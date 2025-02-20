«‎Никогда не любил»‎: Как одна фраза разрушила брак двух известных актёров и что происходит в личной жизни Натальи Бурмистровой?

Наталья Бурмистрова (Фото: кадр из фильма «Женский приговор»)
Наталья Бурмистрова — российская актриса, известная своими запоминающимися ролями в театре и кино.
Она мастерски воплощает разнообразные образы, от добродушных и нежных персонажей до строгих и авторитетных женщин. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
В 2011 году актриса сыграла роль хозяйки конюшни в психологической драме «Игры детей взрослого возраста». В 2014 году она начала сниматься в сериале «Невский», а в 2017 году присоединилась к команде детективного сериала «Акватория».
Между ними разгорелся сильный конфликт, и в порыве гнева Алексей сказал Наталье, что не любит её и никогда не любил. Это стало переломным моментом для их отношений. Несмотря на его последующие извинения, трещина между ними оказалась слишком глубокой.
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Ранние годыНаталья Бурмистрова родилась 19 ноября 1978 года в Усолье-Сибирском. В её семье не было людей, связанных с искусством, и в детстве она не задумывалась о карьере актрисы. Вместо этого Наталья увлекалась математикой и готовилась к поступлению в университет. После переезда семьи в город Скрунда в Латвии, она продолжила учёбу и в конечном итоге поступила в Институт точной механики и оптики в Санкт-Петербурге.
Поиск призванияУчёба в институте быстро разочаровала Наталью, и она осознала, что точные науки — это не её. Вместе с подругой она решила попробовать поступить в театральный вуз. Успех пришёл к ней с первой попытки: Наталья поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.
КинодебютВ 2001 году Наталья завершила обучение и получила главную роль Ларисы в комедийном детективе «Агентство НЛС». Этот кинодебют оказался удачным и принёс актрисе популярность, признание и симпатии зрителей. После этого предложения от режиссёров начали поступать одно за другим.
Фото: iStock/fergregory
Успех в кино и театреВ начале 2000-х годов Наталья активно снималась в фильмах и сериалах, ежегодно принимая участие в 6 — 8 проектах. Зрители запомнили её роли в таких фильмах, как «Эхо из прошлого», «Счастье моё», «Надежда», «Остров ненужных людей», «Поцелуев мост», «Акватория» и «С тобой хочу я быть всегда».
В 2011 году актриса сыграла роль хозяйки конюшни в психологической драме «Игры детей взрослого возраста». В 2014 году она начала сниматься в сериале «Невский», а в 2017 году присоединилась к команде детективного сериала «Акватория».
Творческая жизньНа данный момент в фильмографии Натальи Бурмистровой более 80 ролей. В 2008 году она покинула Театр комедии имени Николая Акимова и начала сотрудничество с актерской лабораторией ОN.ТЕАТР. Однако актриса не ограничивается только своей карьерой: с детства она увлекается рукоделием, вязанием, работой с деревом и лепкой фигурок из соленого теста. Больше всего ей нравится рисовать и заниматься фотографией.
Личная жизньИз разговоров с друзьями стало известно, что Наталья была в браке с актером Алексеем Барабашем, известным по фильмам «Большая прогулка» и «Вербное воскресенье». В одном из интервью Алексей откровенно признался, что неосторожные слова стали причиной разрыва их отношений.
Между ними разгорелся сильный конфликт, и в порыве гнева Алексей сказал Наталье, что не любит её и никогда не любил. Это стало переломным моментом для их отношений. Несмотря на его последующие извинения, трещина между ними оказалась слишком глубокой.
Новая жизньПосле разрыва Наталья начала задерживаться на работе, стремясь избежать дома, который стал для неё невыносимым. Она активно снимается, занимается озвучкой, наслаждается прогулками по лесу, проводит время с друзьями и любит любоваться небом над Невой, сидя у окна. Актриса старается не обсуждать своего бывшего мужа и сосредотачивается на своей карьере и личном развитии.
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Дарья Осипова