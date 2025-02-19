Роман с американцем, брошенная дочь, измены и «принц-самоубийца»: как сейчас живет Юлия Маврина, исполнившая роль Золушки

Юлия Маврина (Фото: кадр из фильма «Убойная сила-6»)
Новогодний мюзикл «Золушка» с Николаем Басковым в главной роли вышел на экраны и сразу привлек внимание зрителей. Главную роль Золушки исполнила Юлия Маврина, чье имя тогда было малоизвестно.
Однако благодаря этому спектаклю она стала ассоциироваться с образом Золушки, многие запомнили ее талант. Кто она и как проходит ее жизнь вне сцены, читайте в материале «Радио».
Ее карьера началась, когда Игорь Масленников пригласил ее на пробы для главной роли в фильме «Письма к Эльзе», хотя фильм не стал успешным. Однако это привело к тому, что Юлию пригласили на кастинг для главной роли Золушки в мюзикле, где она обошла более 350 конкуренток. После этого ее стали активно приглашать на другие роли, популярность начала расти.
Однако судьба приготовила для неё неожиданный поворот. В её жизни появилась госпожа Любовь — американец русского происхождения, журналист, старше Юлию на целых 30 лет. С первых слов, произнесенных этим мужчиной, её мир перевернулся. Его богатый словарный запас и уверенность в себе произвели на девушку неизгладимое впечатление.
С каждым его словом Юлия всё глубже погружалась в океан чувств. Голос, манеры, импозантная фигура и выразительные жесты — всё это пленило её душу. Она была готова слушать его бесконечно, теряя счёт времени и забывая о своих карьерных амбициях. Влюбленность охватила её с головой, мысли о работе отошли на второй план, уступив место новым, волнующим эмоциям.
Сначала их жизнь была полна волшебства, но вскоре муж начал активно продвигать её в Голливуд, что вызвало у Юлии сопротивление. Она не хотела покидать родину и понимала, что покорить Голливуд с наскока невозможно.
Давление со стороны мужа привело к частым ссорам и недопониманиям. В конечном итоге, когда он уехал в Америку, Юлия решила уйти от него. Он страдал и надеялся, что их отношения можно спасти.
Юлия и Святослав познакомились благодаря его постоянному присутствию в её жизни. Сначала она не замечала, как сильно он ей нравится, но вскоре не могла представить себе день без его взгляда. Несмотря на разницу в возрасте и то, что Юлия не планировала выходить замуж, беременность изменила её планы.
Она поняла, что готова к этому шагу, и была счастлива не только от предстоящей роли матери, но и от осознания, что нашла человека, с которым хочет провести жизнь.
Но муж, осознав, что измена — это не так страшно, как интересно и возбуждающе, продолжал искать утешение на стороне. В один момент Юлия поняла, что больше не может терпеть рядом с собой предателя и решила уйти.
Единственное, что ее мучило — это то, что она не могла забрать с собой дочь. Куда? Да и на что жить? Муж и его родные уверяли её, что позаботятся о девочке. Они же родные! К тому же, никто не будет ставить препятствий для встреч с дочерью. Мать всегда сможет прийти, приехать, поиграть или забрать девочку. Это казалось логичным решением, Юлия сдалась.
После его смерти Юлия полностью ушла из светской жизни. Её можно увидеть на сцене лишь изредка, а в кино она снимается еще реже.
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Детство и развод родителейМаленькая Юля родилась в Феодосии и с детства мечтала о сцене. Она активно участвовала в школьных постановках и училась в музыкальной школе, не забывая об учебе. В 1990 году Юля даже выступила на «Утренней звезде». Однако ее жизнь изменилась, когда родители объявили о разводе. Мама с Юлей переехали в Санкт-Петербург, это стало тяжелым испытанием для девочки.
Жизнь в СПБЮля быстро нашла себя в Санкт-Петербурге, присоединившись к театру-студии «Розыгрыш». В 15 лет она поступила в театральную академию, несмотря на отсутствие аттестата.
Ее карьера началась, когда Игорь Масленников пригласил ее на пробы для главной роли в фильме «Письма к Эльзе», хотя фильм не стал успешным. Однако это привело к тому, что Юлию пригласили на кастинг для главной роли Золушки в мюзикле, где она обошла более 350 конкуренток. После этого ее стали активно приглашать на другие роли, популярность начала расти.
Фото: iStock/Iuliia Leonteva
ЛюбовьВ жизни Юлии Мавриной наступил переломный момент. Успех в театре и кино поглотил её целиком, заставив сосредоточиться исключительно на работе. Она осознавала, что на начальном этапе своей карьеры необходимо трудиться на имя, чтобы затем это имя начало работать на неё. И вот, казалось бы, долгожданный момент настал.
