась одна с двумя детьми и чуть не умерла во время операции. Какие еще испытания выпали на долю певицы — в материале «Радио 1».

Детство юной певицы


Будущая звезда группы «Тату», сумевшая удивить даже искушённое «Евровидение», родилась 20 февраля 1985 года в Москве в семье успешного бизнесмена. Её мама, Лариса Викторовна, работала стилистом и придавала большое значение развитию у дочери чувства прекрасного. В семь лет Юлия начала учёбу в музыкальной школе, а спустя два года её приняли в известный детский коллектив «Непоседы», из которого вышло множество российских звёзд, таких как Влад Топалов, Анастасия Задорожная, Мария Малиновская и другие.



В 1999 году продюсер Иван Шаповалов решился на смелый шаг, создав группу из двух подростков. Коллектив получил провокационное название «Тату», которое многие восприняли как намёк на однополую любовь. Репертуар и внешний вид участниц только усиливали эти догадки: короткие юбки, белые гольфы, яркий макияж, поцелуи и объятия — скандальные клипы и тексты новых звёзд шокировали зрителей, но одновременно сделали их невероятно популярными.

Личная жизнь


В своих интервью Юлия Волкова откровенно делится, что её личная жизнь была довольно насыщенной. В первый раз она вступила в близкие отношения с мужчиной в возрасте всего 13 лет, а уже в 19 лет, почти не покидая сцену, стала матерью.

Своего первого ребенка – дочку Вику Юлия родила от охранника группы «Тату» Павла Сидорова. Но мужчину не интересовали серьезные отношения и воспитывать ребенка вместе с юной звездой он не собирался. Вскоре он просто исчез из жизни Волковой. Юля тяжело переживала разрыв и надеялась, что её возлюбленный изменит своё мнение, но этого не случилось. Чтобы обеспечить себя и своего ребёнка, артистка, всё ещё будучи частью группы, вернулась на сцену и начала гастролировать по стране. В это время маленькую Вику воспитывала бабушка.

Юлия Волкова (Фото: соцсети)

Вскоре Волкова встретила нового поклонника. Им оказался Парвиз Ясинов, выходец из семьи миллионеров и наследник генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова. Страстный роман Юлии с Парвизом длился всего три года, но оказал значительное влияние на жизнь певицы. Ради любимого она приняла ислам и вскоре стала матерью сына Самира. Однако общий ребёнок не спас их отношения: в 2010 году супруг ушел от Волковой и та осталась одна с двумя детьми. Певица вернулась к православной вере только в 2016 году, спустя шесть лет после развода. Возможно, все это время она питала надежду на возвращение мужа.

После Парвиза певица некоторое время встречалась с загадочным мужчиной из Турции. Однако этот избранник оказался еще хуже предыдущего — он постоянно издевался над певицей, унижал и даже поднимал на неё руку. Новый мужчина на фоне ревности «зверел» и не контролировал себя. Для Волковой всё закончилось трагично — жестоким избиением на улице, сломанной челюстью и необходимостью сложной операции на лице. О случившимся Юлия вспоминает с ужасом.

«Треск в голове. Ситуация жуткая. Я мобилизовалась. Понимала, что дети, надо что-то быстро делать. Потом няня мне рассказала, что я начала метаться по улице с криком «Врачей, полицию!». Кровища течет. Челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов. У меня был сломан лицевой сустав. И если бы еще полмиллиметра до виска, то могло быть всё», — рассказывала певица на на ток-шоу «Пусть говорят».
После таких травм лицо Волковой собирали практически по частям, врачи вставили певице в голову четыре пластины и 16 болтов.

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Страшная болезнь


Ситуацию с бойфрендом-тираном усугубляло то, что у артистки в это время диагностировали серьезное заболевание — рак горла. Юлии пришлось перенести множество операций, после которых её некогда звонкий голос стал осипшим. Волкова несколько лет проходила реабилитацию в лучших клиниках мира, заново осваивала навыки общения и пения, постепенно возвращаясь к творческой деятельности. Казалось болезнь отступила, но 2019 году случился рецидив. В начале 2020 года бывшая участница группы «Тату», перенесла еще одну операцию, после которой её голос значительно улучшился. Почувствовав себя восстановленной, она объявила о своей готовности вернуться на сцену.

