«Я бы не назвала ее девушкой»: Полина Диброва ехидно высказалась о новой избраннице бывшего мужа
Полина Диброва прокомментировала отношения бывшего мужа с Катей Гусевой. 36-летняя модель сообщила, что давно знакома с нынешней пассией телеведущего.
Полина посетила премьеру комедии «Королёк моей любви» и впервые высказалась о романе своего бывшего мужа с 43-летней нутрициологом Катей Гусевой. На вопрос о том, как она относится к новой избраннице шоумена, модель ответила с улыбкой, добавив язвительное замечание.
«Я не думаю, что должна одобрять выбор Дмитрия. Но я бы не назвала девушкой эту женщину. Я с ней знакома уже достаточно давно. И считаю ее очень достойным человеком», — пояснила Полина.
В ноябре появилась информация о новой спутнице жизни бывшего ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?». Вместе с Катей Гусевой Дибров отдыхал на Бали, где они отпраздновали его 66-летие. Раньше Катя была участницей клуба Полины, именно она их и познакомила.