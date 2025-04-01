Носил платья, возненавидел Россию и женился на африканке: блогеру Александру Шпаку 46 лет, за что его объявили в розыск

Александр Шпак (фото: телеграмм-канал Sasha Shpak Official)
Саша Шпак — фигура, не нуждающаяся в представлении. Его внешность, эпатажные выходки и многочисленные браки сделали его интернет-знаменитостью.
Однако в последние годы его жизнь резко изменилась: из медийного шоумена он превратился в беглого блогера, который критикует Россию и живёт на чужбине. 1 апреля Шпаку исполняется 46 лет. За что его объявили в розыск и почему он покинул страну, расскажет «Радио 1».
Родился и вырос будущий блогер в военном городке Кувшинская Салма. Его отец был военнослужащим и редко появлялся дома, поэтому воспитанием мальчика занимались мать и бабушка. В детстве его часто наряжали в женские платья — возможно, именно тогда зародился его интерес к нестандартным образам.
Когда отец вернулся в семью, он взялся за воспитание сына, привив ему любовь к спорту. В 15 лет Саша начал активно заниматься бодибилдингом, а позже сам стал тренером. Он пробовал себя в разных сферах — работал в охране, торговал спортивным питанием, но в итоге вернулся к любимому делу и начал зарабатывать на фитнесе.
Однако со временем ему захотелось большего — не просто бизнеса, а внимания. Тогда он решил, что его тело может стать визитной карточкой.
Первый шаг к славе — эксперименты с внешностью. Шпак начал с татуировок и увеличения губ, но на этом не остановился. Он перенес более двух десятков пластических операций, вставлял импланты, а потом удалял их, снова менял черты лица и в итоге стал выглядеть так, что его невозможно было не заметить.
Яркий образ и откровенные фото привлекли аудиторию.
Отдельная глава в биографии Шпака — его бурная личная жизнь. Он несколько раз женился, но ни один из браков не продлился долго.
Первый раз он пошел под венец в 20 лет, выбрав в жены девушку, которая посвящала ему стихи. Вскоре он увлекся другой, женился снова — но и этот союз оказался недолговечным. Среди его избранниц были и совсем юные девушки, и даже африканка.
Но самым известным его браком стал союз с Ириной Мещанской, известной как Мася Шпак. Они вели совместный блог, где демонстрировали роскошную жизнь, путешествия и постоянные изменения внешности. Ирина, как и муж, не отставала в экспериментах — делала блефаропластику, удаляла комки Биша, увеличивала грудь.
В 2021 году они объявили о разводе. Причины разрыва называли разные: Шпак жаловался на панические атаки, рассказывал, что Ирина выпивала. В это же время выяснилось, что бодибилдер набрал кредитов на 20 миллионов рублей, хотя публично учил подписчиков финансовой грамотности. Именно на заемные деньги он покупал дорогие автомобили и недвижимость.
Развод поставил точку в их общем бизнесе. Ирина потеряла популярность, а Шпак столкнулся с новыми проблемами.
После февраля 2022 года жизнь Шпака изменилась радикально. Коллекторы начали требовать долги, в стране ужесточились законы, и блогеру стало сложнее зарабатывать. В итоге он уехал в Турцию.
Именно оттуда он начал публиковать посты, в которых критиковал Россию. Вскоре против него возбудили несколько уголовных дел за распространение фейков, заочно арестовали и объявили в международный розыск. В это же время выяснилось, что его бизнес в Турции был далек от роскоши. Шпак сдавал коттеджи посуточно, но не свои — он просто убирался в них и следил за порядком.
Когда подписчики узнали об этом, их разочарование достигло пика. Многие называли его лицемером, который годами строил образ успешного человека, а в итоге оказался обычным аферистом. Сам блогер продолжал делать рекламу, но аудитории становилось все меньше.
После Турции он перебрался в Черногорию. Говорят, что причиной стало его открытое заявление в поддержку Израиля, из-за чего он больше не чувствовал себя в безопасности в Турции.
Теперь он называет себя украинцем, продолжает критиковать Россию и пытается зарабатывать теми же методами: сдает дома, которые ему не принадлежат, делает рекламу и выпрашивает деньги у оставшихся подписчиков.
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Детство Саши Шпака и путь к популярности
Родился и вырос будущий блогер в военном городке Кувшинская Салма. Его отец был военнослужащим и редко появлялся дома, поэтому воспитанием мальчика занимались мать и бабушка. В детстве его часто наряжали в женские платья — возможно, именно тогда зародился его интерес к нестандартным образам.