Юлия Волкова (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Чем занимается Юлия Волкова сейчас


В настоящее время Юлия Волкова сосредоточена на музыке, которая ей особенно близка. В начале 2024 года она выступила на сцене Black Thai Restaurant Bar в Казахстане. Жители Серпухова и Санкт-Петербурга также имели возможность увидеть экс-участницу «Тату». Таким образом, карьера Волковой продолжает развиваться.

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#статьи
Григорий Лепс начал концерт в Казани, не дожидаясь зрителей
«КП»: Лепс не стал дожидаться всех зрителей на концерте в Казани
19 ноября 2024, 11:32

Григорий Лепс (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Певец Григорий Лепс начал концерт в Казани ровно в указанные 19:00, не дожидаясь зрителей, которых задержали в очереди на досмотр. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Мероприятие было организовано в спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена».
По информации издания, часть слушателей попали внутрь, когда концерт уже начался, так как их задержали для досмотра на входе. Некоторые зрители возмутились этому факту, так как такая пунктуальность, — большая редкость для исполнителей.

Однако были и те, кто посчитал, что опоздавшие виноваты сами.
«Нужно было раньше приезжать, пунктуальным должен быть не только артист, но и зритель», — приводят в издании слова одной из поклонниц.
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«Родила отвратительных людей»: почему Светличную отказались хоронить рядом с мужем и сыном, откровения невестки
19 ноября 2024, 11:20

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Муж Светланы Светличной Владимир Ивашов и сын Олег упокоились на Ваганьковском кладбище. Однако актрису решили похоронить на Троекуровском. О том, кто и почему принял такое решение расскажет «Радио 1».

Поклонники возмутились местом захоронения Светличной


Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» скончалась 16 ноября в московском хосписе в возрасте 84 лет. Предварительной причиной смерти Светличной стали сердечно-сосудистая недостаточность, опухоль мозга и рак ротоглотки.

Известно, что актриса заранее попросила родственников не кремировать ее. В итоге было решено похоронить актрису на Троекуровском кладбище, на актерской аллее. Это решение вызвало недоумение у некоторых коллег артистки и ее поклонников, которые задавались вопросом, почему она не покоится рядом с мужем, артистом Владимиром Ивашовым, и сыном Олегом, которые захоронены на Ваганьковском кладбище.


Почему Светличную похоронили не на Ваганьковском кладбище


Невестка Светланы Светличной объяснила, почему актрису не похоронили рядом с близкими. По слова Ольги Ивашовой, в марте 1995 года умер ее отец Владимир Ивашов, и на Ваганьковском дали мало места под могилу. Рядом с ним в 2006-м похоронили сына артистки Олега. Светличная поставила обоим красивые памятники.

Ольга Ивашова пояснила, что оба надгробия, как для мужа, так и для сына, появились благодаря стараниям Светланы Афанасьевны. Она вложила в это немало сил и средств, особенно в те тяжелые времена, когда ей помогали друзья. Один из них, друг Владимира Ивашова, привез с Урала камень для надгробия, что вызвало недовольство со стороны работников кладбища. Однако Светлана Афанасьевна смогла решить все возникшие вопросы и гордилась результатом.

Алкоголизм сына, загадочная смерть и любовь на всю жизнь: скончалась секс-символ СССР Светлана Светличная
Алкоголизм сына, загадочная смерть и любовь на всю жизнь: скончалась секс-символ СССР Светлана Светличная

Она отметила, что даже если бы они решили похоронить Светлану Афанасьевну в могиле мужа, то установить нормальное надгробие было бы невозможно — разве что размером со скворечник, поскольку там не хватало бы места даже для памятной дощечки. Невестка певицы отметила, что на семейном совете было принято решение не убирать памятники Владимиру Сергеевичу и Олегу. Родственники Светланы Афанасьевны определились, что ее похоронят в отдельной могиле на Троекуровском кладбище.

«Когда она смотрела репортажи с чьих-то похорон на Троекуровском кладбище, то говорила: хорошая компания собралась. Со многими лично была знакома. Она будет лежать среди очень достойных и хороших людей. Мы никого к ней «подселять» не планируем. Она будет одна, как и положено знаменитой актрисе, которую знал весь Советский Союз. Надо, чтобы всё было по-человечески. У нас дружная семья, это коллегиальное решение, которое поддержал ее родной брат. Он приехал на похороны», — поделилась Ивашова с «Комсомольской правдой».

