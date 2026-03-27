Нурлан Сабуров займется бизнесом по увеличению половых органов в Дубае

Mash: Нурлан Сабуров вошел в долю медицинского урологического центра
Нурлан Сабуров

У комика Нурлана Сабурова нашли бизнес по увеличению половых органов в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Юморист вошёл в долю медицинского урологического центра после того, как обследовался в одном из его филиалов в Алма-Ате. Центр предоставляет услуги по увеличению мужских половых органов, пластике уздечки, обрезанию, а также консультации с сексологом, психологом и урологом.

Клиника открылась летом 2025 года в Алма-Ате. В июне планируется открытие филиала в Астане, а к осени 2026 года — в Дубае. По информации источника, Сабуров станет лицом и амбассадором проекта за пределами Казахстана. Сам артист пока не давал комментариев по этому поводу.

В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В феврале он вернулся в Казахстан.

Екатерина Коршунова

