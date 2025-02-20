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«‎Никогда не любил»‎: Как одна фраза разрушила брак двух известных актёров и что происходит в личной жизни Натальи Бурмистровой?

Наталья Бурмистрова (Фото: кадр из фильма «Женский приговор»)

Наталья Бурмистрова (Фото: кадр из фильма «Женский приговор»)

Наталья Бурмистрова — российская актриса, известная своими запоминающимися ролями в театре и кино.
Она мастерски воплощает разнообразные образы, от добродушных и нежных персонажей до строгих и авторитетных женщин. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Наталья Бурмистрова родилась 19 ноября 1978 года в Усолье-Сибирском. В её семье не было людей, связанных с искусством, и в детстве она не задумывалась о карьере актрисы. Вместо этого Наталья увлекалась математикой и готовилась к поступлению в университет. После переезда семьи в город Скрунда в Латвии, она продолжила учёбу и в конечном итоге поступила в Институт точной механики и оптики в Санкт-Петербурге.

Поиск призвания

Учёба в институте быстро разочаровала Наталью, и она осознала, что точные науки — это не её. Вместе с подругой она решила попробовать поступить в театральный вуз. Успех пришёл к ней с первой попытки: Наталья поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Кинодебют

В 2001 году Наталья завершила обучение и получила главную роль Ларисы в комедийном детективе «Агентство НЛС». Этот кинодебют оказался удачным и принёс актрисе популярность, признание и симпатии зрителей. После этого предложения от режиссёров начали поступать одно за другим.

Фото: iStock/fergregory

Успех в кино и театре

В начале 2000-х годов Наталья активно снималась в фильмах и сериалах, ежегодно принимая участие в 6 — 8 проектах. Зрители запомнили её роли в таких фильмах, как «Эхо из прошлого», «Счастье моё», «Надежда», «Остров ненужных людей», «Поцелуев мост», «Акватория» и «С тобой хочу я быть всегда».

В 2011 году актриса сыграла роль хозяйки конюшни в психологической драме «Игры детей взрослого возраста». В 2014 году она начала сниматься в сериале «Невский», а в 2017 году присоединилась к команде детективного сериала «Акватория».

Творческая жизнь

На данный момент в фильмографии Натальи Бурмистровой более 80 ролей. В 2008 году она покинула Театр комедии имени Николая Акимова и начала сотрудничество с актерской лабораторией ОN.ТЕАТР. Однако актриса не ограничивается только своей карьерой: с детства она увлекается рукоделием, вязанием, работой с деревом и лепкой фигурок из соленого теста. Больше всего ей нравится рисовать и заниматься фотографией.

Личная жизнь

Из разговоров с друзьями стало известно, что Наталья была в браке с актером Алексеем Барабашем, известным по фильмам «Большая прогулка» и «Вербное воскресенье». В одном из интервью Алексей откровенно признался, что неосторожные слова стали причиной разрыва их отношений.

Между ними разгорелся сильный конфликт, и в порыве гнева Алексей сказал Наталье, что не любит её и никогда не любил. Это стало переломным моментом для их отношений. Несмотря на его последующие извинения, трещина между ними оказалась слишком глубокой.

Новая жизнь

После разрыва Наталья начала задерживаться на работе, стремясь избежать дома, который стал для неё невыносимым. Она активно снимается, занимается озвучкой, наслаждается прогулками по лесу, проводит время с друзьями и любит любоваться небом над Невой, сидя у окна. Актриса старается не обсуждать своего бывшего мужа и сосредотачивается на своей карьере и личном развитии.

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Стало известно, в каком состоянии находится вдова Олега Стриженова
Помощница семьи рассказала о состоянии вдовы Олега Стриженова
20 февраля 2025, 09:08

Актеры Лионелла и Олег Стриженовы (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Неделю назад близкие простились с народным артистом Олегом Стриженовым. Актер скончался в возрасте 95 лет после ишемического инсульта. 12 февраля он был похоронен на Троекуровском кладбище. Многие заметили, что на отпевании в Храме Святителя Николая на Трёх Горах не было вдовы Стриженова — Лионеллы Ивановны.
По слухам, она простилась с любимым супругом раньше всех, поскольку не хотела лишнего внимания со стороны прессы. Она тяжело переживает смерть мужа, передает kp.ru.

