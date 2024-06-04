Волочкова объяснила неэффективность введения дресс-кода для артистов

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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов не будет эффективным, поскольку вызовет обратную реакцию.
Она отметила, что артистам не имеет смысла указывать, в чём выступать, однако в ситуациях, подобных скандалу с выступлением певицы Ольги Бузовой в Уфе, можно дать совет в выборе костюма для выступления.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.
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«Запреты не повлекут за собой позитива, так как любой запрет вызывает реакцию обратную. А подсказать со стороны непублично более правильный ход. Артист – это человек, который выходит на сцену. В шоу-бизнесе это одна история, балет – это более элитарное искусство, и тут другие рамки. Я против любых запретов, но за то, чтобы все было в интеллигентной форме», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Волочкова.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.
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Мелисса Тимофеева