Однако судьба приготовила для неё неожиданный поворот. В её жизни появилась госпожа Любовь — американец русского происхождения, журналист, старше Юлию на целых 30 лет. С первых слов, произнесенных этим мужчиной, её мир перевернулся. Его богатый словарный запас и уверенность в себе произвели на девушку неизгладимое впечатление.
С каждым его словом Юлия всё глубже погружалась в океан чувств. Голос, манеры, импозантная фигура и выразительные жесты — всё это пленило её душу. Она была готова слушать его бесконечно, теряя счёт времени и забывая о своих карьерных амбициях. Влюбленность охватила её с головой, мысли о работе отошли на второй план, уступив место новым, волнующим эмоциям.
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Давление со стороны мужаКонечно, мама всё понимала и была сердита, недовольна, старалась защитить дочь, но... В кого же ещё можно было влюбиться, если не в такого красавца? Тем более, он тоже её любил. Они начали жить вместе, а потом поженились.
Сначала их жизнь была полна волшебства, но вскоре муж начал активно продвигать её в Голливуд, что вызвало у Юлии сопротивление. Она не хотела покидать родину и понимала, что покорить Голливуд с наскока невозможно.
Давление со стороны мужа привело к частым ссорам и недопониманиям. В конечном итоге, когда он уехал в Америку, Юлия решила уйти от него. Он страдал и надеялся, что их отношения можно спасти.
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Новый этапЮлия не осознавала, что её решение станет ошибкой, о которой она будет сожалеть. В тот момент актриса переживала сильную депрессию, и только появление Святослава Лютера, дирижера театра «Приют Комедианта», помогло ей справиться с тяжёлыми эмоциями.
Юлия и Святослав познакомились благодаря его постоянному присутствию в её жизни. Сначала она не замечала, как сильно он ей нравится, но вскоре не могла представить себе день без его взгляда. Несмотря на разницу в возрасте и то, что Юлия не планировала выходить замуж, беременность изменила её планы.
Она поняла, что готова к этому шагу, и была счастлива не только от предстоящей роли матери, но и от осознания, что нашла человека, с которым хочет провести жизнь.
Фото: iStock/Nuttawan Jayawan
ИзменыА потом Юлия узнала, что её муж изменяет ей. Это стало известно еще до рождения их ребенка. Несмотря на это, Святослав сумел добиться её прощения. Прощение — да, но любовь у Юлии угасла. Или, возможно, она так и не возникла. И всё же, Юлия не собиралась искать нового партнера. У неё была семья, муж и дочь, в которой она души не чаяла.
Но муж, осознав, что измена — это не так страшно, как интересно и возбуждающе, продолжал искать утешение на стороне. В один момент Юлия поняла, что больше не может терпеть рядом с собой предателя и решила уйти.
Единственное, что ее мучило — это то, что она не могла забрать с собой дочь. Куда? Да и на что жить? Муж и его родные уверяли её, что позаботятся о девочке. Они же родные! К тому же, никто не будет ставить препятствий для встреч с дочерью. Мать всегда сможет прийти, приехать, поиграть или забрать девочку. Это казалось логичным решением, Юлия сдалась.
Фото: iStock/fizkes
Борьба за дочкуЮлия, страдая от разлуки с дочерью, каждый раз боролась за встречи, которые становились все реже. Прошло десять лет, и, несмотря на все трудности, она не сдавалась. Работая упорно, Юлия смогла накопить деньги и купить квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы забрать девочку к себе. Однако однажды ее бывший муж неожиданно привел дочь и, не произнеся ни слова, оставил ее с матерью.
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СамоубийствоПозже стало известно, что он покончил жизнь самоубийством. Причины этого поступка остались загадкой, и никто толком не смог объяснить, что его к этому привело. Коллеги уверены, что он не смог справиться с чувством ненужности, ведь предложения о работе перестали поступать, и жить в таком состоянии ему было невозможно.
После его смерти Юлия полностью ушла из светской жизни. Её можно увидеть на сцене лишь изредка, а в кино она снимается еще реже.
Чем сейчас занимается Юлия Маврина?Она обосновалась за городом с дочерью, наслаждаясь тишиной и уединением вдали от городской суеты. Да, иногда она принимает предложения о съемках, но только тех проектов, которые ей действительно интересны. С прессой она не общается и предпочитает держаться подальше от лишнего внимания.
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Дарья Осипова