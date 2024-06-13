Николай Цискаридзе заявил, что Волочкова не стала бы звездой без его участия

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Народный артист России и экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе считает, что балерина Анастасия Волочкова смогла стать звездой только с его помощью.
Цискаридзе не стал скрывать, что в свое время помог переехать Волочковой в Москву, и устроил её в Большой театр.
Он также отметил, что Волочкова сталкивалась со многими проблемами в карьере и в личной жизни и все эти трудности переживала по-своему. По словам Цискаридзе, театральная жизнь экзальтирует все человеческие страсти. Однако выразил уверенность в том, что через 50–100 лет обязательно снимут фильм о жизни Волочковой.
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«Я был свидетелем многих вещей и взлета, потому что, если бы не я в жизни Насти, она бы такой большой звездой не стала. Во многом я её выводил на сцену в буквальном смысле», — рассказал Цискаридзе в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Он также отметил, что Волочкова сталкивалась со многими проблемами в карьере и в личной жизни и все эти трудности переживала по-своему. По словам Цискаридзе, театральная жизнь экзальтирует все человеческие страсти. Однако выразил уверенность в том, что через 50–100 лет обязательно снимут фильм о жизни Волочковой.
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Элина Позднякова