«Нравятся эффектные девушки. Я не однолюб»: сын Анны Михалковой удивил признанием о личной жизни

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)
Внук Никиты Михалкова сделал неожиданное признание о своей личной жизни. 24-летний Андрей Баков заявил, что любит «эффектных девушек» и не считает себя однолюбом.
Сын Анны Михалковой учится в МГУ на экономическом факультете. Однако парень не считает себя настолько образованным, чтобы достичь успеха в «академических кругах». Вместо этого он хочет заниматься продюсерской деятельностью. В настоящее время он вместе с братом снимает рекламу, чтобы заработать денег.
У Андрея есть собственная квартира в Москве, которую ему подарила мама. Однако он считает, что этого «недостаточно». Парень хочет сначала добиться финансовой стабильности, а потом уже строить семью.
Андрей Баков (фото: Instagram* @anikiti4na)
При этом сейчас старший наследник актрисы считает себя свободным человеком, поэтому постоянно «меняет» девушек.
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*запрещён в РФ
У Андрея есть собственная квартира в Москве, которую ему подарила мама. Однако он считает, что этого «недостаточно». Парень хочет сначала добиться финансовой стабильности, а потом уже строить семью.
Андрей Баков (фото: Instagram* @anikiti4na)
При этом сейчас старший наследник актрисы считает себя свободным человеком, поэтому постоянно «меняет» девушек.
«Нравятся эффектные девушки. Не могу сказать, что высокие. С недели моды готов уехать с девушкой. Причина, по которой стоит ходить на модный показ. Я не однолюб», – заявил Андрей Баков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова