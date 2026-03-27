«Я бы не назвала ее девушкой»: Полина Диброва ехидно высказалась о новой избраннице бывшего мужа

27 марта 2026, 10:09

Полина Диброва ехидно высказалась о новой избраннице бывшего мужа

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Полина Диброва прокомментировала отношения бывшего мужа с Катей Гусевой. 36-летняя модель сообщила, что давно знакома с нынешней пассией телеведущего.





Полина посетила премьеру комедии «Королёк моей любви» и впервые высказалась о романе своего бывшего мужа с 43-летней нутрициологом Катей Гусевой. На вопрос о том, как она относится к новой избраннице шоумена, модель ответила с улыбкой, добавив язвительное замечание.





«Я не думаю, что должна одобрять выбор Дмитрия. Но я бы не назвала девушкой эту женщину. Я с ней знакома уже достаточно давно. И считаю ее очень достойным человеком», — пояснила Полина.