По словам помощницы семьи, в день ухода Стриженова вдова перестала есть и спать. Близкие, в том числе Александра Стриженов с женой Екатериной, поддерживают Лионеллу: часто ее навещают и не дают грустить в одиночестве, говорится в материале.

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#семьи
#актёр
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#инсульт
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Актриса Елена Кондулайнен снова пожаловалась врачам на частичную потерю речи
20 февраля 2025, 08:46

Фото: iStock/demaerre

66-летняя актриса Елена Кондулайнен снова пожаловалась медикам на частичную потерю речи и постоянное чувство страха. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что Елена снова стала чувствовать себя хуже всего спустя два месяца после того, как заговорила после инсульта. Артистка жалуется на то, что у нее не работает правая часть тела, пропадает память и зрение. Также ее беспокоит шум в ушах.

На сегодняшний день актрисе трудно говорить и передвигаться. По словам Кондулайнен, она постоянно испытывает тревогу и плачет.

Согласно информации канала, врачи выдали Елене направление на курс повторной реабилитации после инсульта.

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#инсульт
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«Мало дерзости, много скуки»: Мария Миногарова и Александр Рогов возмутились стилю Анджелины Джоли на «Золотом глобусе»
Стилист Александр Рогов и модель Миногарова раскритиковали наряд Анджелины Джоли
20 февраля 2025, 07:55

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)

Образ Анджелины Джоли вновь оценили, но на этот раз не в положительном свете. Наряд голливудской актрисы на одном из недавних мероприятий вызвал неоднозначную реакцию у модных критиков. Стилист Александр Рогов и модель Мария Миногарова в шоу «Обсуждение луков звезд» критично отнеслись к тому, на какой одежде остановилась Анджелина.
Бывшая жена Брэда Питта выбрала облегающее сверкающее платье от Alexander McQueen, дополнив его классическими черными лодочками. Макияж и укладка актрисы были сдержанными, что, по мнению экспертов, только усугубило ситуацию.

Миногарова призналась, что сначала сочла этот наряд одним из худших, что ей доводилось видеть, но узнав, какой бренд его создал, немного смягчила критику. Однако это не помешало ей назвать его «платьем для новогоднего корпоратива в Сызрани», пишет The Voice.

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)

«Как из магазина нарядного женского платья», — сравнила Миногарова.
Рогов согласился с моделью и заявил, что Джоли буквально «убила» дизайнерскую задумку. По его словам, такой эффектный наряд требует дерзости, а не образа «тихой и скромной женщины».

Александр Рогов (Фото: кадр из видео Instagram* @alexandrrogov)

«Тут явно платье-высказывание... Зачем надевать его, если ты это платье никак не выносишь, не отрабатываешь?», — задал Рогов риторический вопрос.
Особенно возмутили стилиста туфли актрисы — на его взгляд, они совершенно не вписывались в образ.

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)

А вот сама Анджелины Джоли выразила чрезвычайное довольство выбранной одеждой в интервью с Entertainment Tonight (ET) на «Золотом Глобусе» (2025). Она назвала туфли более удобными, чем они кажутся на первый взгляд, и отметила, что дети положительно оценили «наряд мамы перед выходом из дома».

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«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе

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#женщины
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«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова заступилась за Пинчук после хейта на новость о разводе
20 февраля 2025, 06:28

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с их ребенком (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Новости о разводе Ирины Пинчук стали неожиданностью для поклонников, ведь всего за неделю до «переломного момента» она с мужем Араем Чобаняном выглядела счастливой на вечеринке в честь своего 30-летия. Однако за этим скрывалась личная трагедия — телезвезда узнала о предательстве супруга, после чего решила поставить точку в отношениях. Вместо сочувствия в сети на нее обрушился шквал критики, но за Ирину вступилась коллега по «Дому-2» Надежда Ермакова.
Ирина Пинчук заявила о разрыве после того, как страницу Чобаняна взломали хакеры. В сеть попала информация, которая раскрыла его измены. Сначала Пинчук защищала мужа, но, увидев переписки, в которых он проявлял интерес к другим женщинам, не стала терпеть обман и публично заявила о разводе.

