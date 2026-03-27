Нурлан Сабуров займется бизнесом по увеличению половых органов в Дубае
У комика Нурлана Сабурова нашли бизнес по увеличению половых органов в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Юморист вошёл в долю медицинского урологического центра после того, как обследовался в одном из его филиалов в Алма-Ате. Центр предоставляет услуги по увеличению мужских половых органов, пластике уздечки, обрезанию, а также консультации с сексологом, психологом и урологом.
Клиника открылась летом 2025 года в Алма-Ате. В июне планируется открытие филиала в Астане, а к осени 2026 года — в Дубае. По информации источника, Сабуров станет лицом и амбассадором проекта за пределами Казахстана. Сам артист пока не давал комментариев по этому поводу.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В феврале он вернулся в Казахстан.
