Нюша рассказала, что отец заработал на квартиру благодаря ее карьере

Нюша (фото: Instagram* / nyusha_nyusha)
Певица Нюша (Анна Шурочкина) является представительницей творческой династии. Ее отец Владимир Шурочкин — один из бывших солистов группы «Ласковый май». Именно он первым разглядел талант дочери и стал ее продюсером.
Чтобы Нюша смогла снять видеоклип, музыкант даже продал квартиру. По словам исполнительницы, она уже давно «рассчиталась» с отцом.
Сегодня Нюша продолжает активно заниматься своей карьерой.
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«Эти деньги были возмещены прибылью, и потом папа сам себе заработал на квартиру. Конечно, я благодарна, но это был осознанный шаг бизнесмена в том числе, а не подарок дочери», — пояснила певица в беседе с «Газетой.Ru».
Сегодня Нюша продолжает активно заниматься своей карьерой.
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Екатерина Коршунова