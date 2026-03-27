«В нас стреляют!»: Рианна разбудила A$AP Rocky во время обстрела
Рианна спасала семью во время стрельбы у дома в Беверли-Хиллз
Рианна рассказала о пугающем инциденте, произошедшем у её дома в Беверли-Хиллз. По словам артистки, она услышала звуки, похожие на удары по металлу, и быстро поняла, что это выстрелы. Об этом сообщает RadarOnline.
Певица немедленно разбудила своего возлюбленного, A$AP Rocky, который в тот момент спал рядом. Осознав серьёзность происходящего, она в панике закричала, что по ним стреляют, и начала действовать, чтобы обезопасить себя и близких.
Позже рэпер подтвердил полиции, что проснулся от её крика и сразу понял, что ситуация крайне опасная.