Светлана Светличная на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

Конфликт с родными и похищение


Несколько лет назад Светличная конфликтовала с родными: она относилась к ним подозрительно — опасалась, что у нее могут забрать квартиру. Однако актриса сама продала жилье, чтобы переехать поближе к сыну и его семье. Алексей и внучка Мария часто навещали ее в больнице.

Знаменитая советская актриса и светская львица Светлана Светличная была замужем и воспитывала двух сыновей, Алексея и Олега. К сожалению, её супруг Владимир Ивашов не смог справиться с трудными 90-ми годами, а младший сын ушел из жизни в 2003 году в молодом возрасте. Как отметила актриса, она не общалась с единственным оставшимся сыном Алексеем более десяти лет.

«Сын не звонил мне десять лет. Они хотят от меня избавиться, чтобы я освободила квартиру... Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Единственный раз, когда он пришел, когда я болела онкологией. Остальное время пил. Если бы я была тридцатилетней и вышла бы замуж, я никогда не рожала бы детей!» — объявила Светличная в ток-шоу «Пусть говорят».

Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом
Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом

В октябре 2021 года в СМИ появилась информация о «похищении» Светланы Светличной: 81-летнюю актрису забрал на тонированном автомобиле неизвестный мужчина. Поклонники актрисы начали активно искать её, а её сын подал заявление о пропаже матери только через три дня после первых сообщений. В результате его обвинили в безразличии к матери. Однако вскоре выяснилось, что Светличную вывезла одна из телевизионных съемочных групп с её согласия.

«У нее деменция в поздней стадии. Переживания закончились! Осталась только ненависть», — прокомментировал ситуацию Ивашов.

Он также подчеркнул, что никогда не претендовал на имущество своей матери и что обвинения в его адрес были связаны с болезнью актрисы.

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#сын
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Лепс начал гастролировать с врачом после жалоб из-за молодой невесты
SHOT: Григорий Лепс поднял гонорар на 3 млн и добавил в райдер аптечку и врача
19 ноября 2024, 09:17

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Григорий Лепс, заявивший, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне «ударяет по кошельку», поднял стоимость на свои выступления. 62-летний исполнитель теперь гастролирует вместе с врачом-фониатром и просит подготовить ему аптечку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, с 2023 года цена на выступления знаменитого певца подорожала на три миллиона рублей. Теперь за час выступления Лепс берёт 11 млн рублей. В исключительных случаях может попросить привезти его на частном самолете, а в гримерке оборудовать место для врача-фониатра.

Помимо вина, виски и трех пепельниц в райдер исполнителя также входит баночка меда и аптечка: спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые, по данным SHOT, отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ и персиковое масло.

Накануне Лепс заявил, что летом 2025 года он надеется жениться на своей 18-летней возлюбленной Авроре Кибе.

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Певица Бьянка чуть не умерла от перитонита, ее экстренно прооперировали
18 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/sudok1

Певицу Татьяну Липницкую, известную под псевдонимом Бьянка, экстренно прооперировали, ей вырезали аппендицит, пишет Mash.
По данным издания, девушка несколько дней пила обезболивающие, думая, что у нее банальное несварение. Однако ей стало совсем плохо, и певица вызвала скорую помощь. Ее отвезли в больницу, где провели экстренную операцию по удалению аппендицита. Сейчас Бьянка идет на поправку.

В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции по липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром. После перенесенной операции певица провела все запланированные концерты и по наставлению медиков не употребляла алкоголь.

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«Ты всех изнасиловала»: за что на самом деле звезда «Мэри Поппинс» Андрейченко сдала дочь в психбольницу
18 ноября 2024, 13:19

Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья «Мэри Поппинс» в 1986 году вышла замуж за австрийского актера Максимилиана Шелла. Обладатель премии «Оскар» щедро одарил советскую актрису всем своим состоянием. Совместную жизнь супруги начали в США, где у них родилась дочь Настасья. Однако семейное счастье было омрачено болезнью девочки. У девочки возникли психические проблемы, которые привели к тому, что ее пришлось отправить на лечение в психиатрическую больницу. Подробности – в материале «Радио 1».

Психические проблемы дочери Андрейченко


По словам артистки, первые признаки болезни у Настасьи проявились еще в школьные годы. Девочке казалось, что она совершила убийство ножом. Однажды она разбудила родителей среди ночи, шокировав их своим неожиданным признанием.
«Она говорит: „Пожалуйста, не ходите на второй этаж, потому что там два трупа: Михаил и Илея. Я их зарезала ножом“», — рассказала Андрейченко телеведущему Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

Тогда Наталья вызвала медиков и согласилась поместить дочь в психиатрическую лечебницу.

