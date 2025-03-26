«Ты не заигрывала с прессой»: супруга Никиты Михалкова обратилась к дочери Анне, ставшей народной артисткой России

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)
Татьяна Михалкова поздравила дочь Анну с получением звания народной артистки России. Жена режиссёра отметила, что её дочь никогда не пыталась «куда-то пролезть».
Накануне президент Владимир Путин присвоил звание народной артистки России 50-летней Анне Михалковой. В отличие от других награждённых деятелей культуры, она не написала об этом в личном блоге. Но к ней публично обратилась мама.
Бывшая модель уточнила, что Анна снялась в порядка ста фильмах разных режиссёров.
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Бывшая модель уточнила, что Анна снялась в порядка ста фильмах разных режиссёров.
«Ты действительно служила искусству, пахала, не пыталась куда-то пролезть, не заигрывала с прессой. Такие разные роли, глубокие, пронзительные сцены до слёз. Это было в тебе видно с детства», – отметила супруга Никиты Михалкова.Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» также отметила, что её дочь на многом бы могла сделать саморекламу и привлечь к себе внимание родословной, различными достижениями и событиями, но Анна предпочла скромно работать и добиваться поставленных целей.
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Анастасия Чинкова