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Николай Цискаридзе заявил, что Волочкова не стала бы звездой без его участия

13 июня 2024, 16:03
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист России и экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе считает, что балерина Анастасия Волочкова смогла стать звездой только с его помощью.
Цискаридзе не стал скрывать, что в свое время помог переехать Волочковой в Москву, и устроил её в Большой театр.

«Я был свидетелем многих вещей и взлета, потому что, если бы не я в жизни Насти, она бы такой большой звездой не стала. Во многом я её выводил на сцену в буквальном смысле», — рассказал Цискаридзе в интервью телеканалу «Беларусь 1».



Он также отметил, что Волочкова сталкивалась со многими проблемами в карьере и в личной жизни и все эти трудности переживала по-своему. По словам Цискаридзе, театральная жизнь экзальтирует все человеческие страсти. Однако выразил уверенность в том, что через 50–100 лет обязательно снимут фильм о жизни Волочковой.

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#фильм
#театр
#жизнь
#интервью
Блогера Сардарова могут привлечь за пропаганду веселящего газа
12 июня 2024, 13:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа, пишет Telegram-канал Shot.
11 июня он выложил 49-минутное видео на канале «Дневник хача», где он вдыхает газ из шариков и плачет.

Видео носило название «11 June», с подписью: «яЛЮБЛЮ тебя...». После этого Сардаров прекратил выходить на связь. На данный момент ролик удален, но движение «Сорок сороков» подало заявление в полицию с требованием проверить Сардарова по статье 6.13.1 КоАП («Пропаганда закиси азота»), предполагающей штраф в размере двух тысяч рублей.

Сам Сардаров спустя сутки вышел на связь и сообщил, что «чуток приуныл» и «пока отдыхает».

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Дочь Заворотнюк рассказала о помощи матери с того света
Дочь Заворотнюк заявила, что актриса помогла найти ей важные фотографии
12 июня 2024, 12:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, как получила помощь от своей матери с того света.
Анна в Instagram* рассказала, что долго не могла найти важные архивные фотографии.

«Вчера у меня вдруг появилась мысль проверить одно из самых неожиданных мест, и именно там я нашла эти фотографии. Спасибо за помощь», — написала она, обращаясь к матери.
Ранее семья Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями последних дней жизни актрисы. 30 мая родные сообщили о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня».

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«Я вижу себя бабушкой»: Глюкоза прокомментировала слухи о беременности дочери
17-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия не беременна
09 июня 2024, 13:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Дочь певицы «Глюкозы» (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) 17-летняя Лидия не беременна. Об этом знаменитость сообщила на телеканале «Муз-ТВ» в шоу «Сплетни-шейкер».
«Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна. Конечно, я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато. Все должно быть постепенно», – сказала исполнительница.

До этого в сети появились слухи, что девочка-подросток находится в интересном положении. К слову, Лидия пошла по маминым стопам и занимается музыкальной карьерой. Ради этого она даже решила учиться дома, перестав посещать школу. Кроме того, девочка хочет жить отдельно от матери, у нее уже есть молодой человек, которому она призналась в любви в марте.

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#новости
#подростки
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Стас Михайлов обзавелся личной охраной
Певец Стас Михайлов нанял личную охрану в целях защиты от поклонников
08 июня 2024, 03:26

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Российский певец Стас Михайлов нанял личную охрану, чтобы защитить себя от фанатов. Об этом он рассказал в интервью блогеру Иде Галич.
«Охрана нужна для того, чтобы у публичного человека не было соблазнов. Она защитит его от глупости, и даже не того, что кто-то может напасть», – объяснил артист.

Михайлов подчеркнул, что охрана должна быть незаметной и способствовать предотвращению конфликтов – «правильно уйти, правильно разработать маршруты».

Певец рассказал о том, как несколько лет назад познакомился в ресторане Хабаровска с людьми, которые стали вести себя неподобающе под воздействием алкоголя.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) пожаловался на преследование фанатов.

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#хабаровский край
#рестораны
#алкоголь
#охрана
#конфликт
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«Он бы этого не допустил»: Стало известно, где Заворотнюк провела свои последние дни
Семья Заворотнюк заявила, что актриса никогда не была в хосписе
07 июня 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Семья скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о том, что в момент смерти она находилась в хосписе. Соответствующей пост опубликован на странице усопшей в социальной сети.
«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — говорится в обнародованном сообщении.

Напомним, о смерти Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Актриса пять лет боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием — глиобластомой. В СМИ писали, что последние часы жизни Заворотнюк провела на больничной койке в хосписе, а за руку её держал любящий супруг Пётр Чернышёв.

Однако, по словам родственников звезды, муж никогда не допустил бы пребывания Анастасии в подобном заведении.

Любовь с первого взгляда, 10 лет брака, ЭКО и рак: история Заворотнюк и Чернышева
Любовь с первого взгляда, 10 лет брака, ЭКО и рак: история Заворотнюк и Чернышева

Во время похорон, которые прошли 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве, Чернышёв не отходил от любимой супруги, а когда гроб стали опускать в землю — упал перед ним на колени и заплакал.

