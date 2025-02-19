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Роман с американцем, брошенная дочь, измены и «принц-самоубийца»: как сейчас живет Юлия Маврина, исполнившая роль Золушки

Юлия Маврина (Фото: кадр из фильма «Убойная сила-6»)

Юлия Маврина (Фото: кадр из фильма «Убойная сила-6»)

Новогодний мюзикл «Золушка» с Николаем Басковым в главной роли вышел на экраны и сразу привлек внимание зрителей. Главную роль Золушки исполнила Юлия Маврина, чье имя тогда было малоизвестно.
Однако благодаря этому спектаклю она стала ассоциироваться с образом Золушки, многие запомнили ее талант. Кто она и как проходит ее жизнь вне сцены, читайте в материале «Радио».

Детство и развод родителей

Маленькая Юля родилась в Феодосии и с детства мечтала о сцене. Она активно участвовала в школьных постановках и училась в музыкальной школе, не забывая об учебе. В 1990 году Юля даже выступила на «Утренней звезде». Однако ее жизнь изменилась, когда родители объявили о разводе. Мама с Юлей переехали в Санкт-Петербург, это стало тяжелым испытанием для девочки.

Жизнь в СПБ

Юля быстро нашла себя в Санкт-Петербурге, присоединившись к театру-студии «Розыгрыш». В 15 лет она поступила в театральную академию, несмотря на отсутствие аттестата.

Ее карьера началась, когда Игорь Масленников пригласил ее на пробы для главной роли в фильме «Письма к Эльзе», хотя фильм не стал успешным. Однако это привело к тому, что Юлию пригласили на кастинг для главной роли Золушки в мюзикле, где она обошла более 350 конкуренток. После этого ее стали активно приглашать на другие роли, популярность начала расти.

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Любовь

В жизни Юлии Мавриной наступил переломный момент. Успех в театре и кино поглотил её целиком, заставив сосредоточиться исключительно на работе. Она осознавала, что на начальном этапе своей карьеры необходимо трудиться на имя, чтобы затем это имя начало работать на неё. И вот, казалось бы, долгожданный момент настал.

Однако судьба приготовила для неё неожиданный поворот. В её жизни появилась госпожа Любовь — американец русского происхождения, журналист, старше Юлию на целых 30 лет. С первых слов, произнесенных этим мужчиной, её мир перевернулся. Его богатый словарный запас и уверенность в себе произвели на девушку неизгладимое впечатление.

С каждым его словом Юлия всё глубже погружалась в океан чувств. Голос, манеры, импозантная фигура и выразительные жесты — всё это пленило её душу. Она была готова слушать его бесконечно, теряя счёт времени и забывая о своих карьерных амбициях. Влюбленность охватила её с головой, мысли о работе отошли на второй план, уступив место новым, волнующим эмоциям.

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Давление со стороны мужа

Конечно, мама всё понимала и была сердита, недовольна, старалась защитить дочь, но... В кого же ещё можно было влюбиться, если не в такого красавца? Тем более, он тоже её любил. Они начали жить вместе, а потом поженились.

Сначала их жизнь была полна волшебства, но вскоре муж начал активно продвигать её в Голливуд, что вызвало у Юлии сопротивление. Она не хотела покидать родину и понимала, что покорить Голливуд с наскока невозможно.

Давление со стороны мужа привело к частым ссорам и недопониманиям. В конечном итоге, когда он уехал в Америку, Юлия решила уйти от него. Он страдал и надеялся, что их отношения можно спасти.

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Новый этап

Юлия не осознавала, что её решение станет ошибкой, о которой она будет сожалеть. В тот момент актриса переживала сильную депрессию, и только появление Святослава Лютера, дирижера театра «Приют Комедианта», помогло ей справиться с тяжёлыми эмоциями.

Юлия и Святослав познакомились благодаря его постоянному присутствию в её жизни. Сначала она не замечала, как сильно он ей нравится, но вскоре не могла представить себе день без его взгляда. Несмотря на разницу в возрасте и то, что Юлия не планировала выходить замуж, беременность изменила её планы.

Она поняла, что готова к этому шагу, и была счастлива не только от предстоящей роли матери, но и от осознания, что нашла человека, с которым хочет провести жизнь.

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Измены

А потом Юлия узнала, что её муж изменяет ей. Это стало известно еще до рождения их ребенка. Несмотря на это, Святослав сумел добиться её прощения. Прощение — да, но любовь у Юлии угасла. Или, возможно, она так и не возникла. И всё же, Юлия не собиралась искать нового партнера. У неё была семья, муж и дочь, в которой она души не чаяла.

Но муж, осознав, что измена — это не так страшно, как интересно и возбуждающе, продолжал искать утешение на стороне. В один момент Юлия поняла, что больше не может терпеть рядом с собой предателя и решила уйти.

