«Ноги очень сильно болели»: Галустян рассказал о тяжёлых условиях на съёмочной площадке

Михаил Галустян пожаловался на изнурительные съёмки в 45-градусную жару
Михаил Галустян (Фото: Instagram* / @m_galustyan)

Михаил Галустян поделился подробностями сложных съёмок, которые дались ему непросто. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам артиста, особенно тяжело проходили танцевальные сцены: в течение двух смен подряд приходилось повторять одни и те же движения, а количество дублей в одной сцене доходило до 30. Ситуацию усугубляла сильная жара — температура на площадке достигала 45 градусов.

Галустян отметил, что после съёмок ему понадобился целый день отдыха, так как ноги сильно болели. Кроме того, процесс усложнял требовательный художественный руководитель: из-за малейших ошибок даже у участников массовки сцены приходилось переснимать. В танцах было задействовано около 300 человек, и внимание уделялось каждой детали.

Софья Метелева

