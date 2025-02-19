Актриса Анастасия Уколова: Короткий брак, возвращение к школьной любви через 10 лет и новая семейная глава

Анастасия Уколова (Фото: Вконтакте: @ukolova_a)
Актриса Анастасия Уколова окончила Щепкинское училище почти десять лет назад и приняла участие в более чем 40 кинопроектах, включая «Цыпленок жареный» и «Комбинация».
Сейчас она замужем и воспитывает прекрасного сына Гошу, но счастье в браке нашла не с первой попытки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Их знакомство произошло на съемочной площадке, где Анастасия играла Снегурочку, а Антон был оператором. Между ними быстро завязалась дружба, которая вскоре переросла в роман. Через три месяца после первой встречи они обручились, а в следующем году состоялась их свадьба.
Однако этот брак оказался недолгим и продлился всего пару лет, хотя они сохранили хорошие отношения.
Это эмоциональное напряжение стало серьезным испытанием для их брака. Тем не менее, расставание прошло в дружеской и необычной атмосфере. Вместо слез и драм пара решила отпраздновать развод: они нарядились, весело отметили этот день в ЗАГСе, снимая забавные видео, а затем завершили его ужином в ресторане.
Ее будущий супруг был немного старше. Он закончил школу раньше и уехал учиться в Санкт-Петербург, но не забывал Анастасию. На ее выпускном он прислал ей великолепный букет из 101 розы, что стало для девушки настоящим сюрпризом. Актриса признавалась, что не могла поверить своим глазам.
Тем не менее, судьба разлучила их: Анастасия отправилась учиться в Москву, у каждого началась своя жизнь. Спустя 10 лет они вновь встретились, как будто сама судьба решила вновь соединить их сердца.
Их отношения стремительно развивались, и вскоре они официально стали мужем и женой.
По просьбе супруга они решили не афишировать свою личную жизнь и избегать публикации совместных снимков. Хотя ей иногда хочется посетить светские мероприятия с мужем или поделиться фотографиями, она уважает его желание оставаться в тени.
В редких случаях Анастасия все же публикует снимки с супругом, но так, чтобы его лицо оставалось скрытым. Например, есть фотография из роддома, на которой муж запечатлен в маске. Согласно открытым источникам, супруг актрисы работает адвокатом.
Читайте также:
Проблемы с наркотиками, множество женщин и вопрос гражданства Украины — чем еще может удивить Антон Батырев?
«Эротика и скандалы»: в чем Темникова обвиняла Фадеева, с кем крутила романы и как разрушила свою карьеру
Роман с женатым, связь с президентом, олигархи и измены: шокирующие факты об участнице «Фабрики звезд» Сати Казановой
Первый бракАнастасия Уколова встретила своего первого мужа, Антона Зенковича, примерно через год после окончания Щепкинского училища.
Их знакомство произошло на съемочной площадке, где Анастасия играла Снегурочку, а Антон был оператором. Между ними быстро завязалась дружба, которая вскоре переросла в роман. Через три месяца после первой встречи они обручились, а в следующем году состоялась их свадьба.
Однако этот брак оказался недолгим и продлился всего пару лет, хотя они сохранили хорошие отношения.
Причины разводаИх союз изначально строился на крепкой дружбе, взаимопонимании и чувстве юмора, что создавало легкую и гармоничную атмосферу. Однако со временем плотные рабочие графики обоих супругов привели к тому, что они перестали видеться. Вместо привычных встреч и совместного времяпрепровождения их общение свелось к редким пересечениям на съемочных площадках и кратким моментам дома.
Это эмоциональное напряжение стало серьезным испытанием для их брака. Тем не менее, расставание прошло в дружеской и необычной атмосфере. Вместо слез и драм пара решила отпраздновать развод: они нарядились, весело отметили этот день в ЗАГСе, снимая забавные видео, а затем завершили его ужином в ресторане.
Фото: iStock/hkt83000
Второй бракВ 2022 году стало известно, что актриса Анастасия Уколова вновь вышла замуж и стала матерью сына, которого зовут Гоша. Она воссоединилась со своей школьной любовью, и их чувства вспыхнули с новой силой. Анастасия знакома со своим мужем с подросткового возраста: они учились в одной школе в Пятигорске и даже встречались в прошлом.
«У нас был первый поцелуй вместе, он мой первый парень», — поделилась Анастасия Уколова в одном из интервью.
Ее будущий супруг был немного старше. Он закончил школу раньше и уехал учиться в Санкт-Петербург, но не забывал Анастасию. На ее выпускном он прислал ей великолепный букет из 101 розы, что стало для девушки настоящим сюрпризом. Актриса признавалась, что не могла поверить своим глазам.
Тем не менее, судьба разлучила их: Анастасия отправилась учиться в Москву, у каждого началась своя жизнь. Спустя 10 лет они вновь встретились, как будто сама судьба решила вновь соединить их сердца.
«В такие моменты кажется, что действительно кто-то наверху всё спланировал ещё тогда, заранее», — отметила актриса.
Их отношения стремительно развивались, и вскоре они официально стали мужем и женой.
Фото: iStock/jenbrayphotography
Не выкладывает фотографии с мужемПоклонники Анастасии Уколовой в социальных сетях заметили, что актриса почти не выкладывает фотографии с мужем и не делится подробностями о его жизни. Анастасия объяснила, что это было их совместным решением.
По просьбе супруга они решили не афишировать свою личную жизнь и избегать публикации совместных снимков. Хотя ей иногда хочется посетить светские мероприятия с мужем или поделиться фотографиями, она уважает его желание оставаться в тени.
В редких случаях Анастасия все же публикует снимки с супругом, но так, чтобы его лицо оставалось скрытым. Например, есть фотография из роддома, на которой муж запечатлен в маске. Согласно открытым источникам, супруг актрисы работает адвокатом.
Читайте также:
Проблемы с наркотиками, множество женщин и вопрос гражданства Украины — чем еще может удивить Антон Батырев?
«Эротика и скандалы»: в чем Темникова обвиняла Фадеева, с кем крутила романы и как разрушила свою карьеру
Роман с женатым, связь с президентом, олигархи и измены: шокирующие факты об участнице «Фабрики звезд» Сати Казановой
Дарья Осипова