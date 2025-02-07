Скандал с Жириновским, связь с бывшим Бузовой, осуждение СВО и отношения с Ургантом: что происходит с Аллой Михеевой

Алла Михееа (Фото: Instagram*@allamikheeva)
Актриса и телеведущая Алла Михеева давно ассоциируется с Первым каналом. Она приобрела популярность благодаря шоу «Вечерний Ургант», но это не единственный проект в её карьере. 7 февраля она отмечает свой день рождения.
Как ей удалось достичь успеха и стать известной, с кем она строила отношения, и чем занимается сегодня? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В 2017 году на экраны вышли сразу две работы с её участием: «Детки напрокат», которая была удостоена награды Юла Бриннера на XV Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого», и «Танцы на высоте». В 2022 году зрители увидели её в одной из главных ролей сериала «Обоюдное согласие».
Ее образ недалекой простушки вводил поклонников в заблуждение о ее настоящем характере. На съемках она однажды получила травму, когда штанга ударила ее по голове, но продолжила работать.
В 2014 году Михеева заняла третье место в шоу «Ледниковый период – 5» и участвовала в других проектах, включая «Большие гонки» и «Вместе с дельфинами». В 2019 году она снялась в клипе группы «Ленинград» и была ведущей программы «Dance Революция» на Первом канале с февраля по июль 2020 года, а также стала членом жюри на играх КВН.
Что касается ее отношений с Иваном Ургантом, то Алла продолжает поддерживать с ним связь даже после завершения его программы на Первом канале. Она отмечает, что они не только общаются по телефону, но и вместе ведут корпоративы в Москве. Михеева считает, что критика в адрес Урганта порой бывает необоснованной.
В январе 2023 года телеведущая оказалась в центре скандала после участия в вечеринке в Куршевеле, организованной победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2018» Кариной Жосан.
В социальных сетях Михеева поделилась кадрами с мероприятия, на которых также были молодые люди из Украины. После негативной реакции в свой адрес телеведущая пояснила, что не имеет отношения к вечеринке.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Биография Аллы МихеевойАлла Михеева родилась 7 февраля 1989 года в Молодогвардейске.
Детство и юностьЕё детство прошло в Междуреченске, где она проявила творческие способности. В 14 лет семья переехала в Санкт-Петербург, Алла начала активно участвовать в кастингах.
Начало карьерыЕё карьера стартовала с эпизодической роли в молодежном сериале «ОБЖ» на Пятом канале.
Карьера в театреВ 2008 году Михеева, после двух неудачных попыток, успешно поступила в Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. В то же время её карьера продолжала развиваться: в 2009 году она дебютировала в фильме «Золотое сечение», а в 2010 году присоединилась к театру «Буфф» в качестве актрисы.
Фото: iStock/lena_volo
Фильмы с МихеевойВ 2012 году Михеева сыграла роль Леры в серии «Свидетель» многосерийного фильма «Чужой район». Спустя три года актриса появилась в фильме «Ставка на любовь», а в 2016 году — в картине «Одноклассницы».
В 2017 году на экраны вышли сразу две работы с её участием: «Детки напрокат», которая была удостоена награды Юла Бриннера на XV Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого», и «Танцы на высоте». В 2022 году зрители увидели её в одной из главных ролей сериала «Обоюдное согласие».
Алла Михеева на ТВАлла Михеева стала широко известна благодаря своей рубрике «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант», где брала интервью у различных людей и освещала события по всей стране.
Ее образ недалекой простушки вводил поклонников в заблуждение о ее настоящем характере. На съемках она однажды получила травму, когда штанга ударила ее по голове, но продолжила работать.
В 2014 году Михеева заняла третье место в шоу «Ледниковый период – 5» и участвовала в других проектах, включая «Большие гонки» и «Вместе с дельфинами». В 2019 году она снялась в клипе группы «Ленинград» и была ведущей программы «Dance Революция» на Первом канале с февраля по июль 2020 года, а также стала членом жюри на играх КВН.
Фото: iStock/iiievgeniy
Личная жизнь Аллы МихеевойАлла Михеева тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что у нее были отношения с телеоператором шоу «Вечерний Ургант» Сергеем Канчером. Однако в 2017 году общественность заметила ее на отдыхе с Тимофеем Майоровым, экс-бойфрендом Ольги Бузовой. Это вызвало бурю обсуждений, и телеведущая поспешила уточнить, что их связь носит исключительно дружеский характер.
Что касается ее отношений с Иваном Ургантом, то Алла продолжает поддерживать с ним связь даже после завершения его программы на Первом канале. Она отмечает, что они не только общаются по телефону, но и вместе ведут корпоративы в Москве. Михеева считает, что критика в адрес Урганта порой бывает необоснованной.
«Не понимаю, почему на Ивана Андреевича обрушилось столько негативных комментариев. Он продолжает работать в Москве, не покидая пределы города. Мы с ним активно разрабатываем новые проекты и надеемся вскоре вновь порадовать зрителей свежими выпусками и, конечно, самым талантливым ведущим», — делится она своими мыслями.
Алла Михеева сейчасПосле завершения передачи «Вечерний Ургант» Алла Михеева продолжила вести мероприятия и сниматься на телевидении.
СВОАлла Михеева в день начала спецоперации опубликовала черный квадрат в социальных сетях и сообщила, что выступает за мир.
В январе 2023 года телеведущая оказалась в центре скандала после участия в вечеринке в Куршевеле, организованной победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2018» Кариной Жосан.
В социальных сетях Михеева поделилась кадрами с мероприятия, на которых также были молодые люди из Украины. После негативной реакции в свой адрес телеведущая пояснила, что не имеет отношения к вечеринке.
Скандал с ЖириновскимАлла Михеева не раз становилась объектом скандалов благодаря своему умению задавать провокационные вопросы. Один из таких инцидентов произошел с Владимиром Жириновским, основателем ЛДПР, когда его резкие ответы вышли в эфир «без купюр». Это вызвало недовольство пресс-службы партии, Михеевой запретили приближаться к политику.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дарья Осипова