«Не было у меня другого выхода. Ее забрали надолго. Конечно, она мне этого не простила», — вспоминала Андрейченко.
Актриса также выразила уверенность, что болезнь маленькая Настасья могла унаследовать от отца.

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Стояла над матерью с ножом


Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости)

С каждым годом состояние дочери усугублялось. По словам Андрейченко, она не раз просыпалась и видела Настасью, склонившуюся над ней с ножом.

«Я кричала: „Ты всех изнасиловала, ты всех достала. Ты хотя бы понимаешь, что я не сплю месяц и десять дней. Я сумасшедшая стала, потому что, как я глаза не открою, ты стоишь с ножом надо мной. Ты вообще понимаешь, что ты вне себя?», — рассказала актриса.


Как сейчас живет психбольная дочь Андрейченко


Наталья Андрейченко рассказала, что ее дочь Настасья до сих пор не справилась с болезнью, но состояние можно контролировать с помощью специальных препаратов. Однако это негативно сказывается на здоровье, так как лекарства имеют серьезные побочные эффекты.

«У Насти очень серьезная ситуация из-за таблеток, которые управляют ею. Невозможно ничего изменить, потому что печень страдает — она не выдерживает, и приходится давать дополнительные препараты, чтобы справиться с последствиями», — объяснила артистка.

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После развода родителей в 2005 году Настасья осталась жить в США. Внешне она больше походила на своего отца Максимилиана Шелла, чем на мать. Тем не менее, у Настасьи была мечта стать актрисой, и она даже успела сняться в нескольких эпизодических ролях. Однако ее карьера была прервана: в 16 лет она забеременела и родила дочь Лео-Магдалину. С отцом ребенка Настасья рассталась, а после родов она значительно набрала вес, что сделало невозможным возвращение к съемкам в кино. Позже Настасья перебралась в Австрию, где отец подарил ей дом. Сейчас дочь Андрейченко живет тихой и размеренной жизнью. По слухам, она вышла замуж за австрийца.

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Психоаналитик раскрыла причину разлада в семье Успенской и Башарова
Психоаналитик Смолярчук: ребенок в семье артистов будет чувствовать себя недолюбленным
18 ноября 2024, 11:09

Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В последнее время участились случаи бегства детей от «звездных» родителей. Примерами тому стали дочь Любови Успенской — Татьяна Плаксина и дочь Марата Башарова — Амели. Как известно, в обоих случаях семейные взаимоотношения нельзя назвать благополучными, но почему?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» раскрыла главную причину проблем во взаимоотношениях «звездных» родителей с детьми.

«Главная ведущая причина — отсутствующий родитель. Отсутствующий родитель в физическом смысле для ребенка до 8 лет — это очень травматическая история, потому что ребенку все время приходится самому себе доказывать, что родился не напрасно, что в нем нуждаются, что от него не отказались, что он будет обласкан, что он находится в безопасности», — заявила она.

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

По ее словам, люди-артисты из сферы шоу-бизнеса — это постоянно гастролирующие и отсутствующие родители.

«Неважно, сколько у ребенка будет нянек, в душевном смысле он будет чувствовать себя недолюбленным. Дальше он вырастает в подростка, и с помощью поведенческих инструментов будет свои права возвращать. Это часто асоциальное поведение, опасное, когда ребенок нарушает законодательство, попадает в полицию, употребляет запрещенные вещества — делает все, чтобы привлечь внимание отсутствующего родителя к своей безопасной жизни», — подчеркнула эксперт.

Психоаналитик добавила, что в подростковом возрасте и далее ребенок будет пытаться сбалансировать дефицит родительского внимания и любви.

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Помолодевшая Пугачева уехала в Америку: примадонна сделала то, о чем долго говорили
18 ноября 2024, 09:19

Фото: соцсети Максима Галкина*

Алла Пугачева воссоединилась с семьей в США. Слухи о переезде Примадонны за океан ходили давно, однако только теперь они нашли подтверждение.
О том, что стало причиной переезда Пугачевой в США, вернется ли она в Россию и почему Орбакайте отказалась выступать в Москве — в материале «Радио 1».

Почему Пугачева и Галкин* уехали в США


Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* встретились с дочерью Кристиной Орбакайте в США. Хотя примадонна очень близка со своей старшей дочерью, видеться часто им почти не удается. На этот раз встреча состоялась из-за гастролей Галкина*, который привез с собой за океан всю семью.

