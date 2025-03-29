«Перед глазами было лицо Никиты Сергеевича»: Стас Старовойтов рассказал о поцелуе с Надеждой Михалковой в продолжении «Бати»

Стас Старовойтов (фото: ВКонтакте @starovoytovstandup)
В начале апреля на большие экраны выходит фильм «Батя 2. Дед». Актёры уже вовсю радуют поклонников откровениями о съёмках.
Одну из главных ролей сыграл стендап-комик Стас Старовойтов. Ему пришлось целоваться в кадре с Надеждой Михалковой и даже лечь с ней в одну постель, от чего он, к слову, не получил никакого удовольствия. А всему виной знаменитый отец-режиссёр коллеги.
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«У нас ещё в первой части фильма была постельная сцена с Надей. Это был ад! Просто ад! Я ничего не мог с собой поделать, у меня всё время перед глазами было лицо её отца, Никиты Сергеевича. В общем, постельные сцены и поцелуи – достаточно стрессовое мероприятие», – поделился эмоциями актёр в выпуске «Шоу Воли».Напомним, что продолжение фильма, полюбившегося многим зрителям, выйдет в кинотеатрах с 3 апреля. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и другие звезды российского кинематографа.
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Анастасия Чинкова