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Волочкова объяснила неэффективность введения дресс-кода для артистов

04 июня 2024, 19:06
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов не будет эффективным, поскольку вызовет обратную реакцию.
Она отметила, что артистам не имеет смысла указывать, в чём выступать, однако в ситуациях, подобных скандалу с выступлением певицы Ольги Бузовой в Уфе, можно дать совет в выборе костюма для выступления.

«Запреты не повлекут за собой позитива, так как любой запрет вызывает реакцию обратную. А подсказать со стороны непублично более правильный ход. Артист – это человек, который выходит на сцену. В шоу-бизнесе это одна история, балет – это более элитарное искусство, и тут другие рамки. Я против любых запретов, но за то, чтобы все было в интеллигентной форме», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Волочкова.



Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.

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#шоу-бизнес
В Госдуме предложили проверить песню Пугачевой с точки зрения закона
04 июня 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что новую песню Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» нужно проверить на соответствие закону.
По его словам, которые цитирует Lenta.ru, в любых текстах есть законодательные ограничения, будь то искусство или журналистика.

Он считает, что рассмотрение текста Пугачевой с этой точки зрения будет полезным.

Ранее стало известно, что Пугачева выпустила обновленную версию своей старой песни «Не высовывайся, дочка». Композиция уже доступна на всех стриминговых платформах. Оригинальная версия песни вышла в 2012 году, а текст написала красноярская писательница Нина Алексеенко. В новом треке Пугачева предостерегает свою дочь, что та может потерять все, если не послушает ее совет.

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«Поскрёбыши»: Репродуктолог развеял мифы о рождении детей Пугачёвой и Галкина*
Репродуктолог раскрыл, могла ли Пугачёва заморозить яйцеклетку 20 лет назад
04 июня 2024, 16:10

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Несколько недель назад Ксения Собчак в своём YouTube-шоу публично опровергла версию Пугачёвой о позднем материнстве. По словам телеведущей, женщины после 50 лет не могут рожать детей с помощью замороженной яйцеклетки.
«Мой гинеколог говорит, что этого не может быть. Если только она яйцеклетку заморозила, когда ей было 20. Но тогда таких технологий не было. Таких чудес нет», — заявила Ксения Собчак.

Версию телеведущей подтвердили врачи-эксперты, отметив, что в таких случаях используют донорскую яйцеклетку и суррогатных матерей.

Источник из сферы репродуктологии в беседе с «Радио 1» назвал эту историю «пиарской», отметив, что теоретически Пугачева может быть биологической матерью своих детей.

«Я знаю, о чём идет речь, но я не был врачом этой пары, я их не консультировал, но честно скажу: я не хочу бередить эту старую историю, потому что молодых и интересных больше. Теоретически такая ситуация с яйцеклеткой возможна, а практически… Это пиарская история. Я ничего хорошего и красивого не расскажу, плохого — не буду», — сказал эксперт.

По мнению специалиста, репродуктивное здоровье у каждой женщины индивидуально, что требует предметного и персонифицированного подхода.

«У каждой всё индивидуально. У кого-то условно всё заканчивается в 30 лет, а у кого-то в 55 ещё всё возможно. Поэтому всё очень относительно», — сказал собеседник.

Репродуктолог отметил, что важную роль в функционировании яйцеклеток играет генетическая закладка и жизненный путь женщины.

«Здесь важна генетическая закладка: кому что заложено, тот так и реализуется. Теоретически возможно всё. Влёгкую в 50 лет не получается ни у кого родить. Таких детей на Руси называли «поскрёбыши» — единичные случаи, исключительные. У кого-то климакс начинается в 40 лет, а у кого-то в 50 лет. Ещё важно, какой был жизненный путь у женщины: были ли болезни, были ли операции и так далее», — отметил эксперт.

В завершении беседы врач добавил, что репродуктивное здоровье женщины — это вопрос неоднозначный.

