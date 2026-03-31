Возлюбленный Лерчек заявил, что она сама погасила долг перед налоговой

31 марта 2026, 15:13

Сквиччиарини: Лерчек сама погасила долг перед налоговой

Лерчек (Валерия Чекалина) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Возлюбленный блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), Луис Сквиччиарини, сообщил в личном блоге, что она самостоятельно урегулировала задолженность перед налоговой службой.





Луис прокомментировал информацию о выплате Чекалиной 176 миллионов рублей в ФНС. Он подчеркнул, что долг был погашен самой Валерией, без посторонней помощи.





«Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем-то, а самостоятельно», — написал Сквиччиарини.