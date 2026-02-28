Клеймо Маши Васнецовой, романы с женатыми и травля из-за худобы: Мирослава Карпович нашла новую любовь или просто дразнит публику?
Актрисе, известной миллионам зрителей по роли взбалмошной, но обаятельной Маши Васнецовой в ситкоме «Папины дочки», а также по ролям в фильмах «Невеста», «В активном поиске-2» и десяткам театральных работ, Мирославе Карпович 1 марта исполняется 40 лет. Эта хрупкая блондинка прошла долгий путь от маленькой девочки из украинского Бердянска, решившей покорить Москву, до статуса одной из самых узнаваемых актрис страны. Её биография насыщена не только триумфами на экране, но и чередой громких скандалов, болезненных романов с женатыми мужчинами и травлей в интернете. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Мирославы КарповичМирослава Карпович родилась 1 марта 1986 года в городе Бердянске в семье медиков, но искусство манило её с пелёнок. Интересно, что имя будущей звезде досталось почти случайно: родители долго не могли выбрать между Дарьей, Клеопатрой и даже Эсмеральдой, но в загсе просто ткнули пальцем в книгу имён, выбрав редкое славянское имя — Мирослава. В 1992 году семья переехала в Москву, где девочка быстро влилась в столичную жизнь. Уже в 12 лет она подписала контракт с модельным агентством «Русский силуэт», а в 1999-м танцевала в юношеском составе легендарного балета «Тодес».
Окончив Школу-студию МХАТ, Карпович дебютировала в кино в 2007 году, сыграв Катюню в «Святом деле», но настоящая слава обрушилась на неё после премьеры сериала «Папины дочки». В 21 год она гениально сыграла 15-летнюю Машу — старшую сестру, мечтающую о женихе-олигархе. Этот образ стал для неё и «золотым билетом», и «клеймом дочки». Несмотря на то, что сегодня её фильмография насчитывает более 30 работ, включая громкие проекты «Тариф "Новогодний"», «Побег за мечтой», «Мальдивы подождут» и хоррор «Невеста», зрители упорно продолжают называть её просто Машей Васнецовой.
Охотница за чужими мужьями или жертва обстоятельств?Личная жизнь Мирославы Карпович — это бесконечный сериал, который держит зрителей в напряжении уже два десятилетия. Актриса ни разу не была замужем и не имеет детей, но список знаменитостей, с которыми ей приписывали романы, впечатляет: от Егора Крида и Сергея Лазарева до Аристарха Венеса и фигуриста Алексея Ягудина.
Особенно грязная история приключилась с Алексеем Ягудиным. Поговаривали, что страсть вспыхнула между партнёрами по спектаклю в тот момент, когда его гражданская жена Татьяна Тотьмянина была беременна. По слухам, Карпович чуть не увела фигуриста из семьи, и лишь чудом спортсмен «одумался» и остался с детьми. Сама Мирослава подобные обвинения всегда отрицала, заявляя, что не рассматривает женатых мужчин как класс и никогда бы не пошла на такой грех.
Однако в сети поговаривали и еще об одном романе — с женатым Павлом Прилучным. Они познакомились в 2019 году на репетициях спектакля «Косметика врага». В тот момент брак Прилучного с Агатой Муцениеце трещал по швам, но официально ещё существовал. Когда в 2020 году пара распалась, вся желтая пресса захлебнулась от восторга: нашлась виноватая. Фотографии совместного шопинга и отдыха в Крыму с детьми Павла стали «железным» доказательством того, что «папина дочка» разрушила семью. На актрису обрушился шквал угроз и проклятий. Хейзеры желали ей смерти и требовали убраться с экранов.
Сам Павел долгое время подливал масла в огонь, а потом неожиданно женился на Зепюр Брутян в 2022 году, оставив Мирославу у разбитого корыта. Позже в интервью он фактически расписался в том, что использовал актрису как «жилетку»:
«Я был жутко подавленный эти три года после развода... Если бы не Мира, я бы, наверное, не вытянул то время. Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Мне так жалко девчонку, она столько говна из-за этого натерпелась».
Для Карпович это стало ударом: её просто использовали и выбросили, когда кризис миновал.
Буллинг и худоба
В 2020 году, когда разразилась шумиха с Прилучным, тролли перешли от слов к делу. Актрисе поступали реальные угрозы расправой, её друзьям приходилось обзванивать Мирославу, чтобы убедиться, что она жива. Сама Карпович отреагировала на это с удивительным спокойствием и долей цинизма, поблагодарив хейтеров за пиар.
«Самое интересное, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать!» — писла звезда в соцсетях.
Но главным бичом актрисы стала её внешность. Травля из-за худобы преследует её годами. Даже диетологи отмечают, что у неё астенический тип фигуры, но публика упорно приписывает ей анорексию. В феврале 2026 года, во время гастролей в Сургуте со спектаклем «Мастер и Маргарита», зрители пришли в ужас от вида актрисы. В платье с глубоким декольте были видны все кости грудной клетки и ключицы. Мужчины из зала бросались помогать ей спускаться по ступенькам, боясь, что она упадёт от слабости.
Новая жизнь, старые роли и надежда на чудоНесмотря на череду неудач и отсутствие личного счастья, Мирослава Карпович продолжает активно работать. В 2025 году актриса была невероятно востребована: на экраны вышли сразу несколько проектов с её участием. В первую очередь это, конечно, долгожданный полный метр «Папины дочки. Мама вернулась», где её героиня Маша наконец-то выходит замуж.
«Для моей героини, у которой в прошлом было несколько неудачных романов, факт того, что она находит свое счастье и появляется в статусе невесты, — это огромный шаг», — делилась эмоциями актриса.
Что касается 2026 года, то график артистки расписан плотно. Зрители уже увидели её в начале года на театральных подмостках, а главной премьерой года станет пятый сезон «Папиных дочек. Новые». В планах — новые театральные работы: «Карлсон» и «Гарри Поттер, который пошёл не так».
Сейчас Мирослава Карпович тчательно скрывает свою личную жизнь. В сентябре 2025 года она появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, но комментировать, кто же тот счастливчик, отказалась.