*Признан иностранным агентом в РФ

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Голая вечеринка в день защиты детей: что грозит Бузовой за скандальное выступление в Уфе
Бузову раскритиковали за «голый наряд» на концерте в День защиты детей в Уфе
04 июня 2024, 13:58

Ольга Бузова (Фото: byzovahouse / Telegram-канал)

1 июня в Уфе прошел первый VK Fest — музыкальный фестиваль с Ольгой Бузовой и другими звездами. По словам организаторов, на мероприятие было продано 13 000 билетов. На сцене певица появилась в чёрном кожаном боди с полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте.
Кто раскритиковал Ольгу Бузову, какое наказание ей грозит, какие требования для артистов к одежде будут введены — в материале «Радио 1».

Ольгу Бузову раскритиковали за откровенный наряд

Выступление певицы на концерте в Уфе в откровенном наряде в День защиты детей возмутило местных жителей. Они выразили свое недовольство в социальных сетях.

«Ну уж не в таком виде выходить. Решила переплюнуть голую вечеринку», — написала одна местная жительница.
«Когда закончится это бесстыдство? Надо запретить выходить на цену в таких нарядах», — добавила другая.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подчеркнула, что между «голой вечеринкой», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, и выступлением Бузовой в полуголом виде в день защиты детей нет никакой разницы.

«В Уфе случилась своя «голая вечеринка» — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

По словам Мизулиной, в то время как Россия проводит специальную военную операцию, идёт гражданская война на Украине и гибнут люди, часть общества живёт в «каком-то другом мире» и продвигает ценности, которые уже уходят в прошлое.

«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю», — заключила она.

Бузову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении в Уфе в день защиты детей
Бузову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении в Уфе в день защиты детей

Депутат Рустем Ахмадинуров заявил, что выступление Бузовой в таком наряде перед подростками недопустимо.

«Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!», — написал он в своём Telegram-канале.

Священник Русской Православной Церкви, автор книг и блогер Павел Островский заявил, что скандал вокруг концерта был спровоцирован эпатажным нарядом артистки.

«Переполох вокруг Ольги Бузовой, спевшей на концерте в труселях, нелеп не по той причине, что кто-либо из адекватных людей считает это нормальным, а в том, что современные отечественные исполнители в подавляющем большинстве используют во время концертов пошлость в том или ином виде. Теперь требуют, чтобы Бузову посадили… Ну так начинайте с Полины Гагариной, которая в тех же труселях не так давно пела в Кремле. Или это другая дверь? Все это просто кость народу, чтобы он ее погрыз, пока все остается на своих местах. Да и в принципе, когда 49% мужчин и 38% женщин в стране считают измену в браке нормальной или допустимой, обсуждать после этого трусы певицы на сцене — это уж какое-то совсем белейшее пальто», — написал он в своём Telegram-канале.

СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе

СК в Башкирии начал изучать жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Ольги Бузовой, в котором она предстала перед зрителями на концерте в Уфе в День защиты детей.

«Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства», — сообщил старший помощник руководителя управления СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе
СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе

В Госдуме после скандала с Бузовой предложили ввести для артистов требования к одежде

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.

Как считает депутат, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику». В качестве примера парламентарий привела ситуацию с выступления Ольги Бузовой в Уфе.

По мнению Филатовой, сценический образ исполнителя должен соответствовать мероприятию и и публике.

«Уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. Выступления в «полуголом» виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», — заключила депутат.

Ольга Бузова принесла извинения за «оскорбительный наряд» на концерте на Дне защиты детей в Уфе

Певица через свой Telegram-канал обратилась к Уфе. Артистка объяснилась перед зрителями шоу.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала она.

Юрист разъяснил, какое наказание ждет певицу

Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, что грозит Ольге Бузовой.

По его словам, своим нарядом актриса никаких норм и прав не нарушила. Однако юрист отметил, что Ольга должна была выбирать наряд, который соответствует тематике мероприятия и аудитории. Он также добавил, что массовой волной негодования, возможно, получится повлиять на сценический образ артистов.

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Оскорбивший Заворотнюк рэпер Потап покинул Киев после ужесточения мобилизации
02 июня 2024, 11:57

Фото: istockphoto/batuhan toker

Украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко), публично оскорбивший актрису Анастасию Заворотнюк после её смерти, покинул Киев. Это произошло на фоне разговоров об ужесточении закона о мобилизации в стране.
Ещё в феврале артист говорил, что собирается в Латинскую Америку для развития музыкальной карьеры, напоминает издание NEWS.ru. 1 июня он опубликовал в социальной сети новое фото своих странствий. Он был снят в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Это уже не первый отъезд рэпера с Украины после начала специальной военной операции. Весной 2022 года Потап заявлял, что собирается отправиться на передовую. Однако затем планы его изменились — по совету отца он заочно записался в территориальную оборону. Сразу после этого артиста обнаружили в Дубае в компании солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко.

