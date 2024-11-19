Насилие, брак с охранником и принятие ислама: скандальные откровения Юлии Волковой из группы «Тату»

Юлия Волкова (Фото: соцсети)
Чёрненькая из «Тату» Юлия Волкова, ставшая известной в 14 лет, пережила три не сложившихся романа, осталась одна с двумя детьми и чуть не умерла во время операции. Какие еще испытания выпали на долю певицы — в материале «Радио 1».
Детство юной певицы
Будущая звезда группы «Тату», сумевшая удивить даже искушённое «Евровидение», родилась 20 февраля 1985 года в Москве в семье успешного бизнесмена. Её мама, Лариса Викторовна, работала стилистом и придавала большое значение развитию у дочери чувства прекрасного. В семь лет Юлия начала учёбу в музыкальной школе, а спустя два года её приняли в известный детский коллектив «Непоседы», из которого вышло множество российских звёзд, таких как Влад Топалов, Анастасия Задорожная, Мария Малиновская и другие.
В 1999 году продюсер Иван Шаповалов решился на смелый шаг, создав группу из двух подростков. Коллектив получил провокационное название «Тату», которое многие восприняли как намёк на однополую любовь. Репертуар и внешний вид участниц только усиливали эти догадки: короткие юбки, белые гольфы, яркий макияж, поцелуи и объятия — скандальные клипы и тексты новых звёзд шокировали зрителей, но одновременно сделали их невероятно популярными.
Личная жизнь
В своих интервью Юлия Волкова откровенно делится, что её личная жизнь была довольно насыщенной. В первый раз она вступила в близкие отношения с мужчиной в возрасте всего 13 лет, а уже в 19 лет, почти не покидая сцену, стала матерью.
Своего первого ребенка – дочку Вику Юлия родила от охранника группы «Тату» Павла Сидорова. Но мужчину не интересовали серьезные отношения и воспитывать ребенка вместе с юной звездой он не собирался. Вскоре он просто исчез из жизни Волковой. Юля тяжело переживала разрыв и надеялась, что её возлюбленный изменит своё мнение, но этого не случилось. Чтобы обеспечить себя и своего ребёнка, артистка, всё ещё будучи частью группы, вернулась на сцену и начала гастролировать по стране. В это время маленькую Вику воспитывала бабушка.
Юлия Волкова (Фото: соцсети)
Вскоре Волкова встретила нового поклонника. Им оказался Парвиз Ясинов, выходец из семьи миллионеров и наследник генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова. Страстный роман Юлии с Парвизом длился всего три года, но оказал значительное влияние на жизнь певицы. Ради любимого она приняла ислам и вскоре стала матерью сына Самира. Однако общий ребёнок не спас их отношения: в 2010 году супруг ушел от Волковой и та осталась одна с двумя детьми. Певица вернулась к православной вере только в 2016 году, спустя шесть лет после развода. Возможно, все это время она питала надежду на возвращение мужа.
После Парвиза певица некоторое время встречалась с загадочным мужчиной из Турции. Однако этот избранник оказался еще хуже предыдущего — он постоянно издевался над певицей, унижал и даже поднимал на неё руку. Новый мужчина на фоне ревности «зверел» и не контролировал себя. Для Волковой всё закончилось трагично — жестоким избиением на улице, сломанной челюстью и необходимостью сложной операции на лице. О случившимся Юлия вспоминает с ужасом.
«Треск в голове. Ситуация жуткая. Я мобилизовалась. Понимала, что дети, надо что-то быстро делать. Потом няня мне рассказала, что я начала метаться по улице с криком «Врачей, полицию!». Кровища течет. Челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов. У меня был сломан лицевой сустав. И если бы еще полмиллиметра до виска, то могло быть всё», — рассказывала певица на на ток-шоу «Пусть говорят».После таких травм лицо Волковой собирали практически по частям, врачи вставили певице в голову четыре пластины и 16 болтов.
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Страшная болезнь
Ситуацию с бойфрендом-тираном усугубляло то, что у артистки в это время диагностировали серьезное заболевание — рак горла. Юлии пришлось перенести множество операций, после которых её некогда звонкий голос стал осипшим. Волкова несколько лет проходила реабилитацию в лучших клиниках мира, заново осваивала навыки общения и пения, постепенно возвращаясь к творческой деятельности. Казалось болезнь отступила, но 2019 году случился рецидив. В начале 2020 года бывшая участница группы «Тату», перенесла еще одну операцию, после которой её голос значительно улучшился. Почувствовав себя восстановленной, она объявила о своей готовности вернуться на сцену.
Юлия Волкова (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)
Чем занимается Юлия Волкова сейчас
В настоящее время Юлия Волкова сосредоточена на музыке, которая ей особенно близка. В начале 2024 года она выступила на сцене Black Thai Restaurant Bar в Казахстане. Жители Серпухова и Санкт-Петербурга также имели возможность увидеть экс-участницу «Тату». Таким образом, карьера Волковой продолжает развиваться.
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