Он опубликовал в личном блоге фотографию, на которой изображен он сам, Пугачева и все ее дети. Поклонники с восторгом отметили, насколько великолепно выглядит звезда российской эстрады в свои 75 лет.

Кристина давно живет в Штатах с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Артистка гастролирует везде, кроме России. Несколько лет назад в Америку также переехал и Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Стоит отметить, что у всех членов семьи Пугачевой есть недвижимость, которая была приобретена еще в 2000-х.

Сегодня примадонна с детьми живет обычной жизнью. До недавнего времени Алла Борисовна находилась в солнечном Лимассоле. На Кипре у нее просторные апартаменты в элитном жилом комплексе. Она прогуливалась за руку с Галкиным* по побережью, не опасаясь внимания фанатов.

Стоит ли ждать возвращения примадонны в Россию


В августе этого года сообщалось, что певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России. Для этого она с детьми приедет договариваться на родину. По данным Telegram-канала Mash, артистка попытается решить вопрос с иноагентством Галкина*.

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Уточняется, что визит запланирован на неделю. Продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением певицы рассказал, что за этот период Пугачева с командой рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами и примут решения. Также певица попытается разобраться, почему борьба Галкина* со статусом иностранного агента на протяжении нескольких лет не приносит результата. И если понадобится, постарается повлиять.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Игоревич Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.

«Не хочу комментировать сплетни, но это же её право давать концерт или нет. Если ей не запрещают, а она этого хочет, почему нет?», — сказал он.

На вопрос о возможности Аллы Пугачевой найти площадку и провести концерт Пригожин пояснил, что не может дать точный ответ.


Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в Москве


Кристина Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в России. По информации Mash, артистка собирается зимовать в солнечной Калифорнии и пробудет там как минимум до конца января.

Дочь примадонны зазывали поработать в России, но она — впервые за долгое время — отказалась. Причинами отказа могли стать политическая ситуация, отмены и не очень тёплый приём в родной стране.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

При этом Орбакайте не раз пыталась вернуться домой — ведь в США она собирала пустые залы. Однако в этом году Кристина сначала согласилась выступить в Кремлёвском дворце бесплатно, но в последний момент все отменила.

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Настоящая мать была рядом: кто родил детей Пугачевой на самом деле и на какие болевые точки примадонны теперь давит Галкин*

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
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«Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь»: Лепс назвал дату свадьбы с 18-летней невестой
17 ноября 2024, 17:41

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

62-летний российский певец Григорий Лепс открыто говорит о своих чувствах к 18-летней Авроре Кибе. И, как сообщают в окружении артиста, даже сделал ей предложение. Исполнитель не сомневается, что встретил ту самую. На сегодняшний день девушка живет и учится в Лондоне.
О том, как Лепсу удается хранить верность 18-летней подруге, на какую дату назначена свадьба и почему Киба жалуется на жизнь в Лондоне, расскажет редакция «Радио 1».

Как Лепс хранит верность своей 18-летней девушке Авроре Кибе


Певец Григорий Лепс заявил, что хранит верность 18-летней возлюбленной Авроре Кибе, пока она находится на обучении в Великобритании. Артист признался, что очень скучает по своей невесте, но при этом ему легко удается оставаться верным. По словам исполнителя, это нормально для него, так как он уже «старенький». Лепс неоднократно заявлял, что хочет завести с девушкой семью.

Фото: соцсети Григория Лепса

Лепс уверен, что его отношения с молодой возлюбленной продлятся еще долгое время. Примечательно, что солидная разница в возрасте певца не смущает.

«Так происходит иногда. Я над этим не властен. Это все Божье провидение. А я человек верующий. На все воля Божья. Получится — получится, не получится — пойду дальше», — добавил Григорий.

«Вместо того, чтобы выйти замуж за Лепса, я в истерике мою полы»: Аврора Киба пожаловалась на жизнь в Лондоне


Осенью этого года Аврора Киба объявила, что переехала в Лондон для получения образования. Как утверждает девушка, ее выбор не значит, что она не любит свой город и страну. По ее мнению, учиться можно где угодно, чтобы позднее применять знания в России.

Однако жизнь в Лондоне оказалась не такой шикарной и безоблачной. Киба призналась, что скучает по Москве и своему избраннику. В соцсетях девушка выложила ролик, в котором заявила, что ее жизнь могла бы сложиться иначе, не решив она получить образование за границей. Девушка недовольна, что ей приходится снимать дорогое жилье, пользоваться общественным транспортом и самой решать бытовые вопросы.

