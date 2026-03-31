Возлюбленный Лерчек заявил, что она сама погасила долг перед налоговой
Возлюбленный блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), Луис Сквиччиарини, сообщил в личном блоге, что она самостоятельно урегулировала задолженность перед налоговой службой.
Луис прокомментировал информацию о выплате Чекалиной 176 миллионов рублей в ФНС. Он подчеркнул, что долг был погашен самой Валерией, без посторонней помощи.
«Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем-то, а самостоятельно», — написал Сквиччиарини.
Стоит отметить, что в настоящее время блогерша проходит серьёзное лечение: ранее у неё диагностировали рак желудка.
Напомним, Валерия и Артем Чекалины подозреваются в незаконных валютных операциях (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По данным следствия, они принимали платежи за курсы, переводили средства на счета за границей и предоставляли в органы валютного контроля поддельные документы. В результате за рубеж было выведено около 251 млн рублей.