Единственное, что ее мучило — это то, что она не могла забрать с собой дочь. Куда? Да и на что жить? Муж и его родные уверяли её, что позаботятся о девочке. Они же родные! К тому же, никто не будет ставить препятствий для встреч с дочерью. Мать всегда сможет прийти, приехать, поиграть или забрать девочку. Это казалось логичным решением, Юлия сдалась.

Фото: iStock/fizkes

Борьба за дочку

Юлия, страдая от разлуки с дочерью, каждый раз боролась за встречи, которые становились все реже. Прошло десять лет, и, несмотря на все трудности, она не сдавалась. Работая упорно, Юлия смогла накопить деньги и купить квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы забрать девочку к себе. Однако однажды ее бывший муж неожиданно привел дочь и, не произнеся ни слова, оставил ее с матерью.

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Самоубийство

Позже стало известно, что он покончил жизнь самоубийством. Причины этого поступка остались загадкой, и никто толком не смог объяснить, что его к этому привело. Коллеги уверены, что он не смог справиться с чувством ненужности, ведь предложения о работе перестали поступать, и жить в таком состоянии ему было невозможно.

После его смерти Юлия полностью ушла из светской жизни. Её можно увидеть на сцене лишь изредка, а в кино она снимается еще реже.

Чем сейчас занимается Юлия Маврина?

Она обосновалась за городом с дочерью, наслаждаясь тишиной и уединением вдали от городской суеты. Да, иногда она принимает предложения о съемках, но только тех проектов, которые ей действительно интересны. С прессой она не общается и предпочитает держаться подальше от лишнего внимания.

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В дом беременной Мишель Киган и ее мужа проникли грабители
20 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/AndreyPopov

Грабители проникли в особняк 37-летней британской актрисы Мишель Киган и ее мужа Марка Райта. Супруги смогли спрятаться в спальне и даждаться приезда полиции.
По данным Daily Mail, пара проживает в особняке примерной стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Накануне около 18:00 по местному времени они услышали звук разбивающегося стекла. На площадке перед бассейном Райт увидел четверых мужчин в балаклавах.

Тогда Киган и Райт не стали оказывать сопротивление разбойникам и спрятались в спальне, вызвав полицию. При этом дом оснащен современной системой охраны, и грабители испугались, когда заработала сирена и сбежали. Украсть они ничего не успели.

«Мишель и Марк рады, что никто из них не пострадал, но это был травмирующий опыт для обоих. Марк поступил разумно и остался с женой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Они дождались приезда полиции, прежде чем покинуть спальню. Это был ужасный опыт, особенно для беременной женщины. Они, по понятным причинам, потрясены случившимся», — говорится в статье.

При этом полиция считает, что в дом ворвались профессионалы, которые надеялись на крупный куш. При этом Марк, увидев грабителей в камеру, первым делом позаботился о защите своей беременной супруги.

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Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой
20 февраля 2025, 13:55

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Горшкова, известная благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла свою любовь. Известно, что однажды она увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой и крутила роман с 80-летним мужчиной. Подробнее о личной жизни артистки расскажет «Радио 1».

Начало карьеры и жизнь в Париже



Анна начала свою карьеру в модельном бизнесе в Париже, где добилась значительных успехов. Она окончила престижную школу в Москве с углубленным изучением математики и иностранных языков. В 14 лет ее заметили в модельном мире, и вскоре она подписала контракт с агентством. Через два года она оказалась в Париже, но жесткие условия работы и эксплуатация в индустрии разочаровали ее. Вернувшись домой, Горшкова решила сосредоточиться на учебе и успешно поступила на факультет социологии.

Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой, завистницы главной героини. В поисках подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но ни одна из них не соответствовала требованиям для этой сложной и многогранной роли. Полина должна была быть одновременно нежной и сильной, и такую актрису было трудно найти.

Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества фотографий моделей их внимание привлекла Анна Горшкова. Сочетание ангельской невинности и демонического обаяния в ее образе поразило продюсеров, и они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой.

Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Сериал стал невероятно успешным и принес Горшковой мгновенную славу, открыв двери к новым предложениям от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса позже снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий.

Известность и многочисленные романы


Кроме съемок в фильмах, перед Горшковой открылись возможности участвовать в светских мероприятиях, давать интервью и появляться в телешоу, где она знакомилась с влиятельными фигурами киноиндустрии.

В 2006 году актриса начала встречаться с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого связывали слухи о романе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Несмотря на спекуляции, Горшкова настаивала, что между ними лишь дружеские отношения.

После успеха в карьере актриса завела роман с Михаилом Борщевым, влиятельным главой «ЦентрГаза», который был старше её на 15 лет. Пара отпраздновала свадьбу в Монако, удивив гостей роскошной церемонией. Однако их брак продлился всего два года и завершился громким разводом. Разногласия возникли из-за различных жизненных планов: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о детях. В ходе одной из ссор он даже выгнал актрису из своего дома на Рублевке.

