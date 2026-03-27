«Ноги очень сильно болели»: Галустян рассказал о тяжёлых условиях на съёмочной площадке
Михаил Галустян поделился подробностями сложных съёмок, которые дались ему непросто. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, особенно тяжело проходили танцевальные сцены: в течение двух смен подряд приходилось повторять одни и те же движения, а количество дублей в одной сцене доходило до 30. Ситуацию усугубляла сильная жара — температура на площадке достигала 45 градусов.
Галустян отметил, что после съёмок ему понадобился целый день отдыха, так как ноги сильно болели. Кроме того, процесс усложнял требовательный художественный руководитель: из-за малейших ошибок даже у участников массовки сцены приходилось переснимать. В танцах было задействовано около 300 человек, и внимание уделялось каждой детали.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России