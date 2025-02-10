Никита Джигурда оказался связан брачным контрактом

Никита Джигурда (Фото: ВКонтакте @dzhigurda12)
Знаменитая пара Никита Джигурда и Марина Анисина вновь привлекли внимание общественности, обсуждая детали своего брака и финансовых соглашений. В первый раз они поженились в 2008 году, но после восьми лет совместной жизни развелись. Однако в 2021 году артисты решили дать своему союзу второй шанс. Об этом пишет «7 Дней.ru».
На этот раз Марина предложила заключить брачный договор для своей финансовой безопасности. Хотя Никита изначально не поддерживал эту идею, он согласился на предложение супруги. Анисина подчеркнула, что совет по заключению контракта ей дали близкие люди, имеющие опыт в юридических вопросах.
По словам Марины, важно не только наличие договора, но и его содержание. Она отметила, что денежные вопросы Никиту не интересуют, поэтому все совместно нажитое имущество записано на нее. Это решение, по мнению спортсменки, позволит избежать возможных конфликтов в будущем и обеспечит стабильность их отношений.
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