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После разрыва Горшковой с миллионером в прессе появились слухи о её связи с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который был на 47 лет старше актрисы.

В последние годы Горшкова стала реже сниматься в кино, но увлеклась музыкой и пением, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Личную жизнь актриса старается держать в тайне.

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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»
Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
20 февраля 2025, 13:49

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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Страсть к студенткам, алкоголизм и внебрачные дети: судьба телеведущего Александра Гордона
20 февраля 2025, 12:58

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

20 февраля российскому актеру, режиссеру и телеведущему Александру Гордону исполняется 60 лет. В своей профессиональной деятельности он отличается категоричностью и принципиальностью.
О непростой личной жизни, алкогольной зависимости и скандалах, связанных с именем Александра Гордона — в материале «Радио 1».

Биография


Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. Его отец — писатель и художник Гарри Гордона, мать — медик Антонина Стрига. После развода родителей воспитанием мальчика занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал общение с сыном. Их отношения наладились, когда Александру исполнилось 19 лет.

Детство у мальчика было насыщенным, Гордон рос творческой личностью. По его словам, в пять лет он имел собственный театр кукол и даже давал представления, на которые собирались зрители. С малых лет Александр мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы молодой человек совмещал учебу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.

Жизнь в США


Сразу после окончания учебного заведения начинающий актер приступил к работе. Его приняли в Театр-студию Рубена Симонова, однако здесь Александр прослужил только два года, а потом вместе с семьей уехал жить в США. Там он работал электриком и настройщиком кондиционеров, пока не устроился на русскоязычный канал ведущим.

Александр Гордон (Фото: кадр из передачи «Мужское / Женское»)

Заинтересовав продюсеров ТВ-6, Гордон стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил на две страны, пока не решил вернуться в РФ окончательно, при этом сохранив за собой гражданство Соединенных Штатов.

Первый развод


После окончания Щукинского училища Гордон женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у супругов родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново. Вскоре они уехали в Америку, однако из-за взаимных претензий и непонимания брак распался. Бывшая жена и дочь остались в Штатах.

Карьера


В России телеведущий и режиссер на рубеже веков создал ряд программ, в том числе и «Собрание заблуждений». Этот проект собирал высокие рейтинги на протяжении длительного времени. Спустя время появилось политическое ток-шоу «Процесс», которое Гордон вел совместно с Владимиром Соловьевым.

В 2007 году Александр стал новым ведущим программы «Закрытый показ». Шоу получило популярность у публики и транслировалось до 2013 года.

В 2013 году на экраны вышли новые программы с участием ведущего — «Политика» и «За и против». В первой передаче соведущим Гордона стал журналист Петр Толстой, во второй — актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Спустя год в паре с Юлией Барановской Александр начал вести ток-шоу «Мужское / Женское», где поднимались острые социальные вопросы.

Александр Гордон и Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В феврале 2020 года на Первом канале стартовало шоу, в котором Александр Гарриевич выступил в привычной роли ведущего. Программа получила название «Док-ток».

Стоит отметить, что Гордон также появляется на экране в качестве актера и режиссера. Его наиболее известными режиссерскими работами стали фильмы «Пастух своих коров» и «Огни притона».

Осенью 2016 года Александр даже стал участником слепого прослушивания шоу «Голос». Он исполнил композицию In The Death Car. Ни один из судей не повернулся к Гордону. По словам Полины Гагариной, наставники, кроме Димы Билана, который искренне удивился, увидев Гордона, сразу поняли, кто поет у них за спиной. Телеведущий потом рассказал, что когда-то мечтал петь в ресторанах, но один музыкальный критик отметил: его голос похож на урчащий холодильник.

Многочисленные разводы


После первого развода Александр Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — регулярные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.

В 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой через время женился. Но этот союз долго не продлился: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции супруги как корысть. Сама Екатерина была недовольна алкогольной зависимостью мужа.

В 2011 году Гордон женился на 18-летней Нине. Влюбленные сыграли тайную свадьбу. Однако и их отношениям вскоре пришел конец после того, как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.

В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Спустя шесть лет пара разошлась. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.

Алкогольная зависимость


Телеведущий не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем.

«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал Гордон в одном из интервью.

В начале нового сезона шоу «Док-ток» журналист извинился перед публикой за свое появление в программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.

Пятый брак


В 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.

Спустя четыре года в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, и теперь они не скрывают свою семейную жизнь.

Скандалы


С 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское» часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов журналист накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом выпуске Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.

Никита Кологривый (Фото: кадр из передачи «Закрытый показ»)

Также у ведущего был конфликт с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».

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