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#актриса
#смерть
#рак
#хоспис
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57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто
Рената Литвинова в трусах и тренче прошла по подиуму на показе дочери
07 июня 2024, 04:09

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова прошлась по подиуму в провокационном образе на модном показе своей дочери Ульяны Добровской. Звезда опубликовала фотографии в Instagram*.
57-летняя Литвинова появилась перед зрителями мероприятия в черном пальто до колена с поясом на талии. При этом один его край звезда заправила в белые трусы с высокой посадкой, которые были надеты сверху прозрачных колготок.

Также артистка примерила белый топ и туфли с острым носом на каблуках, а стилисты уложили волосы в гладкий низкий пучок. Визажисты сделали Литвиновой макияж с серебристыми тенями и помадой оттенка нюд.

В 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Во Франции звезда играет в театре, участвует в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года звезда представила аромат RENATA1226, который был создан в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#кино
#мероприятия
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#актриса
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#волосы
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Продюсер Лавров раскрыл пользу законопроекта о фонограммах
06 июня 2024, 21:37

Фото: iStock/Sonate

Продюсер Сергей Лавров заявил, что законопроект об информацию про использование фонограммы артистами на афишах и рекламах их концертов пойдёт на пользу, в первую очередь, публике.
Он пояснил, что такая мера вычистит тех, кто умеет петь лишь под «фанеру» и оставит настоящих исполнителей.

«Помню, историей с фонограммой занимался ещё Иосиф Кобзон. Тогда нашлось много противников этой идеи, так как на эстраде много людей, которые без фонограммы и звука издать не могут. Поэтому, если такой закон пройдёт, на эстраде останется больше именно певцов и артистов, а не рыб, которые просто открывают рот. Поэтому я только двумя руками за», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лавров.

Эксперт назвал такую инициативу «операцией «Чистые руки».

Уточняется, что в Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия обяжет организаторов концертов указывать в анонсах и рекламе информацию об использовании предзаписанной фонограммы.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов не будет эффективным, поскольку вызовет обратную реакцию.

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#эксперт
#законопроект
#артист
#певец
#творчество
#таланты
#концерт
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Вымоленное чудо: Сати Казанова рассказала о долгожданной беременности
06 июня 2024, 14:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Сати Казанова сообщила, что ждёт ребёнка. Об этом поп-звезда написала в своём личном блоге.
«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — поделилась со своими поклонниками звезда.

Бывшей участнице группы «Фабрика» 41 год. О личной жизни российской звезды известно мало, однако она сама признавалась, что до встречи со своим нынешним супругом старалась избегать отношений из-за неудачного опыта. «Что угодно, но только не отношения», — думала тогда певица.

К счастью, в 2017 году Казанова встретила своего будущего супруга — итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Как позже рассказала пара, они оба не нуждались в отношениях в момент знакомства, но были так очарованы друг другом, что начали общаться, а затем встречаться. 14 октября 2017 году Казанова и Тиоццо сыграли свадьбу.

Пара прожила в браке семь лет, о планах завести ребёнка они не распространялись. 6 июня 2024 года 41-летняя певица поделилась, что вскоре впервые станет мамой. Судя по размеру живота Казановой, пополнения в семье стоит ожидать совсем скоро.

Не так давно выяснилось, что Казанова поменяла фамилию и стала Сати Тиоццо. Об этом стало известно из судебных документов, связанных со скандалом из-за сорвавшегося выступления в «Крокус Сити Холле». Беременной артистке, которой сейчас лучше не нервничать, приходится бороться с недобросовестными организаторами. Она требует от них возврата предоплаты за аренду помещения, где 22 марта случился теракт.

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#беременность
#певица
#актриса
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«Видит это сверху и радуется»: Чернышев впервые заговорил о болезни и смерти Заворотнюк
Петр Чернышев на похоронах Заворотнюк впервые за пять лет высказался о супруге
06 июня 2024, 04:06

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Пётр Чернышев на протяжении пяти лет не комментировал состояние супруги Анастасии Заворотнюк. На похоронах актрисы фигурист впервые высказался о чувствах к жене. Об этом пишет Woman.ru.
Петр Чернышев произнес прощальные слова над могилой любимой жены. Он опустился на колени, взял горсть могильной земли и бросил ее на опущенный гроб. Журналисты заметили, когда пришедшие на церемонию начали уходить, Чернышев подошел к кресту и мысленно обратился к супруге.

После похорон Заворотнюк Чернышев вышел к ее близким и поклонникам с речью. Он выразил надежду, что Заворотнюк «видит это сверху и радуется».

«Для Насти ваша любовь… она придавала ей силы, и я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, хочет, чтобы все было хорошо», — высказался Чернышев.
В середине мая актрисе стало хуже, она находилась в хосписе, где за ней круглосуточно ухаживали и была возможность делать обезболивание. 30 мая Заворотнюк скончалась, она умерла на руках у мужа.

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#журналисты
#любовь
#супруги
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