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Рак, измены и неожиданный звонок от Бондарчука: жизнь Константина Крюкова, который сегодня отмечает сорокалетие

Константин Крюков (Фото: Instagram* @kkrukov)

Константин Крюков (Фото: Instagram* @kkrukov)

Константин Витальевич Крюков, родившийся 7 февраля 1985 года в Москве, принадлежит к выдающейся творческой династии. Сегодня он отмечает свой юбилей — сорокалетие.
Более подробно о его творческом пути, а также о жизни в семье Бондарчуков читайте в материале «Радио 1».

Биография Константина Крюкова

Константин — внук знаменитого режиссера и актера Сергея Фёдоровича Бондарчука и актрисы Ирины Константиновны Скобцевой. Его мать, Алёна Бондарчук, также известная актриса, а отец, Виталий Крюков, доктор философии.



В 2001 году Константин завершил обучение в Американском геммологическом институте, одном из самых авторитетных учебных заведений в ювелирной сфере, получив диплом геммолога высшей квалификации. Но на этом его стремление к знаниям не остановилось: он также решил получить юридическое образование в Московской Государственной юридической Академии.

Однако истинная страсть Константина связана с живописью. Его талант был отмечен Золотой медалью Европейского общества Франца Кафки в Праге за выдающийся вклад в современное искусство. Эта награда была вручена за серию его работ под названием «Мыслеформы», которые, по мнению экспертов, не имеют аналогов ни по форме, ни по содержанию, ни по технике исполнения в мировой живописи.

Жизнь в семье Бондарчуков

Мать актера ушла из жизни слишком рано, не успев найти истинное счастье в личной жизни. Ее отношения с отцом Константина также не сложились, она покинула этот мир в возрасте всего 47 лет. У актрисы был диагностирован рак груди, и, к сожалению, лечение не дало результатов.

«Это было невероятно сложно для нас всех. В тот момент я впервые ощутил себя совершенно беззащитным», — делится Константин, который в то время был уже взрослым, но все еще молодым — ему исполнилось 24 года.

Сергей Бондарчук, дедушка Константина, очень не хотел, чтобы внук связывал свою судьбу с таким непростым и изменчивым миром кино.

Федор Бондарчук

Лето приближалось, и Крюков строил «наполеоновские планы»: мечтал о путешествиях, посещении европейских музеев и создании картин. Но вдруг раздался звонок от дяди.

Федор Бондарчук готовился к съемкам «Девятой роты» и видел племянника в роли Джоконды. Однако для начала решил предложить ему прочитать сценарий на общих основаниях.

«Я читал и видел: между мной и солдатом Джокондой очень много сходства. Он, как и я, — художник. Накупил я себе Станиславского, полистал и полетел на пробы. Все сам», — утверждает сегодня Крюков.

Его актерский талант пришелся по душе как зрителям, так и режиссерам.

Фото: iStock/nicoletaionescu

Фильмы с Крюковым

Сегодня Константин Крюков является востребованным артистом, сыгравшим более 60 ролей в кино, из которых почти 30 — главные. Однако специального актерского образования он так и не получил.

В его фильмографии можно найти такие работы, как «ЖАRА» (2006), «9 рота» (2005), «Бармен» (2015), «Одной левой» (2015), «Хитровка. Знак четырех» (2023), «Сансара» (2023) и «Красный Яр» (2023). Кроме того, он участвовал в фильмах «Без правил» (2022) и «Наследие» (2022).

Бриллиантовое дело Константина Крюкова

Начав свою карьеру в кино, Константин Крюков не забыл о своем первом образовании и увлечении ювелирным искусством. Ранее он создавал украшения исключительно для близких, особенно для своей мамы. В 2005 году, готовясь к своей свадьбе, он разработал уникальный дизайн обручальных колец, что стало отправной точкой для его дальнейшей деятельности в ювелирном бизнесе.

В 2007 году Константин вместе с партнером основал собственное дело и приступил к созданию авторской коллекции украшений. В 2009 году он представил свою первую коллекцию под названием «Выбор», в которую вошли изысканные изделия с жемчугом и бриллиантами. Лицами коллекции стали известные личности — Светлана Бондарчук и актриса Юлия Снигирь.

«Бриллиант — единственный камень, который действительно меня интересует, но сравнивать себя с ним не стану — он идеален. Также мне нравится черный жемчуг. В своей следующей коллекции я хочу убедить мужчин носить черный жемчуг», — отмечал он.

Семья Константина Крюкова

Константин Крюков дважды пытался создать семью. Его первой супругой стала Евгения Варшавская, с которой у него родилась дочь Юлия в 2007 году. Брак не продлился долго из-за разногласий и слухов об изменах, однако супруги сохранили общение ради дочери.

Второй женой Крюкова стала Алина Алексеева, с которой он обвенчался в 2013 году. В 2023 году стало известно, что Алина беременна, и вскоре она поделилась фотографией с тортиком.

Константин Крюков и Алина Алексеева (Фото: Instagram* @kkrukov)

Где и как сейчас живет Константин Крюков

Актер продолжает свою карьеру в кино. Летом 2022 года вышел сериал «Без правил», в котором главные роли исполнили Елизавета Боярская и Константин Крюков, дружащие уже много лет. В этом проекте они сыграли любовников, которые ведут роман на стороне, скрывая свои отношения от законного супруга.

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#кино
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#актёр
Анна Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной
Певица Анна Калашникова поругалась с женой Дениса Лебедева на премьере фильма
07 февраля 2025, 18:34

Анна Калашникова (Фото: Телеграм @annakalash1)

На недавней премьере боевика в Москве разгорелся неожиданный конфликт между певицей Анной Калашниковой и женой боксёра Дениса Лебедева, Кристиной. Мероприятие, приуроченное к выходу фильма с участием Лебедева, привлекло внимание множества зрителей и журналистов. Об этом сообщает mk.ru.
Во время фотосессии на красной дорожке Анна начала флиртовать с Денисом, что вызвало явное напряжение. Спортсмен, держа за руку свою супругу, выглядел нервным и пытался успокоить ситуацию, целуя Кристину и поправляя свой пиджак. Однако это не помогло: Кристина начала выражать недовольство, размахивая руками и явно недовольная поведением певицы.

Инцидент стал предметом обсуждения среди гостей премьеры, пока ситуацию не разрешил проходящий мимо режиссер фильма. Он призвал всех собраться и пройти в зал, что позволило разрядить обстановку.

На данный момент Анна Калашникова не прокомментировала произошедшее.

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Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери
07 февраля 2025, 18:22

Лера Кудрявцева (Фото: instagram*/leratv)

Телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Селебрити опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, пригрозив авторам скандального поста исками и судами.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» — написала Кудрявцева.
Судя по скриншоту Кудрявцевой, публикация принадлежит Telegram-каналу «Свита короля». В ней сказано, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та якобы нецензурно ругалась при детях. В ответ Кудрявцева якобы ударила няню.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что не использует нецензурную брань при детях, любит своих нянь и никогда не повышает голос на людей, которые с ней работают.

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Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия
07 февраля 2025, 18:17

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.

«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.

Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.

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#жизнь
#звёзды
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Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
Волочкова нечаянно показала парик, снимая пса в гримерке
07 февраля 2025, 17:57

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.

«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.

Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.

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#мир
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#звёзды
#шоу-бизнес
#анастасия волочкова
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Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером
07 февраля 2025, 17:32

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.

Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.

«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.

Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.

Ранее стало известно, с кем больше не сотрудничает дизайнер Гоша Рубчинский.

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#мир
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#звёзды
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#новости
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