Когда отец вернулся в семью, он взялся за воспитание сына, привив ему любовь к спорту. В 15 лет Саша начал активно заниматься бодибилдингом, а позже сам стал тренером. Он пробовал себя в разных сферах — работал в охране, торговал спортивным питанием, но в итоге вернулся к любимому делу и начал зарабатывать на фитнесе.
Однако со временем ему захотелось большего — не просто бизнеса, а внимания. Тогда он решил, что его тело может стать визитной карточкой.
Пластика, татуировки и шоу из собственной жизни
Первый шаг к славе — эксперименты с внешностью. Шпак начал с татуировок и увеличения губ, но на этом не остановился. Он перенес более двух десятков пластических операций, вставлял импланты, а потом удалял их, снова менял черты лица и в итоге стал выглядеть так, что его невозможно было не заметить.
«Я четко понял, что я не хочу париться по тому, как я должен выглядеть, как я должен одеваться», — говорил Шпак.
Яркий образ и откровенные фото привлекли аудиторию.
Александр Шпак (фото: телеграмм-канал Sasha Shpak Official)
Личная жизнь: от многочисленных браков до громкого развода
Отдельная глава в биографии Шпака — его бурная личная жизнь. Он несколько раз женился, но ни один из браков не продлился долго.
Первый раз он пошел под венец в 20 лет, выбрав в жены девушку, которая посвящала ему стихи. Вскоре он увлекся другой, женился снова — но и этот союз оказался недолговечным. Среди его избранниц были и совсем юные девушки, и даже африканка.
«Пятая супруга у меня была доминиканка, африканка. Я прошел через разницу менталитетов. Это не просто пропасть, а разные вселенные. Это как разговаривать с грибами. Ну и все, потом случился публичный брак с Ирой», — рассказывал блогер.
Но самым известным его браком стал союз с Ириной Мещанской, известной как Мася Шпак. Они вели совместный блог, где демонстрировали роскошную жизнь, путешествия и постоянные изменения внешности. Ирина, как и муж, не отставала в экспериментах — делала блефаропластику, удаляла комки Биша, увеличивала грудь.
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В 2021 году они объявили о разводе. Причины разрыва называли разные: Шпак жаловался на панические атаки, рассказывал, что Ирина выпивала. В это же время выяснилось, что бодибилдер набрал кредитов на 20 миллионов рублей, хотя публично учил подписчиков финансовой грамотности. Именно на заемные деньги он покупал дорогие автомобили и недвижимость.
Александр Шпак (фото: телеграмм-канал Sasha Shpak Official)
Развод поставил точку в их общем бизнесе. Ирина потеряла популярность, а Шпак столкнулся с новыми проблемами.
«У него навязчивая идея была сломать меня, подмять под себя. Он хочет, чтобы всё было по его. В жизни существует только его правда и больше ничего. На этом моменте наши отношения стали ломаться», — рассказала Ирина в одном из интервью.
Бегство из России: почему Шпак оказался в международном розыске?
После февраля 2022 года жизнь Шпака изменилась радикально. Коллекторы начали требовать долги, в стране ужесточились законы, и блогеру стало сложнее зарабатывать. В итоге он уехал в Турцию.
Именно оттуда он начал публиковать посты, в которых критиковал Россию. Вскоре против него возбудили несколько уголовных дел за распространение фейков, заочно арестовали и объявили в международный розыск. В это же время выяснилось, что его бизнес в Турции был далек от роскоши. Шпак сдавал коттеджи посуточно, но не свои — он просто убирался в них и следил за порядком.
Александр Шпак (фото: телеграмм-канал Sasha Shpak Official)
Когда подписчики узнали об этом, их разочарование достигло пика. Многие называли его лицемером, который годами строил образ успешного человека, а в итоге оказался обычным аферистом. Сам блогер продолжал делать рекламу, но аудитории становилось все меньше.
Где сейчас Шпак и как он живет
После Турции он перебрался в Черногорию. Говорят, что причиной стало его открытое заявление в поддержку Израиля, из-за чего он больше не чувствовал себя в безопасности в Турции.
Теперь он называет себя украинцем, продолжает критиковать Россию и пытается зарабатывать теми же методами: сдает дома, которые ему не принадлежат, делает рекламу и выпрашивает деньги у оставшихся подписчиков.
«Я сегодня заканчиваю со всем тем, что связывает меня с Россией», — говорит блогер, после чего топчет паспорт ногой.
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