«Мы разводимся. Очередную ночь в стрессе живу и думаю, а почему я должна молчать? Время 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист», — призналась она в соцсети.
Однако часть аудитории восприняла это не как искреннее признание, а как способ привлечь внимание.

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова не смогла остаться в стороне и встала на защиту мамы двух детей. Она уверена, что человек, переживающий такой сложный период, не станет использовать свою боль ради хайпа.

«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна
«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна

«Скорее, она до последнего держалась, чтобы на дне рождения не вываливать на близких боль и грязь. По-женски очень жаль, что ее мужчина так себя ведет, не ценит, не бережет», — сказала Ермакова.
Телезвезда осудила злые комментарии, отметив, что многие из них пишут женщины, которые самоутверждаются за чужой счет.

Надежда Ермакова (Фото: Instagram* @ermakovan)

«Казалось бы, неприятная ситуация... Но нет, «сама виновата», «так тебе и надо за Африкантову» и это самое безобидное, что сейчас на нее льется! Почему? Не дай Бог каждому оказаться на ее месте сейчас. Это же больно, мерзко!», — указала Надежда.
Она напомнила, что поддержка в такие моменты важнее всего, а осуждение и оскорбления лишь усугубляют ситуацию.

В то же время сам Чобанян никаких четких объяснений о слитых переписках не дал. Недавно выйдя в сеть, он опубликовал историю со странным содержанием, не вдаваясь в подробности.

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«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни

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#юбилей
#женщины
#мужчина
#поддержка
#мама
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#развод
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«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни
Актриса Женя Малахова со слезами рассказала о смерти мачехи и других тяготах жизни
20 февраля 2025, 05:54

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Российская актриса, певица и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова откровенно призналась подписчикам в соцсетях, что последние годы дались ей непросто. Актриса рассказала о тяжелой утрате мачехи, заменившей ей мать, и о том, как трудно всегда быть сильной.
В личном блоге 36-летняя актриса призналась, что потеряла очень близкого человека — мачеху, ставшую ей второй мамой. Трагедия случилась, когда женщина ждала второго ребенка. Женя не позволяла себе плакать, боялась, что горе скажется на малыше.

«Я устала, устала быть сильной. Всегда так кажется, что ты такой весь успешный, все у тебя классно, а на самом деле ты такой же, как и все, и у всех бывают проблемы. А мне всегда так неудобно показывать, что у меня тоже что-то бывает…», — рассказала Малахова.
По ее словам актрисы, окружающие воспринимают ее как успешную и сильную женщину, которая всегда помогает другим. Но в сложные моменты рядом не оказалось никого, кто бы понял, что поддержка нужна и ей.

Женя Малахова (Фото: скриншот видео Instagram* @malahovajenya)

Многие подписчики отметили, что испытывали похожие чувства. Когда у знакомых сложилось о тебе определенное впечатление, бывает сложно и даже стыдно его «рушить». В целом, аудитория отозвалась положительно, не принижая девушку за «излишнюю эмоциональность», а, наоборот, поблагодарив за искренность в словах и чувствах.

«Директ разрывается от ваших историй… Я рада, что кто-то увидел в этом видео себя. Вместе мы поймём, что не одиноки… Мне стало легче», — подписала актриса в посте, видя реакцию людей на откровения.

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Малахова редко говорит о личном, но недавно также призналась, что знает об абьюзивных отношениях не понаслышке. Она рассказала, что встречалась с мужчиной, который не мог принять успех женщины, и сделала для себя важные выводы.

«Мне очень повезло с мужем, он поддерживает меня во всем. Даже тогда, когда я в себя не верю, — он верит. Но есть мужчины, которые не выносят того, что женщина может быть интереснее, красивее, успешнее. Они считают, что без них женщина ничего не добьется!», — поделилась опытом она.
Бывшая солистка группы Reflex добавила, что очень благодарна тем людям, которые поддерживали ее в личной жизни, либо же на пути к карьере. С ее точки зрения мужчина, который вечно одергивает женщину — жалкий и неуверенный в себе. Ведь настоящий партнер будет рад, что его любимая сияет.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#трагедия
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#певица
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