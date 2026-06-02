Стала известна стоимость свадебного платья Мирославы Карпович
Мирослава Карпович поделилась в соцсетях радостной новостью — звезда сериала «Папины дочки» официально вышла замуж. Для важного дня актриса выбрала довольно необычный образ, отказавшись от традиционного пышного свадебного платья.
По подсчётам Super, 40-летняя артистка появилась на церемонии в лёгком летнем платье российского бренда, стоимость которого составляет чуть менее 30 тысяч рублей. Образ невеста дополнила удобными кроссовками, сделав ставку на комфорт вместо классических туфель на каблуках.
Судя по публикациям актрисы, свадьба прошла в камерной атмосфере среди самых близких людей. Среди гостей была мама Карпович, а сама церемония оказалась максимально закрытой от посторонних глаз.
Личность супруга Мирослава Карпович раскрывать не стала. Известно лишь, что её избранник не связан с актёрской профессией.
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