Фото: соцсети Авроры Кибы

«И теперь вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после ехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в "Кофемании" я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру за 124799654456 фунтов, стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне!», — пожаловалась Киба.

Названа дата свадьбы Лепса и его 18-летней избранницы


Григорий Лепс поделился, что он и его избранница планируют пожениться летом следующего года. В сентябре 2024 года исполнитель объявил 18-летнюю Кибу своей супругой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре певец признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с возлюбленной. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей.

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Веселятся вместе, будто не делили детей в суде: Нюша воссоединилась с Сивовым на 6-летии дочери
17 ноября 2024, 15:35

Певица Нюша (Фото: РИА Новости//Кирилл Каллиников)

В ноябре дочь знаменитой российской певицы Нюши отпраздновала свое шестилетие в Эмиратах. Вскоре стало известно, что несмотря на многочисленные измены Нюша воссоединилась со своим бывшем мужем Игорем Сивовым.
О том, почему Нюша возобновила отношения с экс-супругом, с кем сейчас живут ее дети и какой роман скрывает звездная исполнительница — в материале «Радио 1».

Скандальный развод Нюши и Игоря Сивова


В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. У влюбленных родилась дочь Серафима-Симба в 2018 году, а спустя три года у пары появился сын, которого назвали Саффроном.

Фото: соцсети Нюши

В мае этого года Нюша объявила о расставании с бизнесменом. По данным СМИ, причиной развода стали многочисленные измены мужчины. В свой день рождения, 15 августа, звезда российской эстрады снова стала свободной. Несмотря на громкий скандал, бывшим супругам удалось мирным путем решить вопрос с детьми: шестилетняя Симба и трехлетний Саффрон остались жить с отцом в Дубае. Артистка же почти всё время проводит в Москве. Однако ранее между ними вспыхивал спор, дело дошло до суда. Соответствующий иск Нюша подавала летом.

«Обнимаются и позируют, будто не делили детей»: Нюша воссоединилась с бывшим мужем


6 ноября семья вновь воссоединилась в ОАЭ, чтобы отметить день рождения Симбы. Нюша опубликовала короткий, но яркий ролик о прошедшем более недели назад торжестве. На опубликованных кадрах артистка весело проводит время — танцует, смеется, задувает свечи на сказочном торте вместе с маленькой именинницей. Также на мероприятии были Игорь Сивов с двумя сыновьями от предыдущего брака, мама певицы и друзья маленькой Симбы.

Совместными усилиями родители организовали день рождения дочки в стиле «Русалочки». Все гости праздника веселились и участвовали в различных конкурсах. Нюша и ее дочка предпочли для торжества семейные наряды — они выбрали похожие платья с цветочными узорами.

Фото: соцсети Нюши

Исполнительница мило подписала видео, выразив в нем любовь к Симбе.

«Еще один незабываемый год с нашим ангелочком. Я бесконечно благодарна, что ты у меня есть», — прокомментировала она.

В ролике можно было увидеть и счастливого бывшего мужа Нюши, однако никаких комментариев по возможному воссоединению певица давать не стала.


«Изменял со всеми, но остался один»: как сейчас живет бывший супруг Нюши


После развода с Нюшей Игорь Сивов стал проводить тренинги личностного роста и давать советы родителям, как правильно растить детей. Он считает себя профессиональным отцом, ведь на его попечении находятся не только двое детей от звездной исполнительницы, но и сыновья от прошлого союза.

Сивов утверждает, что со всей ответственностью подходит к воспитанию четырех чад. На фотографиях в соцсети он показывает, как его счастливые ребята от разных жен отлично проводят время вместе. Подробности своей личной жизни в блоге он не разглашает.

С кем сейчас Нюша состоит в отношениях


Прошедший день рождения дочери Симбы только усилил внимание к личной жизни знаменитой мамы. Сама Нюша не раз рассказывала, что намерена заниматься только собой. Однако незадолго до праздника, исполнительницу заметили на отдыхе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым в Бодруме.

Спустя некоторое время певица опровергла слухи о романе. Она пояснила, что за ней сейчас ухаживает не один человек. Тем не менее она не состоит в отношениях. Нюша утверждает, что не готова к новому роману, ведь все ее время занимают работа, самосовершенствование, и, конечно, дети.

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