30 мая после смерти Анастасии Заворотнюк Потап опубликовал пост, в котором оскорбил артистку, порадовавшись, что она больше не будет «высмеивать украинок». После шквала критики он удалил публикацию, а после заявил, что это был фейк, а сам он дружил с актрисой и любил её.

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Российский певец Казимир погиб в ДТП в ДНР
Блогер Елисеев: в Макеевке в ДТП погиб российский певец Антон Казимир
02 июня 2024, 00:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский певец Антон Казимир, которого считали «голосом» Михаила Круга, погиб в результате ДТП в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил блогер Сергей Елисеев на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
По его словам, авария произошла 26 мая в Советском районе Макеевки. Автомобиль Audi Q7 вылетел с насыпи грунта и разбился. В результате Казимир и еще один пассажир, а также водитель иномарки погибли. Еще один пострадавший был госпитализирован.

«Светлая Память Антону Казимиру», – написал Елисеев.

Казимир являлся победителем многих вокальных конкурсов. Певец утверждает, что именно он исполнял партии Михаила Круга в альбоме Ирины Круг «Тебе, моя последняя любовь», выпущенном после смерти шансонье.

Ранее стало известно о смерти актера из «Мастера и Маргариты».

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Муж Анастасии Заворотнюк дал первый комментарий после ее смерти
Петр Чернышев поблагодарил тех, кто пришел на прощание с Заворотнюк
01 июня 2024, 17:41

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Муж заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев поблагодарил всех, кто пришел попрощаться с актрисой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чернышев отметил, что любовь поклонников давала Заворотнюк силы. Он также выразил уверенность в том, что сейчас актриса наблюдает за этим с небес и радуется, что «всё будет хорошо».

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходила в Покровском монастыре. Проститься с ней пришли Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и другие.

Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

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#дмитрий песков
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Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны матери с тайным мужем
01 июня 2024, 16:01

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны матери с тайным мужем. Об этом сообщает «Комсомольская правда: KP.RU» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что старшая дочь актрисы Анна долгое время скрывала своего супруга. Они познакомились восемь лет назад во время учёбы в Нью-Йорке, а поженились в 2022 году. Анна ранее сообщала, что её муж не хочет медийности. Однако пропустить церемонию прощания с актрисой он не мог.

В настоящее время пара проживает в Дубае. До этого они жили в Армении и Турции. Супруги прибыли в Москву неделю назад, когда состояние Анастасии Заворотнюк сильно ухудшилось. 30 мая артиса умерла на руках своего мужа Петра Чернышёва.

Напомним, что в 2019 году Заворотнюк диагностировали глиобластому. От такого же заболевания умерла певица Жанна Фриске.

Прощание с актрисой проходило в Покровском монастыре в субботу, после чего её похоронили на Троекуровском кладбище.

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Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк
#прощание
#москва
#актриса
#семья
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Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище
01 июня 2024, 15:57

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Актрису театра и кино, заслуженную артистку РФ, телеведущую Анастасию Заворотнюк, скончавшуюся в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.
Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. Уточняется, что рядом находятся могилы народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Церемония прощания проходила в Покровском монастыре. Проститься с актрисой пришли Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и другие.

Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.

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#кино
#прощание
#кладбище
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#церемония
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#дмитрий песков
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В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк
01 июня 2024, 14:40

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Гроб актрисы Анастасии Заворотнюк под аплодисменты собравшихся вынесли из храма Покровского монастыря после прощания. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что актрису похоронят рядом с могилами Валентина Гафта и Юрия Шатунова. Согласно информации РИА Новости, траурные венки прислали мама и дети Заворотнюк, журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, Союз кинематографистов России и другие.




Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Сегодня, 1 июня, на Троекуровском кладбище состоятся похороны знаменитости.

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