Новый муж Карпович испытывает финансовые трудности
С фирмы «Агломерат-Тюмень», принадлежащей Евгению Рагулину — новому супругу звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович, — через суд взыскивают 2,5 млн рублей. Бизнесмен является гендиректором и единственным учредителем компании, специализирующейся на поставках автосервисного и гаражного оборудования.
По итогам прошлого года фирма показала убыток в 74 млн рублей, выяснила «Газета.Ru». В мае 2026 года в арбитраж поступил иск к предприятию Рагулина из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки. Сумма требований — 2,5 млн рублей. Заявление пока оставили без движения: нарушения нужно устранить до 19 июня.
Личность мужа актрисы раскрылась после того, как он сам опубликовал в соцсетях совместное с ней фото из поездки во Францию. На снимке Мирослава держит руку на животе, что вызвало слухи о возможной беременности. Сама 40-летняя знаменитость эту информацию не комментирует.
Рагулин стал первым мужем Карпович. Предприниматель младше её на 11 лет, родом из Молдовы, сейчас живёт в Одинцово. Свою карьеру он начинал с должности менеджера по продажам.
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